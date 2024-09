L'MDMS è il luogo in cui i dati prendono vita. Converte i dati non elaborati in informazioni significative che possono essere utilizzate dalle aziende di servizi pubblici per prendere decisioni informate sulle previsioni di carico, la risposta alla domanda, l'automazione della distribuzione e altro ancora. Le aziende elettriche, ad esempio, possono utilizzare i dati dei contatori AMI per gestire il carico del trasformatore durante e dopo un blackout.