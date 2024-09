Che cos'è l'analisi della catena del valore?

Il modello di catena del valore di Porter divide le attività in due grandi categorie: primarie e di supporto.

Le attività primarie riguardano il processo di produzione di un prodotto, la sua vendita al cliente e il servizio clienti postvendita. Le attività primarie sono suddivise in cinque categorie generiche:

Le attività di logistica in entrata sono legate alla ricezione di materie prime e componenti dei prodotti. Includono lo stoccaggio, la gestione dell'inventario e i resi ai fornitori.

Le attività operative sono associate alla trasformazione di materie prime e componenti (input) in prodotti finiti (output). Includono le lavorazioni, l'assemblaggio, i collaudi e le operazioni della struttura.

Le attività di logistica in uscita si concentrano sulla raccolta, lo stoccaggio e la consegna dei prodotti ai clienti e includono l'imballaggio, la logistica delle spedizioni e l'elaborazione degli ordini.

Le attività di marketing e vendita incoraggiano e forniscono ai clienti un modo per acquistare un prodotto e includono pubblicità, promozioni e determinazione del prezzo.

Le attività di assistenza sono quelle che migliorano o mantengono il valore del prodotto dopo la vendita e includono la garanzia della qualità, i corsi di formazione e le garanzie.

Le attività di supporto, dette anche attività secondarie, affiancano le attività primarie rendendole più efficienti. Le attività di supporto sono suddivise in quattro categorie generiche:

Le attività di approvvigionamento sono quelle che riguardano l'acquisto di materie prime e componenti utilizzati nella catena del valore, dalle risorse specifiche per i prodotti alle forniture per gli uffici.

Le attività di sviluppo tecnologico sono quelle che aggiornano e migliorano i prodotti e i processi e includono la ricerca, la progettazione dei prodotti e le procedure di manutenzione.

Le attività di gestione delle risorse umane sono quelle relative al reclutamento, all'assunzione, alla formazione, allo sviluppo e alla retribuzione dei dipendenti.

Le attività infrastrutturali comprendono mansioni che sono spesso considerate spese generali, come la gestione aziendale, il controllo di qualità e le operazioni legali.

L'importanza di ciascuna categoria per il vantaggio competitivo di un'azienda varia in base al tipo di azienda e al settore. Ad esempio, la logistica in entrata e in uscita può essere più importante per un fornitore che per un rivenditore, per il quale la logistica in uscita potrebbe non essere un'attività significativa.