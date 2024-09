IBM® Envizi™: Utility Bill Analytics è un software che ti consente di risparmiare tempo consolidando i dati di fatturazione delle utenze, automatizzando le conversioni e i calcoli e normalizzando le prestazioni energetiche in base a metriche meteorologiche e KPI.



Non solo elimina la necessità di fogli di calcolo complessi, ma aiuta anche a prendere decisioni più intelligenti in materia di risparmio energetico in tutto il portafoglio, identificando valori anomali e variazioni di costi e consumi.