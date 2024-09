Oggi, IBM Envizi ESG Suite supporta GPT nel suo percorso per diventare leader in termini di iniziative per la sostenibilità, aiutandola a mantenere dati ESG di livello finanziario, redigere report affidabili, tenere traccia degli sforzi compiuti, tenere aggiornati i dirigenti e promuovere le attività di controllo e sicurezza.

"Abbiamo lavorato con Envizi non solo in quanto piattaforma, ma come partner nella sistematizzazione delle nostre operazioni", afferma Ford, "So di essere in grado di prendere le decisioni giuste ogni giorno perché, disponendo delle corrette informazioni, posso reagire agli eventi in modo tempestivo e risparmiare quindi sui costi".

Ne sono la prova il considerevole valore finanziario e il livello di riduzione delle emissioni raggiunti da GPT."Negli ultimi 15 anni, abbiamo ridotto l’intensità energetica dei nostri investimenti del 52%, che si traduce in più di USD 20 milioni risparmiati ogni anno.Lo dobbiamo alle competitive tariffe energetiche stipulate nei nostri contratti.Considerando le tariffe di mercato attuali, che sfiorano i USD 200 per megawattora in alcune giurisdizioni, la cifra risparmiata ogni anno si avvicina a USD 50 milioni.Immaginate se qualunque azienda potesse individuare le aree ad alto costo e aumentarne l’efficienza energetica del 50%", afferma Ford, aggiungendo: "Non avremmo potuto farlo senza le giuste informazioni; Envizi ci è stata di grande aiuto per molto tempo".

Gran parte del lavoro di Ford e del suo team consiste nel preparare una gamma di report sulla sostenibilità da presentare a team interni, azionisti, regolatori e revisori.IBM Envizi ha contribuito a rendere efficiente questo processo."Grazie a Envizi, possiamo facilmente passare da dati di alto livello sugli account di utenze a dati molto granulari sui contatori secondari, anche allegando documenti di supporto che ne dimostrino la correttezza.Se ai revisori servono informazioni supplementari, ci basta fornire loro le credenziali di accesso a Envizi affinché recuperino personalmente i documenti.Risparmiamo così settimane di campionamento del lavoro e di raccolta dati, in periodi in cui siamo già sotto pressione per via delle scadenze aziendali", continua Ford.

GPT ha ottenuto feedback positivi per questo suo approccio sistematico."I sistemi utilizzati da GPT sono i migliori che gli incaricati all’assessment abbiano visto nel settore.GPT ha messo in atto un rigoroso sistema di raccolta e analisi dei dati, con informazioni esaurienti fino ai dieci anni precedenti", ha dichiarato Best Practice Certification nel certificare il sistema di gestione ambientale di GPT conforme agli standard ISO14001:2015.

Fiero degli obiettivi raggiunti in termini di sostenibilità, Ford riflette ora sul prossimo progetto fondato sui dati di GPT, che mira a sistematizzare gli sforzi per la sostenibilità all’interno dei team di livello base."Il progetto Captain Planet registra tutte le nostre iniziative in corso, permettendoci di avere modelli dei risultati e tenerne traccia ad ogni trimestre per il personale senior, e giornalmente per quello junior.Questo ci aiuterà a definire obiettivi più chiari rispetto alla linea di riferimento.Abbiamo scelto Envizi per portare a termine il progetto Captain Planet durante un esercizio di revisione di mercato.Per la nostra scelta è stato decisivo il fatto che i nostri dati di baseline sono già su Envizi, ma anche che la piattaforma sia intuitiva e di facile utilizzo e che abbia potenti strumenti di visualizzazione dati e di previsione", conclude Ford.

[1] https://www.gpt.com.au/sites/default/files/inline-files/GPT%20Sustainability%20Report%202021_1.pdf(link esterno a ibm.com)