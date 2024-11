In risposta ai problemi di integrità, i controlli di qualità si stanno evolvendo nel mercato delle compensazioni di carbonio. I gruppi di standardizzazione globali, come The Gold Standard e Green-e, hanno aggiornato i loro framework per garantire che i progetti di compensazione apportino contributi misurabili allo sviluppo sostenibile. Altre organizzazioni chiave sono ACR (ex American Carbon Registry) e Climate Action Reserve, che gestiscono i registri dei crediti di carbonio, e Verra, che gestisce il programma Verified Carbon Standard (VCS), un importante mercato volontario.

I governi nazionali stanno anche sostenendo i controlli di qualità per le compensazioni di carbonio. In Australia, il governo federale ha sviluppato Climate Active, che pubblica linee guida per aiutare le organizzazioni ad acquistare le compensazioni giuste. Più recentemente, funzionari statunitensi hanno annunciato iniziative a sostegno della vendita di crediti di carbonio ad alta integrità, definiti come "crediti che rappresentano emissioni o rimozioni reali, aggiuntive, durature, uniche e verificate in modo indipendente."9 Una di queste iniziative è un programma per fornire assistenza tecnica e verifica per i progetti di compensazione.

Le aziende possono anche adottare misure proprie per ottenere compensazioni di carbonio di alta qualità. Tra queste, possono:

Selezionare con cura un fornitore e non esitare a chiedere informazioni che non siano accessibili al pubblico sul loro sito web.

Assicurarsi che le compensazioni acquistate vengano vendute una sola volta.

Chiedere ai loro fornitori di garantire il ritiro della compensazione dal mercato per conto dell'azienda.

Utilizzare un registro di terze parti, pubblicamente accessibile, che tiene traccia della proprietà della compensazione per tutto il suo ciclo di vita.

Fare attenzione ad acquistare solo compensazioni “aggiuntive” (ovvero quelle che non sarebbero state possibili senza l’acquisto del credito).

Una guida più approfondita è offerta dall'Università di Oxford, che ha pubblicato una versione aggiornata dei suoi Oxford Principles for Net Zero Aligned Carbon Offsetting nel 2024.10 La guida è considerata la fonte di riferimento su come valutare e selezionare le compensazioni giuste.