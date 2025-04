Per supportare al meglio l'obiettivo di decarbonizzazione individuato, i dati devono essere organizzati in modo strutturato. È importante considerare quali tipi di dati devono essere acquisiti, ma anche come devono essere classificati e aggregati per supportare i requisiti di reporting. Il software di reporting ESG dovrebbe supportare la classificazione dei dati a livello di conto o contatore, che può essere aggregata sia per sedi che per gruppi di report.

Una volta stabilito l'obiettivo, la prima sfida consiste nel determinare come l'obiettivo organizzativo di alto livello si traduce in singoli asset. Gli obiettivi possono essere suddivisi in base a molte dimensioni, tra cui la struttura del gruppo di report, il tipo di asset, la geografia e la fonte di emissioni. Qualunque sia l'approccio utilizzato, la struttura dei dati deve essere configurata in modo corrispondente.

A ogni asset possono essere applicati obiettivi assoluti che risalgono all'obiettivo organizzativo di alto livello. Ma si possono anche prendere in considerazione obiettivi di intensità per alcuni asset, poiché possono aiutare a eseguire un benchmarking delle riduzioni di emissioni in tutta l'organizzazione.