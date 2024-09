IBM Envizi ESG Suite è un software basato su cloud per dati e analytics rivolto alla gestione delle prestazioni ESG. La suite fornisce una singola fonte affidabile per i dati ESG e di sostenibilità, esattamente ciò di cui aveva bisogno Melbourne Water per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità obbligatori.

Melbourne Water ha scelto Envizi per consolidare in un'unica dashboard i dati provenienti dai vari impianti di pompaggio, dai serbatoi di stoccaggio e dagli impianti di trattamento. La suite automatizza la raccolta e il consolidamento di oltre 500 tipi di dati provenienti da più fonti, in modo che gli utenti debbano raccogliere i dati una sola volta per una molteplice generazione dei report.

Una volta completato il caricamento e il consolidamento, gli strumenti di reporting flessibile di Envizi utilizzano gli input di Melbourne Water per produrre metriche di intensità energetica, ovvero la quantità di costi ed emissioni associate all'energia utilizzata. Queste metriche vengono poi studiate per identificare le opportunità di efficienza energetica. "Eravamo alla ricerca di un sistema che ci mostrasse la ripartizione attuale e precedente della nostra spesa energetica", spiega Bradshaw. "Envizi ci permette di acquisire tutto ciò che abbiamo fatto in passato e ciò che stiamo facendo attualmente, così da poter sviluppare, grazie a questi dati, conoscenze utili per il futuro".

Anche l'ottimizzazione è più facile che mai ora che Melbourne Water è in grado di identificare le strutture e le immobilizzazioni ad alta intensità energetica e di effettuare un benchmark continuo di tali metriche delle prestazioni. Ad esempio, come spiega Bradshaw: "Presso il nostro impianto di trattamento orientale, con 500 connessioni, viene utilizzata collettivamente quasi la metà dell'energia totale dell'organizzazione. Ci siamo concentrati su quel sito e abbiamo implementato un impianto solare su larga scala, per cui ci aspettiamo una massiccia riduzione della quantità di energia ad alta intensità di emissioni lì utilizzata". Bradshaw aggiunge che è stato molto utile per Melbourne Water avere queste informazioni così prontamente disponibili. "Ora possiamo vedere il nostro consumo di energia nel tempo ed eseguire rapidamente dei report per i nostri stakeholder che contengono una panoramica dell'utilizzo di energia del sito e qualsiasi modifica dei costi di misurazione o di servizio", spiega.

Grazie a Envizi, Melbourne Water dispone di una base di dati a sostegno delle proprie iniziative di sostenibilità, consentendo all'organizzazione di monitorare nel tempo le prestazioni dei progetti di energia rinnovabile individuati. La capacità di analizzare l'attività storica ha consentito la sostituzione mirata di molte fonti di energia non rinnovabili nel proprio sistema di trattamento e trasferimento con risorse rinnovabili come pannelli solari, centrali idroelettriche e motori a combustione di gas delle acque nere. Melbourne Water prevede di ricavare entro il 2025 il 100% dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.