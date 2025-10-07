Gli eventi meteorologici estremi, come uragani, inondazioni, incendi, siccità e tempeste di neve, stanno diventando sempre più frequenti e gravi a causa dei cambiamenti climatici. Questi eventi rappresentano una minaccia sia per l'ambiente che per le popolazioni umane e possono causare danni significativi alle infrastrutture, alle abitazioni e agli stili di vita. L’aumento delle temperature e l’innalzamento del livello del mare, tra gli altri fattori, contribuiscono all’aumento delle condizioni meteorologiche estreme. Secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale, le condizioni meteorologiche estreme e gli eventi climatici sono stati responsabili di 2 milioni di morti e di 4,3 miliardi di dollari di perdite economiche tra il 1970 e il 2021.7