I prodotti software per la decarbonizzazione di IBM® Envizi™ sono progettati per supportare le organizzazioni nel loro percorso di sostenibilità e decarbonizzazione. Questa suite di prodotti facilita il continuo monitoraggio, l'analisi, la gestione e la reportistica del consumo di energia e delle emissioni in organizzazioni grandi e complesse.

L'acquisizione automatica di dati provenienti da fatture di utenze, contatori e asset rinnovabili, unita a dati da altre fonti, tra cui le informazioni meteorologiche e degli impianti, fornisce insight dettagliati utili a prendere decisioni sull'allocazione e l'utilizzo delle risorse.

Le funzioni principali della suite includono: