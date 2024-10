Ridurre le emissioni di gas serra aiuta a mitigare il cambiamento climatico. I principali gas serra (tra cui anidride carbonica, metano e protossido di azoto) intrappolano il calore nell'atmosfera terrestre, provocando il riscaldamento globale. L'aumento delle temperature è responsabile di vari problemi ambientali, tra cui l'aumento degli eventi meteorologici estremi, l'innalzamento del livello del mare e la perdita della biodiversità. Secondo l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti (EPA), le attività umane, come la combustione di combustibili fossili per produrre energia, sono le cause principali del cambiamento climatico.1 I report dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dicono che è necessario adottare misure immediate per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C (2,7 °F) rispetto ai livelli preindustriali.2

Numerose aziende e organizzazioni stanno perseguendo la sostenibilità e l'azione per il clima fissando obiettivi per raggiungere le emissioni net zero. La misurazione e il reporting delle emissioni Scope 1, 2 e 3 può aiutarli a capire i loro contributi e individuare le opportunità di riduzione.