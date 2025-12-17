L'energia elettrica è fondamentale per la vita moderna. Se non ci credi, prova a non pagare la bolletta della luce. Nel momento in cui rimarrai senza elettricità, sarà come essere tornato nel medioevo.

Non è un'esagerazione suggerire che l'energia elettrica oggi è fondamentale per sostenere la vita umana, tanto quanto l'ossigeno e l'acqua. Poiché svolge un ruolo così fondamentale nel far girare il mondo, il settore energetico è innegabilmente redditizio e finanziariamente sano.

Quanto è redditizio? Nel giugno 2025, l'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) ha pubblicato il suo ultimo rapporto sugli investimenti energetici mondiali. Questo rapporto prevedeva che gli investimenti di capitale nel settore energetico raggiungeranno o supereranno i 3,3 trilioni di USD durante il 2025. Inoltre, circa 2,2 trilioni di dollari di questi fondi sarebbero destinati a investimenti in fonti di energia pulita e asset di energia rinnovabile, nonché in reti elettriche e soluzioni di storage di energia.

Gli esperti dell'IEA prevedevano che metà di quella somma (1,1 trilioni di dollari) venisse investita in combustibili fossili, come petrolio, carbone e gas naturale.

Qualsiasi settore in grado di attrarre investimenti per trilioni di dollari ha dimostrato un'evidente redditività finanziaria. Ma sebbene il settore energetico possa essere sommerso da investimenti e profitti, non è immune da sfide urgenti e serie, molte delle quali possono diventare radicalmente trasformative per il settore energetico.

Queste sfide illustrano l'importanza fondamentale di una gestione diligente degli asset energetici.