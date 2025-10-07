Pubblicato: 28 novembre 2023
Le questioni ambientali sono l'insieme delle sfide e dei problemi che la Terra e i suoi sistemi naturali devono affrontare. Dai cambiamenti climatici e l’inquinamento alla sovrappopolazione e al consumo di energia, questi problemi sono complessi e interconnessi. Poiché influiscono sulla salute del mondo naturale, le questioni ambientali possono avere impatti significativi sulla salute e sul benessere dell'uomo, nonché sulle organizzazioni e sulle operazioni commerciali.
I problemi ambientali derivano da una combinazione di cause naturali e impatto umano. Mentre gli ecosistemi della Terra sono progettati per gestire una certa quantità di disturbi naturali (come incendi boschivi e inondazioni), le attività umane possono creare circostanze in cui si verificano con maggiore frequenza o intensità.
Dalla rivoluzione industriale, la combustione di combustibili fossili e altre attività hanno aumentato la quantità di emissioni di gas serra nell'atmosfera terrestre, portando a un aumento del riscaldamento globale. Il conseguente cambiamento climatico ha accelerato la distruzione dell’ambiente e dei processi naturali vitali. Anche le pratiche di uso del suolo, l'estrazione di risorse naturali, lo smaltimento dei rifiuti e altri comportamenti umani contribuiscono alle questioni ambientali.
Ogni questione ambientale contribuisce a una serie di sfide interconnesse che la Terra e gli esseri umani devono affrontare. Ecco un approfondimento su alcuni dei principali tipi di problemi ambientali:
Il cambiamento climatico si riferisce ai cambiamenti a lungo termine della temperatura, delle precipitazioni e di altri modelli meteorologici causati da attività umane come l’uso di combustibili fossili. Queste attività hanno aumentato la quantità di emissioni di gas serra rilasciate; queste emissioni intrappolano il calore all'interno dell'atmosfera terrestre, aumentando così le temperature globali. Secondo la NASA, la temperatura media della superficie terrestre è aumentata di circa 1 °C dalla fine del XIX secolo.1 Le conseguenze includono lo scioglimento dei ghiacciai, l'innalzamento del livello del mare, la distruzione degli ecosistemi e un aumento degli eventi meteorologici gravi come siccità, inondazioni, ondate di caldo e incendi.
La biodiversità si riferisce alla varietà della vita sulla Terra, compresi animali, piante e microorganismi. Dall'Amazzonia alla tundra, la biodiversità è essenziale per l'equilibrio ecologico del pianeta. Una perdita di biodiversità può causare l'estinzione delle specie, mettere a rischio la fornitura di alimenti e acqua e ridurre il sequestro del carbonio (il processo naturale di rimozione dell'anidride carbonica dall'atmosfera, fondamentale per combattere il cambiamento climatico). Le attività umane, come la deforestazione, l'espansione agricola, i cambiamenti dell'uso del suolo e l'inquinamento, contribuiscono alla perdita complessiva di biodiversità. L'uso di pesticidi, inoltre, può danneggiare anche le specie non bersaglio nonché alterare gli ecosistemi. Secondo il World Wildlife Fund, dal 1970, la Terra ha perso il 69% delle popolazioni animali selvatici.2
L'inquinamento dell'aria si riferisce alla presenza di sostanze dannose come diossido di carbonio, metano e diossido di azoto nell'aria che le persone respirano. La combustione di combustibili fossili, i processi industriali, i trasporti e gli incendi possono avere un impatto negativo sulla qualità dell'aria. L'esposizione a particelle sottili, ozono di livello base e altri inquinanti può causare problemi respiratori, malattie cardiache, tumori e altre problematiche di salute; secondo l'Organizzazione Mondiale della Salute, l'inquinamento dell'aria esterna provoca ogni anno 4,2 milioni di morti premature.3
Gli oceani della Terra affrontano una serie di minacce. Gli oceani assorbono quasi un terzo dell'anidride carbonica rilasciata nell'atmosfera; con l'aumento delle emissioni globali di carbonio, la quantità assorbita dagli oceani porta all'acidificazione. L'acidificazione degli oceani può danneggiare la vita marina, sconvolgere gli ecosistemi e avere un impatto sulla sicurezza alimentare globale. L'inquinamento mette a rischio anche gli oceani: le Nazioni Unite stimano che ogni anno 11 milioni di tonnellate metriche di plastica finiscono nell'acqua,4 mentre acque reflue, fuoriuscite di petrolio, sostanze chimiche e altri inquinanti causano danni agli organismi viventi e ai loro habitat. Inoltre, mentre il riscaldamento globale scioglie i ghiacciai della Terra, il livello del mare si alza, il che può danneggiare la vita marina e causare inondazioni ed erosioni costiere.
Oltre all'oceano, anche le altre risorse idriche della Terra stanno affrontando delle sfide. L'acqua potabile è fondamentale per la salute umana; tuttavia, rifiuti industriali, pesticidi e processi agricoli possono inquinare le fonti idriche. La presenza di batteri e concentrazioni chimiche nell'acqua potabile può causare problemi digestivi, malattie neurologiche, infezioni della pelle e molto altro. Più di un miliardo di persone in tutto il mondo non ha accesso all'acqua potabile e, poiché il cambiamento climatico e le attività umane riducono l'approvvigionamento idrico disponibile, due terzi della popolazione mondiale potrebbero dover affrontare una carenza d'acqua entro il 2025.5
Secondo le Nazioni Unite, la popolazione mondiale dovrebbe raggiungere i 9,7 miliardi entro il 2050.6 Con la crescita della popolazione globale, aumenta anche la domanda di risorse naturali e l'impatto umano sull'ambiente. Senza uno sviluppo sostenibile, la sovrappopolazione può portare a carenza di cibo e acqua e all’esaurimento di altre risorse. Può anche esacerbare problemi come lo smaltimento dei rifiuti, l'inquinamento e la deforestazione che possono contribuire a problemi di salute pubblica.
L'uso complessivo di energia può avere un impatto importante sull'ambiente. Oggi, i combustibili fossili sono la fonte primaria di energia per la maggior parte degli individui, delle imprese e dei settori; tuttavia, la loro combustione è una fonte significativa di emissioni di gas serra e può contribuire ad altri problemi ambientali come la piogge acide. Le fonti di energia rinnovabile come l'energia solare, eolica e idroelettrica possono offrire modi per ridurre le emissioni di carbonio, ma hanno anche un potenziale impatto ambientale.
Gli eventi meteorologici estremi, come uragani, inondazioni, incendi, siccità e tempeste di neve, stanno diventando sempre più frequenti e gravi a causa dei cambiamenti climatici. Questi eventi rappresentano una minaccia sia per l'ambiente che per le popolazioni umane e possono causare danni significativi alle infrastrutture, alle abitazioni e agli stili di vita. L’aumento delle temperature e l’innalzamento del livello del mare, tra gli altri fattori, contribuiscono all’aumento delle condizioni meteorologiche estreme. Secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale, le condizioni meteorologiche estreme e gli eventi climatici sono stati responsabili di 2 milioni di morti e di 4,3 miliardi di dollari di perdite economiche tra il 1970 e il 2021.7
Individui, governi, organizzazioni e comunità stanno tentando di affrontare le questioni ambientali in diversi modi:
Attraverso la ricerca scientifica e lo sviluppo, le persone stanno imparando a conoscere meglio le cause dei problemi ambientali e i modi per limitare o riparare le loro conseguenze negative. Le nuove tecnologie, compresi i progressi nelle fonti di energia rinnovabile e nelle operazioni efficienti dal punto di vista energetico, possono aiutare a ridurre le emissioni di carbonio. L'ecologia e la scienza ambientale possono offrire una migliore comprensione di come le attività umane influiscono sulla Terra in modi complessi. Gli sforzi di educazione pubblica diffondono la conoscenza sull’impatto dannoso di alcuni comportamenti e pratiche sull’ambiente e possono stimolare l’interesse per la protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile.
Gli sforzi internazionali di collaborazione stanno cercando di trovare e implementare soluzioni che attenuino i problemi ambientali. Le organizzazioni per l'ambiente, la salute e la sicurezza (EHS) si concentrano sulla salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento e dal degrado. Svolgono un ruolo importante nella ricerca e nella consulenza sulla gestione ambientale e sulle misure di protezione per ridurre l'impatto negativo delle attività umane, delle emissioni e dei materiali pericolosi sugli ecosistemi. I vari trattati, come l’Accordo di Parigi, mirano ad affrontare il cambiamento climatico su scala internazionale. La condivisione delle risorse e delle migliori pratiche tra i Paesi può anche portare a sforzi di protezione ambientale più efficaci.
Sempre più aziende adottano politiche di responsabilità sociale d'impresa e operano tenendo conto delle sfide ambientali. Cercano di aumentare la sostenibilità delle imprese per ridurre al minimo eventuali impatti negativi sull'ambiente. I loro sforzi possono includere la riduzione delle emissioni e dell'impronta di carbonio, l'utilizzo di meno acqua ed energia, la minimizzazione dei rifiuti e il miglioramento della loro gestione. La trasparenza nella rendicontazione del loro impatto ambientale, attraverso l'uso di quadri di riferimento per la rendicontazione ambientale, sociale e di governance (ESG) e come richiesto da direttive come la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) europea, aiuta a responsabilizzare le aziende e permette ai consumatori di fare scelte informate. Molti stanno seguendo le raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) per informare gli investitori, gli azionisti e il pubblico sui rischi finanziari legati al clima. Gli sforzi per affrontare l'impatto ambientale possono aiutare le imprese a trovare misure di risparmio e a costruire la fiducia e la fedeltà dei consumatori e degli investitori.
Alcuni governi utilizzano incentivi economici, come tasse e sussidi, per affrontare i problemi ambientali e promuovere pratiche rispettose dell'ambiente. Ad esempio, alcuni hanno utilizzato le tasse sul carbonio nel tentativo di scoraggiare le attività che causano inquinamento o hanno utilizzato sussidi per contribuire a rendere le auto elettriche o i pannelli solari più accessibili. Gli investimenti in infrastrutture sostenibili, come i trasporti pubblici e gli edifici efficienti dal punto di vista energetico, possono anche fornire vantaggi economici e sociali a lungo termine, riducendo al contempo l'impatto ambientale.
Alcune persone stanno facendo determinate scelte di vita con l'obiettivo di ridurre il loro impatto ambientale a livello individuale. Queste scelte possono includere la riduzione del consumo di energia, il riciclaggio, la scelta di prodotti sostenibili o la riduzione dello spreco di acqua. I singoli possono anche sostenere le questioni ambientali e sostenere le politiche e le aziende che danno priorità alla sostenibilità.
