La combinazione di pressione sugli stakeholder, una maggiore consapevolezza delle questioni ambientali causata dagli effetti del cambiamento climatico e i potenziali benefici finanziari dell'energia rinnovabile hanno reso i PPA interessanti per gli acquirenti aziendali in tutti i settori. Tra i principali acquirenti si trovano le organizzazioni multinazionali della tecnologia (che utilizzano i PPA aziendali per soddisfare la domanda di elettricità dei data center), della vendita al dettaglio e della produzione. Nel 2023 Amazon, il principale acquirente di energia rinnovabile di quell’anno, ha annunciato 74 PPA in 16 mercati per un totale di 8,8 gigawatt.

Anche le organizzazioni senza scopo di lucro acquistano i PPA. Poiché queste organizzazioni non possono utilizzare al meglio i crediti d'imposta federali per sostenere l'acquisto di sistemi di energia rinnovabile in loco, i PPA sono una valida opzione di approvvigionamento di energia verde.

Anche i singoli proprietari di immobili possono stipulare PPA. Ad esempio, gli accordi di acquisto di energia solare (SPPA) consentono agli individui di realizzare progetti solari, come un sistema fotovoltaico (PV) con pannelli solari, sulla loro proprietà senza costi iniziali. Come i PPA tradizionali, i PPA solari consentono allo sviluppatore di possedere e gestire il sistema energetico da cui il cliente host può acquistare l'elettricità.

La tecnologia della blockchain ha reso possibile la suddivisione dei contratti PPA di grandi dimensioni in unità più piccole, sia in termini di energia che di tempo. Questo ha creato un mercato secondario per i PPA meno proibitivo per le aziende più piccole e gli acquirenti individuali.

Attualmente le Americhe, che includono Stati Uniti, Canada e America Latina, sono la regione più grande per l'attività PPA. Questa regione è seguita dalla regione di Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). In confronto, l'attività di PPA è significativamente più bassa nella regione Asia-Pacifico (APAC), ma ha registrato livelli record grazie alle recenti politiche di sostegno alla crescita.2