Costruire un futuro resiliente: perché la modernizzazione della rete è importante per l'elettrificazione dell'industria

Il sondaggio ha identificato quattro gruppi distinti emergenti nel settore energetico basandosi sulle loro strategie di modernizzazione della rete:

· I pionieri dell'integrazione rappresentano il 14% del totale intervistato e sono quelli più avanti nella modernizzazione della rete. Eccellono in funzionalità come la simulazione delle prestazioni della rete, l'orchestrazione di reti bidirezionali e la definizione di standard di integrazione, che distinguono chiaramente la loro adattabilità alle esigenze energetiche moderne. Sono meno avanzati nell'utilizzare asset auto-monitoranti per limitare interruzioni e danni agli asset e nell'integrazione dell'infrastruttura avanzata di misurazione 2.0 (AMI) con sistemi di comunicazione automatica ai clienti per la gestione delle interruzioni.

· Gli ottimizzatori energetici rappresentano il 21% del totale intervistato e danno priorità alla gestione e ottimizzazione del consumo energetico attraverso tecnologie avanzate. Mostrano un forte impegno nella risposta alla domanda, con una solida comprensione dell'integrazione delle infrastrutture di misurazione avanzate. Tuttavia, sono ancora leggermente indietro nell'implementazione di reti bidirezionali, riflettendo una lacuna nella loro sofisticazione tecnologica.

· I connettori di alimentazione costituiscono il gruppo più numeroso, il 35% del totale intervistato. Eccellono nell'instaurare connettività e funzionalità operative all'interno delle reti energetiche, e dimostrano un punto di forza nel collegare i DER ai sistemi di rete. Tuttavia, hanno bisogno di migliorare nella loro infrastruttura digitale e di automazione. La loro integrazione di asset intelligenti segnala un ritmo di adozione più lento nell'abbracciare gli aspetti di comunicazione e gestione dei dati delle smart grid.

· La categoria con risultati discreti rappresenta il 29% del totale degli intervistati, che mostrano buoni progressi nel soddisfare la flessibilità della domanda, ma che vengono superati dai loro colleghi nell'adozione e integrazione di tecnologie energetiche avanzate.

Identificandosi con il gruppo più simile a loro e comprendendone i rispettivi comportamenti, strategie e azioni, le aziende energetiche possono prendere decisioni più consapevoli e adattare le proprie strategie di conseguenza.

Nonostante questo panorama disomogeneo, ci sono tre obiettivi chiave da perseguire per diventare pronti per il futuro.

1. Aumentare la resilienza e l'affidabilità

Per rafforzare la resilienza della rete è necessario un approccio globale che ne rafforzi la capacità di prevenire, rilevare e ripristinare guasti o interruzioni. Le tattiche chiave includono l'autocontrollo e l'ottimizzazione della rete, l'interconnettività e l'integrazione, e la gestione flessibile del carico con strumenti come i prezzi dinamici o la risposta alla domanda. Gli investimenti nell'analytics predittiva e nell'ottimizzazione Volt/VAR (VVO), ad esempio, si stanno rivelando fondamentali per la stabilità e l'efficienza della rete. L'interconnettività, supportata dai sistemi avanzati di gestione della distribuzione (ADMS) e dal rilevamento, consente di fare passi da gigante nel monitoraggio e nel controllo in tempo reale. Infine, i prezzi dinamici e i programmi di risposta alla domanda sono efficaci per regolare l'uso dell'energia. In particolare, l'82% dei pionieri dell'integrazione utilizza prezzi in tempo reale, in contrasto ad appena la metà dei loro colleghi.

2. Accelerare la transizione verso l'energia pulita

Per accelerare la transizione verso l'energia pulita, nel frattempo, le aziende energetiche devono essere in grado di gestire l'intermittenza rinnovabile. Per affrontare questa variabilità, stanno emergendo diverse tecnologie. La gestione della generazione flessibile, ad esempio, si adatta alle fluttuazioni utilizzando fonti a risposta rapida e accumulo di energia per la stabilità. L'integrazione su larga scala delle rinnovabili richiede anche un aumento della capacità della rete, analisi dei dati in tempo reale e monitoraggio continuo. L'integrazione delle risorse energetiche distribuite (DER) sta contribuendo a migliorare la flessibilità della rete, con circa il 60% delle aziende che adottano un'interconnessione standardizzata. La tecnologia della blockchain sta emergendo anche per consentire il commercio energetico a livello di distribuzione.

3. Migliorare l'eccellenza operativa

L'eccellenza operativa di base è fondamentale per ottimizzare l'efficienza della rete, l'utilizzo degli asset e le prestazioni complessive del sistema. La pianificazione strategica e gli strumenti di modellazione della domanda svolgono un ruolo importante nella gestione della congestione della rete. Inoltre, incorporare delle previsioni climatiche e meteorologiche migliora la gestione delle risorse energetiche rinnovabili. Il monitoraggio continuo, l'automazione e la manutenzione degli asset sono fondamentali per la manutenzione dell'infrastruttura di rete, con tracciamento in tempo reale e avvisi automatici che prevengono costosi guasti. Secondo questo sondaggio, quasi due terzi delle aziende energetiche stanno già creando previsioni di guasto degli asset per valutare l'impatto dei guasti sulle prestazioni della rete.