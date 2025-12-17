La gestione degli asset energetici (EAM) prevede la manutenzione, il monitoraggio e l'ottimizzazione degli asset energetici di un'organizzazione. L'EAM si impegna a estendere le prestazioni degli asset aumentando al contempo l'efficienza operativa e riducendo i costi operativi.
Gli asset possono coprire un'ampia gamma di infrastrutture, inclusi centrali elettriche, installazioni di energia rinnovabile, reti elettriche, generatori e turbine, trasformatori, linee e sottostazioni elettriche, sistemi di batterie e molto altro.
Sebbene tutte le aziende dipendano in una certa misura dall'energia, l'EAM è principalmente il dominio delle aziende che si occupano di energia a livello commerciale o industriale.
Per queste aziende, l'energia è il loro business, che si tratti di una società che genera elettricità e la distribuisce a una vasta rete di utenti, di uno studio di ingegneria che elabora con cura progetti di infrastrutture energetiche per nuove strutture o di uno sviluppatore di energie rinnovabili che persegue obiettivi di sostenibilità attraverso l'uso di massa di turbine eoliche.
Una gestione efficace degli asset energetici dipende dalla conservazione efficace degli asset fisici legati all'energia per tutta la loro vita utile, dall'acquisto e implementazione originali fino alla sostituzione e rimozione eventuali.
L'EAM incorpora diverse attività per raggiungere un livello completo ed end-to-end di controllo degli asset.
Mantenere inventari e specifiche dettagliate di tutte le infrastrutture energetiche.
Stabilire e mantenere la massima efficienza operativa attraverso il monitoraggio continuo degli asset per garantire il loro buon funzionamento. Le aziende incorporano la tecnologia Internet of Things (IoT) sotto forma di sensori impiegati per fornire dati in tempo reale sulle prestazioni degli asset.
Utilizzare la gestione dei dati per migliorare il processo decisionale riguardante le Operazioni quotidiane dei processi aziendali, la manutenzione e gli aggiornamenti pianificati degli asset. L'obiettivo è garantire il massimo tempo di attività e il minor numero possibile di interruzioni.
Rilevare le vulnerabilità e decidere se la situazione richiede interventi di mitigazione. La gestione del rischio può includere sia la manutenzione preventiva (che protegge gli asset critici che garantiscono il funzionamento continuo) sia la manutenzione predittiva (per prevedere quando dovrebbero avvenire le azioni di manutenzione, basandosi sull'analisi dei dati).
Effettuare la gestione del ciclo di vita degli asset con la gestione finanziaria. Entrambe le forme di gestione si occupano dell'intero ciclo di vita end-to-end degli asset e si concentrano su come aumentare il ritorno sull'investimento (ROI) degli asset energetici.
L'energia elettrica è fondamentale per la vita moderna. Se non ci credi, prova a non pagare la bolletta della luce. Nel momento in cui rimarrai senza elettricità, sarà come essere tornato nel medioevo.
Non è un'esagerazione suggerire che l'energia elettrica oggi è fondamentale per sostenere la vita umana, tanto quanto l'ossigeno e l'acqua. Poiché svolge un ruolo così fondamentale nel far girare il mondo, il settore energetico è innegabilmente redditizio e finanziariamente sano.
Quanto è redditizio? Nel giugno 2025, l'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) ha pubblicato il suo ultimo rapporto sugli investimenti energetici mondiali. Questo rapporto prevedeva che gli investimenti di capitale nel settore energetico raggiungeranno o supereranno i 3,3 trilioni di USD durante il 2025. Inoltre, circa 2,2 trilioni di dollari di questi fondi sarebbero destinati a investimenti in fonti di energia pulita e asset di energia rinnovabile, nonché in reti elettriche e soluzioni di storage di energia.
Gli esperti dell'IEA prevedevano che metà di quella somma (1,1 trilioni di dollari) venisse investita in combustibili fossili, come petrolio, carbone e gas naturale.
Qualsiasi settore in grado di attrarre investimenti per trilioni di dollari ha dimostrato un'evidente redditività finanziaria. Ma sebbene il settore energetico possa essere sommerso da investimenti e profitti, non è immune da sfide urgenti e serie, molte delle quali possono diventare radicalmente trasformative per il settore energetico.
Queste sfide illustrano l'importanza fondamentale di una gestione diligente degli asset energetici.
La richiesta di energia aumenta costantemente man mano che gli esseri umani producono più attrezzature, dispositivi e gadget che richiedono tutti elettricità. I report IEA indicano una crescita annua della domanda di elettricità di circa il 4%.
L'elettricità alimenta i nostri uffici, le case, i dispositivi di comunicazione e un numero sempre crescente di veicoli. A peggiorare questo problema c'è una popolazione globale in aumento, che continua a far arrivare nuove generazioni di utenti elettrici. I fornitori energetici dovranno costantemente intensificare gli sforzi di produzione di energia per soddisfare la domanda in costante crescita.
Anche asset robusti come le reti elettriche non possono essere protetti dall'assalto del tempo. La maggior parte delle attrezzature perde funzionalità nel corso del ciclo di vita dell'asset. Inoltre, con l'invecchiamento delle attrezzature, emergono nuove tecnologie complementari come l'automazione.
Le aziende di servizi devono effettuare aggiornamenti regolari alle apparecchiature di generazione di energia datate per ottimizzare il funzionamento complessivo della rete elettrica e utilizzare al meglio queste nuove tecnologie. L'aggiornamento degli asset aiuta a mantenere le operazioni efficienti dal punto di vista dei costi, riducendo i tempi di inattività non pianificati.
Le aziende energetiche ora utilizzano nuove tecnologie come i droni per raccogliere e analizzare dati sulle condizioni delle linee elettriche e prevedere possibili punti di guasto prima che si verifichino le interruzioni.
La sostenibilità è uno dei temi più urgenti e scottanti legati al settore energetico (oltre ai costi energetici). Sebbene sia ancora un argomento controverso in alcuni ambienti, sembra esserci una conferma scientifica su larga scala secondo cui una dipendenza artificiale dai combustibili fossili abbia provocato la riduzione dell'ozono e il conseguente riscaldamento climatico.
Le nazioni possono raggiungere obiettivi di sostenibilità attraverso soluzioni di energia pulita che offrono emissioni di carbonio altamente ridotte. Asset di energia rinnovabile basati su fonti naturali (come solare ed eolico) possono aumentare l'efficienza energetica. Tuttavia, questi asset possono aumentare l'efficienza solo se gli enti governativi ne sostengono l'uso e se gli interessi aziendali e gli stakeholder affiliati li accolgono.
Il mondo è pieno di malintenzionati, che lavorano da soli o in combutta con altri elementi criminali o addirittura con terroristi sponsorizzati dagli Stati. È ampiamente noto che un modo efficace per creare caos e disgregazioni di massa all'interno di una società sia attaccare i sistemi energetici di quel paese. Questi attacchi possono spaziare da un atto diretto di sabotaggio o vandalismo all'utilizzo della tecnologia informatica per prendere il controllo di una rete elettrica e metterla prontamente fuori uso.
D'ora in poi, mantenere gli asset energetici al sicuro da interruzioni e interferenze dannose richiederà un monitoraggio costante in tempo reale e un rafforzamento della cybersecurity, oltre a rafforzare la sicurezza fisica che protegge tali asset.
I mercati dell'energia rappresentano alcuni dei mercati più redditizi al mondo, ma con il potenziale di profitti considerevoli ci sono anche i rischi associati al nuotare in acque finanziarie così profonde.
I mercati dell'energia possono cambiare improvvisamente, in grado di creare fortune o di distruggerle in microsecondi. Inoltre, eventi geopolitici come le guerre e certe condizioni economiche (come le interruzioni della catena di approvvigionamento) hanno un impatto continuo sui prezzi dell'energia. Una volatilità del mercato così elevata spesso vanifica gli sforzi volti a sviluppare previsioni di mercato accurate o persino a prendere decisioni pienamente informate sulle attività.
Mentre la domanda globale di energia aumenta senza che si intraveda un limite massimo, siamo costretti a valutare le opzioni disponibili per soddisfarla. Allo stesso tempo, i paesi progressisti stanno anche cercando di incoraggiare l'uso di fonti di energia pulita. Ma esiste solo una fonte di energia pulita che può produrre le quantità necessarie di elettricità: l'energia nucleare.
Per eguagliare l'output di una centrale nucleare, sarebbe necessario collegare insieme più centrali eoliche o solari e creare un ampio storage per mantenere gli asset. Questi asset possono poi essere utilizzati quando non c'è abbastanza vento o luce solare.
La questione chiave dietro l'uso dell'energia nucleare è la sua mancanza di sicurezza complessiva, come dimostrato in disastri nucleari catastrofici negli Stati Uniti, in Russia e in Giappone. I benefici dell'energia nucleare sono numerosi, ma lo sono anche i suoi rischi.
L'energia alimenta le fabbriche del mondo, illumina il nostro mondo nel cuore della notte e dà potere agli imperi. Tutto funziona con l'energia, poche cose possono funzionare senza. Le nazioni combattono battaglie per il controllo delle risorse energetiche. I paesi perdono le guerre senza energia. Questa non è un'iperbole: è la storia.
Storia vera: l'energia ha deciso il destino del mondo. Nella seconda metà della Seconda Guerra Mondiale, la Germania letteralmente rimase senza benzina dopo che i bombardamenti alleati paralizzarono le sue raffinerie di petrolio e le strutture di produzione di benzina. Ben presto gli mancò l'energia necessaria per far funzionare il suo arsenale corazzato, lasciando la feroce macchina da guerra tedesca morta nei binari dei carri armati in stallo.
Poi, dall'altra parte del mondo, la guerra nel Pacifico culminò con la detonazione delle prime armi atomiche, segnando la più potente liberazione di energia mai prodotta. (Le bombe atomiche sganciate sul Giappone avevano grandi capacità esplosive. La produzione ammontava a 15 kilotoni di TNT a Hiroshima e 21 kilotoni a Nagasaki.)
In due modi molto diversi, l'energia ha posto fine al conflitto più sanguinoso della storia. Il primo esempio illustra cosa può accadere quando non si ha abbastanza energia. Il secondo caso ha dimostrato in modo lampante cosa succede quando si è in grado di liberare una quantità di energia quasi insondabile.
Facciamo un salto in avanti di 80 anni. Oggi l'energia rimane la motivazione alla base di molti conflitti internazionali, la maggior parte dei quali riguarda dispute territoriali su terre ricche di riserve energetiche. E simili situazioni sono destinate a continuare.
Perché? Perché, anche se esistono alternative all'energia pulita, il mondo moderno semplicemente non riesce a ottenere abbastanza energia. Inoltre, alcuni paesi non vogliono trasformarsi in utilizzatori di energia pulita e non sono ancora pronti. Non vogliono essere costretti a compiere i costosi cambiamenti infrastrutturali che richiede l'uso dell'energia pulita.
Nel frattempo, la domanda di energia elettrica continua a crescere, del 4% in più ogni anno, proseguendo una tendenza globale che non cambierà tanto presto.
Una gestione efficace degli asset energetici garantisce un approvvigionamento energetico affidabile, riduce i costi, migliora la sostenibilità e prolunga la vita utile delle infrastrutture costose, sia per servizi pubblici, strutture industriali o edifici commerciali.
