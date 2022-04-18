Science-Based Target: quali sono gli impegni chiave richiesti?

Tag
Nella corsa a un futuro net-zero, i Science-Based Target servono come un driver di decarbonizzazione. I Science-Based Target mostrano alle aziende quanto e con quale rapidità devono ridurre le emissioni di gas serra (GHG) per raggiungere gli obiettivi climatici di Parigi e prevenire gli effetti peggiori dei cambiamenti climatici. In questo articolo spiegheremo gli elementi chiave di questo framework.

Cos'è l'iniziativa Science-Based Target?

L'iniziativa Science-Based Targets (SBTi) è stata fondata nel 2015 come partnership tra CDP, Global Compact delle Nazioni Unite, World Resources Institute (WRI) e World Wide Fund for Nature (WWF).

È stata creata per aiutare a mobilitare il settore privato ad adottare un'azione urgente sul clima, fissando obiettivi basati sulla scienza che aiutino le aziende ad affrontare il riscaldamento globale, cogliendo al contempo i benefici e aumentando la loro competitività nella transizione verso il net zero. Il programma globale è volontario, ma la chiamata all'azione per fissare obiettivi basati sulla scienza è un impegno chiave richiesto per l'adesione ad altre campagne di azione climatica come la We Mean Business Coalition.

L'iniziativa definisce e promuove le best practice, fornisce risorse e indicazioni tecniche e valuta e approva in modo indipendente gli obiettivi delle aziende.

Impegni chiave necessari per un obiettivo basato sulla scienza:

  • Gli obiettivi devono essere in linea con quanto ritenuto necessario dalle più recenti ricerche scientifiche sul clima per mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali. Le aziende sono incoraggiate a impegnarsi maggiormente per raggiungere un obiettivo di 1,5 °C.
  • Gli obiettivi devono coprire le emissioni Scope 1 e 2 a livello aziendale.
  • Un obiettivo Scope 3 è richiesto se le emissioni di ambito 3 rappresentano il 40% o più delle emissioni totali Scope 1, 2 e 3.
  • Gli obiettivi devono coprire un periodo minimo di 5 anni e massimo di 15 anni.
  • L'uso delle compensazioni non può essere considerato riduzione delle emissioni.
  • Le emissioni evitate non contano ai fini del raggiungimento degli obiettivi basati sulla scienza.
  • Gli obiettivi devono essere modellati utilizzando le ultime versioni dei metodi e degli strumenti approvati dall'iniziativa.
  • È obbligatorio rendere pubblici annualmente i progressi compiuti rispetto agli obiettivi.
  • Gli obiettivi devono essere rivisti e, se necessario, ricalcolati e riconvalidati, almeno ogni 5 anni.

Naturalmente, le specifiche esatte per la definizione di un Science-Based Target sono più tecniche e possono essere visualizzate nei criteri completi, nelle raccomandazioni e nelle linee guida forniti dall'iniziativa Science-Based Targets (SBTi), ma questo elenco evidenzia quelli più importanti.

Infatti, ogni settore affronta sfide diverse nel percorso verso il raggiungimento degli obiettivi climatici di Parigi. Riconoscendo ciò, SBTi ha sviluppato metodologie, framework e requisiti specifici per settore e industria, al fine di aiutare aziende di tutti i settori a unirsi ai leader climatici fissando obiettivi basati sulla scienza.

Per l'ambiente edile, le linee guida settoriali sono ancora in fase di sviluppo, ma sono in atto piani per rendere disponibili le risorse sviluppate tramite webinar e/o workshop in futuro.

Il nuovo obiettivo scientifico di SBTi per lo standard net-zero

Con la sostenibilità ormai al centro dell'attenzione dei leader aziendali, c'è stata un'accettazione mainstream della necessità di un obiettivo di net zero. Nel 2019, le promesse di net-zero hanno coperto il 16% dell'economia globale. Entro il 2021, quasi il 70% si era impegnato a raggiungere l'obiettivo di net zero entro il 2050.

Tuttavia, molti obiettivi sono ostacolati dal fatto che non esiste un piano su come raggiungerli. Così, è emersa la necessità di uno standard comune per obiettivi a net-zero che rispondesse alle tre domande su cosa sia coperto, cosa conta e entro quando raggiungerlo.

Per colmare questo vuoto, nell'ottobre 2021 SBTi ha introdotto il suo nuovo standard di net-zero. Il suo obiettivo principale è fornire un mezzo basato sulla scienza per valutare gli impegni di net zero.

Impegni chiave necessari per un obiettivo net zero basato sulla scienza:

  • Effettua tagli rapidi e profondi alle emissioni della catena del valore. Lo standard net-zero copre l'intera catena del valore di un'azienda (Scope 1, 2 e 3). La maggior parte delle aziende richiederà una decarbonizzazione profonda del 90-95% per raggiungere il net zero secondo lo standard.
  • Fissa obiettivi scientifici a breve e lungo termine per raggiungere le emissioni zero. Questo significa effettuare tagli rapidi ora, dimezzare le emissioni entro il 2030 e produrre emissioni quasi zero entro il 2050, neutralizzando al contempo eventuali emissioni residue che non sono possibile eliminare (è consentita la compensazione carbonica per il 5-10% finale)
  • Vai oltre la catena del valore, facendo investimenti al di fuori degli obiettivi basati sulla scienza, per contribuire a mitigare il cambiamento climatico altrove. Tuttavia, le aziende devono seguire la gerarchia di mitigazione, impegnandosi a ridurre le emissioni della propria catena del valore prima di investire per mitigare le emissioni al di fuori della catena del valore.
  • Le aziende devono anche divulgare il modo in cui vengono finanziate azioni aggiuntive oltre la catena del valore.
  • Non si dovrebbe dichiarare di aver raggiunto il net zero finché non saranno stati raggiunti gli obiettivi a lungo termine.

Con l'introduzione di uno standard comune, le incongruenze che affliggono gli obiettivi net-zero saranno eliminate. In passato, obiettivi sbagliati potevano risultare fuorvianti, poiché alcune aziende avevano fissato obiettivi che coprivano solo le emissioni operative, nonostante le emissioni a valle fossero molto più elevate.

Allo stesso modo, le aziende che in passato facevano molto affidamento sulle compensazioni hanno inviato il messaggio che difficilmente avrebbero modificato il loro modello di business per allinearlo agli obiettivi climatici. Ora, con uno standard comune in vigore, è più facile convalidare la qualità degli obiettivi a net-zero e il loro impatto collettivo è stato rafforzato.

Per iniziare

Una volta che la tua organizzazione ha deciso di stabilire un obiettivo basato sulla scienza, il processo si articola in cinque fasi:
  1. Impegno: invia una lettera a SBTi confermando l'intenzione della tua azienda di fissare un obiettivo basato sulla scienza.
  2. Sviluppo: inizia a lavorare su un obiettivo di riduzione delle emissioni allineato ai criteri, alle raccomandazioni e alle linee guida dello SBTi.
  3. Invio: presenta l'obiettivo della tua azienda alla SBTi per la convalida ufficiale.
  4. Comunicazione: annuncia l'obiettivo della tua azienda e informa gli stakeholder.
  5. Divulgazione: segnala annualmente le emissioni aziendali e i progressi rispetto agli obiettivi.

Per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, dovremo ridurre della metà le nostre emissioni collettive di gas serra entro il 2030 e ridurle a zero emissioni di carbonio entro il 2050. Al centro di questo processo ci sono obiettivi basati sulla scienza, che forniscono una roadmap con indicazioni tecniche alle aziende per definire obiettivi di alta qualità basati sulla scienza e realizzare la transizione verso zero emissioni di carbonio.

Attualmente, oltre 2.800 aziende stanno agendo contro il cambiamento climatico impegnandosi a raggiungere obiettivi basati sulla scienza. Poiché più di 1.500 di queste società hanno sede in Europa, questo è il continente è all'avanguardia. L'Asia è al lontano secondo posto con più di 580 aziende, mentre il Nord America è terzo con oltre 450 aziende. A livello di settore, i servizi professionali sono il settore con il maggior numero di aziende impegnate su obiettivi basati sulla scienza con oltre 230, mentre la lavorazione alimentare e delle bevande è seconda con quasi 200, e tessuti, abbigliamento, calzature e beni di lusso sono terzi con oltre 170 aziende.

Sebbene gli obiettivi basati sulla scienza siano indubbiamente positivi per l'ambiente, sono anche positivi per i risultati economici, con vantaggi aziendali che includono forte fiducia degli investitori, resilienza contro la regolamentazione, aumento dell'innovazione, vantaggio competitivo e rafforzamento della reputazione del marchio.

 
