Science-Based Target: quali sono gli impegni chiave richiesti?

Nella corsa a un futuro net-zero, i Science-Based Target servono come un driver di decarbonizzazione. I Science-Based Target mostrano alle aziende quanto e con quale rapidità devono ridurre le emissioni di gas serra (GHG) per raggiungere gli obiettivi climatici di Parigi e prevenire gli effetti peggiori dei cambiamenti climatici. In questo articolo spiegheremo gli elementi chiave di questo framework.
L'iniziativa Science-Based Targets (SBTi) è stata fondata nel 2015 come partnership tra CDP, Global Compact delle Nazioni Unite, World Resources Institute (WRI) e World Wide Fund for Nature (WWF).
È stata creata per aiutare a mobilitare il settore privato ad adottare un'azione urgente sul clima, fissando obiettivi basati sulla scienza che aiutino le aziende ad affrontare il riscaldamento globale, cogliendo al contempo i benefici e aumentando la loro competitività nella transizione verso il net zero. Il programma globale è volontario, ma la chiamata all'azione per fissare obiettivi basati sulla scienza è un impegno chiave richiesto per l'adesione ad altre campagne di azione climatica come la We Mean Business Coalition.
L'iniziativa definisce e promuove le best practice, fornisce risorse e indicazioni tecniche e valuta e approva in modo indipendente gli obiettivi delle aziende.
Naturalmente, le specifiche esatte per la definizione di un Science-Based Target sono più tecniche e possono essere visualizzate nei criteri completi, nelle raccomandazioni e nelle linee guida forniti dall'iniziativa Science-Based Targets (SBTi), ma questo elenco evidenzia quelli più importanti.
Infatti, ogni settore affronta sfide diverse nel percorso verso il raggiungimento degli obiettivi climatici di Parigi. Riconoscendo ciò, SBTi ha sviluppato metodologie, framework e requisiti specifici per settore e industria, al fine di aiutare aziende di tutti i settori a unirsi ai leader climatici fissando obiettivi basati sulla scienza.
Per l'ambiente edile, le linee guida settoriali sono ancora in fase di sviluppo, ma sono in atto piani per rendere disponibili le risorse sviluppate tramite webinar e/o workshop in futuro.
Con la sostenibilità ormai al centro dell'attenzione dei leader aziendali, c'è stata un'accettazione mainstream della necessità di un obiettivo di net zero. Nel 2019, le promesse di net-zero hanno coperto il 16% dell'economia globale. Entro il 2021, quasi il 70% si era impegnato a raggiungere l'obiettivo di net zero entro il 2050.
Tuttavia, molti obiettivi sono ostacolati dal fatto che non esiste un piano su come raggiungerli. Così, è emersa la necessità di uno standard comune per obiettivi a net-zero che rispondesse alle tre domande su cosa sia coperto, cosa conta e entro quando raggiungerlo.
Per colmare questo vuoto, nell'ottobre 2021 SBTi ha introdotto il suo nuovo standard di net-zero. Il suo obiettivo principale è fornire un mezzo basato sulla scienza per valutare gli impegni di net zero.
Con l'introduzione di uno standard comune, le incongruenze che affliggono gli obiettivi net-zero saranno eliminate. In passato, obiettivi sbagliati potevano risultare fuorvianti, poiché alcune aziende avevano fissato obiettivi che coprivano solo le emissioni operative, nonostante le emissioni a valle fossero molto più elevate.
Allo stesso modo, le aziende che in passato facevano molto affidamento sulle compensazioni hanno inviato il messaggio che difficilmente avrebbero modificato il loro modello di business per allinearlo agli obiettivi climatici. Ora, con uno standard comune in vigore, è più facile convalidare la qualità degli obiettivi a net-zero e il loro impatto collettivo è stato rafforzato.
Per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, dovremo ridurre della metà le nostre emissioni collettive di gas serra entro il 2030 e ridurle a zero emissioni di carbonio entro il 2050. Al centro di questo processo ci sono obiettivi basati sulla scienza, che forniscono una roadmap con indicazioni tecniche alle aziende per definire obiettivi di alta qualità basati sulla scienza e realizzare la transizione verso zero emissioni di carbonio.
Attualmente, oltre 2.800 aziende stanno agendo contro il cambiamento climatico impegnandosi a raggiungere obiettivi basati sulla scienza. Poiché più di 1.500 di queste società hanno sede in Europa, questo è il continente è all'avanguardia. L'Asia è al lontano secondo posto con più di 580 aziende, mentre il Nord America è terzo con oltre 450 aziende. A livello di settore, i servizi professionali sono il settore con il maggior numero di aziende impegnate su obiettivi basati sulla scienza con oltre 230, mentre la lavorazione alimentare e delle bevande è seconda con quasi 200, e tessuti, abbigliamento, calzature e beni di lusso sono terzi con oltre 170 aziende.
Sebbene gli obiettivi basati sulla scienza siano indubbiamente positivi per l'ambiente, sono anche positivi per i risultati economici, con vantaggi aziendali che includono forte fiducia degli investitori, resilienza contro la regolamentazione, aumento dell'innovazione, vantaggio competitivo e rafforzamento della reputazione del marchio.
Scopri come trasformare gli insight sulla sostenibilità in azioni e fare il passo successivo per utilizzare al meglio la potenza dell'AI generativa.
Approfondisci le tendenze che stanno plasmando il mondo del business sostenibile e gli insight che possono contribuire a questa trasformazione.
Trova il miglior software di asset performance management (APM) per le tue esigenze.
Quando si integra la sostenibilità, questa diventa un acceleratore della business transformation, diversamente da ciò che avviene in molte organizzazioni, ovvero un'attività di reporting o contabilità.
Inizia oggi il tuo percorso verso la sostenibilità collegando la tua roadmap strategica alle operazioni quotidiane.
Utilizza i servizi di consulenza per la sostenibilità di IBM per trasformare le tue ambizioni nel campo della sostenibilità in azioni concrete e diventare un'azienda più responsabile e redditizia.
Accelera il percorso verso la sostenibilità pianificando un programma sostenibile e redditizio con soluzioni e piattaforme aperte e basate su AI e una profonda esperienza di IBM nel settore.