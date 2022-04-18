Science-Based Target: quali sono gli impegni chiave richiesti?

Una volta che la tua organizzazione ha deciso di stabilire un obiettivo basato sulla scienza, il processo si articola in cinque fasi:

Impegno: invia una lettera a SBTi confermando l'intenzione della tua azienda di fissare un obiettivo basato sulla scienza. Sviluppo: inizia a lavorare su un obiettivo di riduzione delle emissioni allineato ai criteri, alle raccomandazioni e alle linee guida dello SBTi. Invio: presenta l'obiettivo della tua azienda alla SBTi per la convalida ufficiale. Comunicazione: annuncia l'obiettivo della tua azienda e informa gli stakeholder. Divulgazione: segnala annualmente le emissioni aziendali e i progressi rispetto agli obiettivi.

Per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, dovremo ridurre della metà le nostre emissioni collettive di gas serra entro il 2030 e ridurle a zero emissioni di carbonio entro il 2050. Al centro di questo processo ci sono obiettivi basati sulla scienza, che forniscono una roadmap con indicazioni tecniche alle aziende per definire obiettivi di alta qualità basati sulla scienza e realizzare la transizione verso zero emissioni di carbonio.

Attualmente, oltre 2.800 aziende stanno agendo contro il cambiamento climatico impegnandosi a raggiungere obiettivi basati sulla scienza. Poiché più di 1.500 di queste società hanno sede in Europa, questo è il continente è all'avanguardia. L'Asia è al lontano secondo posto con più di 580 aziende, mentre il Nord America è terzo con oltre 450 aziende. A livello di settore, i servizi professionali sono il settore con il maggior numero di aziende impegnate su obiettivi basati sulla scienza con oltre 230, mentre la lavorazione alimentare e delle bevande è seconda con quasi 200, e tessuti, abbigliamento, calzature e beni di lusso sono terzi con oltre 170 aziende.

Sebbene gli obiettivi basati sulla scienza siano indubbiamente positivi per l'ambiente, sono anche positivi per i risultati economici, con vantaggi aziendali che includono forte fiducia degli investitori, resilienza contro la regolamentazione, aumento dell'innovazione, vantaggio competitivo e rafforzamento della reputazione del marchio.

