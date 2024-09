Cos’è la neutralità carbonica?

Perché la neutralità carbonica è importante?

I sostenitori degli sforzi della neutralità carbonica affermano che possono svolgere un ruolo importante nella mitigazione delcambiamento climaticoe del riscaldamento globale, causati dall'accumulo delleemissioni di gas serranell'atmosfera. Oltre all'anidride carbonica, i gas serra (GHGs) che contribuiscono al cambiamento climatico includono metano, ossido azoto e idrofluorocarburi.

Queste emissioni sono causate in gran parte dalle attività umane, in particolare dalla combustione di combustibili fossili e hanno portato a un aumento significativo delle temperature globali. Copernicus, il programma di osservazione del clima dell'Unione europea ha riferito che il 2023 è stato l'anno più caldo mai registrato, quasi 1,48 gradi Celsius (2,66 gradi Fahrenheit) più caldo dei livelli preindustriali.

Le iniziative di neutralità carbonica possono aiutare a raggiungere l'obiettivo diemissioni net zero: ridurre tutte le emissioni di gas serra quasi a zero, con la rimozione di tutte le emissioni restanti dall'atmosfera. Tuttavia, le iniziative per le emissioni net zero in genere si concentrano più sulla riduzione delle emissioni che sulla rimozione. L'iniziativa SBTi (Science Based Targets), una partnership di diverse organizzazioni no profit globali, promuove uno standard aziendale net zero che richiede alle aziende di ridurre leemissioni dirette e indirette della catena del valoredi oltre il 90%.1Quando un'azienda o un Paese intraprende azioni climatiche che si traducono con successo in emissioni net zero, allora si parla di aziende o Paesi climate neutral.