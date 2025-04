Numerosi strumenti e sistemi di rendicontazione offrono indicazioni su come misurare, analizzare e comunicare i dati rilevanti. Lo strumento di contabilizzazione dei gas serra più utilizzato è il GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, spesso indicato come Greenhouse Gas Protocol, Protocollo GHG o GHGP. Un'iniziativa congiunta del World Resources Institute e del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), il Protocollo GHG fornisce principi, linee guida, strumenti e metodologie per la creazione di inventari dei gas serra e la comunicazione dei relativi dati. È strutturato su cinque principi: pertinenza, completezza, coerenza, trasparenza e accuratezza.

I responsabili politici globali considerano il Protocollo GHG il punto di riferimento per gli standard di rendicontazione dei gas serra ed è spesso utilizzato da Paesi e aziende quando sviluppano le politiche per la misurazione e la rendicontazione delle emissioni. Può essere utilizzato per tracciare i dati sulle emissioni per singoli prodotti, aziende o Paesi specifici o persino un'intera catena del valore. Poiché è così ampiamente utilizzato, ha contribuito a rendere le rendicontazioni sulle emissioni globali più coerenti e i set di dati più comparabili.