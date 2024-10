Esistono diversi standard e sistemi di classificazione per il design sostenibile. Per classificare l'architettura del paesaggio, l'interior design o i prodotti vengono utilizzati alcuni sistemi di valutazione, come Energy Star o C2C Certified (Cradle-to-Cradle). Esistono inoltre delle certificazioni per l'edilizia ecosostenibile, che vengono generalmente assegnate sulla base delle scelte progettuali e di produzione in ambienti costruiti.

La certificazione Leadership in Energy and Environment Design (LEED) è il programma di bioedilizia più utilizzato al mondo. Una certificazione LEED è il riconoscimento che un edificio o una comunità ha soddisfatto determinati standard in merito a progettazione sostenibile ed efficienza energetica. Gli edifici sostenibili che soddisfano gli standard LEED producono meno emissioni di gas serra, utilizzano meno energia e risorse rinnovabili, in genere hanno costi operativi inferiori, nonché offrono una migliore qualità della vita agli inquilini.

Alcune certificazioni o sistemi di valutazione sono auto-attribuiti, oppure i requisiti esatti necessari per soddisfare gli standard non sono facilmente accessibili ai consumatori. Questo talvolta può portare al greenwashing, ossia fare dichiarazioni false o fuorvianti in merito all'impatto ambientale o all'impronta di carbonio di un prodotto.