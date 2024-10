I FiT sono incentivi basati sulle prestazioni che garantiscono ai produttori di energia prezzi superiori a quelli di mercato per l'energia che generano e forniscono alla rete. Si tratta di contratti a lungo termine generalmente concepiti per incoraggiare la diffusione delle tecnologie per le energie rinnovabili. Hanno guadagnato popolarità come supporto per gli impianti solari fotovoltaici negli Stati Uniti e per i parchi eolici in Germania e Danimarca.2