Cos'è la gestione della vegetazione?

Per gestione della vegetazione in intende il controllo o la rimozione mirati della vegetazione indesiderata. Sono previsti diversi metodi di controllo per ridurre i rischi legati alla crescita incontrollata di piante invasive o infestanti, alberi pericolosi, erbacce e altra vegetazione.

Molti settori si affidano alla gestione della vegetazione per operare in modo sicuro ed efficiente. La vegetazione incolta può invadere zone di passaggio come strade, linee di trasmissione e ferrovie. Questa crescita eccessiva può avere conseguenze pericolose, come incidenti stradali, incendi e blackout elettrici. La vegetazione indesiderata o invasiva può anche mettere a rischio la biodiversità e gli habitat della fauna selvatica autoctona.

Sebbene i controlli manuali della vegetazione siano la norma, questo approccio può essere costoso e richiedere molto tempo. Oggi, le organizzazioni possono utilizzare un metodo di gestione integrata della vegetazione, che combina diversi metodi di controllo: biologico, chimico, meccanico e culturale.

Possono anche adottare un approccio basato sui dati per la gestione della vegetazione tramite la raccolta di dati geospaziali (come i dati dai droni LiDAR) per monitorare la crescita della vegetazione. Inoltre, gli insight basati sull'intelligenza artificiale (AI) aiutano le aziende a prendere decisioni più informate e proattive sulla gestione della vegetazione.