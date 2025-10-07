Cos’è la gestione degli asset infrastrutturali?

L'Infrastructure Asset Management (IAM) è un sistema integrato e multidisciplinare di gestione delle risorse per sostenere sistemi infrastrutturali pubblici come impianti di trattamento delle acque reflue, reti di telecomunicazioni, linee fognarie, strade, reti di servizi, ponti e ferrovie. L'IAM è il processo di gestione dell'intero ciclo di vita, dalla progettazione allo smantellamento/smaltimento) di infrastrutture critiche e risorse fisiche.
Solo nel 2022, gli Stati Uniti hanno speso più di 36 miliardi di dollari per progetti infrastrutturali, trasferendo altri 94,5 miliardi di dollari ai governi statali.1 Dalle strade e dai ponti su cui guidiamo, alle reti elettriche che alimentano le nostre case e i nostri luoghi di lavoro, l'infrastruttura è fondamentale per la vita quotidiana. Se non gestite correttamente, le conseguenze possono essere costose e gravi, da interruzioni del servizio a guasti catastrofici che provocano la perdita di vite umane e/o danni alle proprietà.
Ma l'IAM non riguarda solo la manutenzione e la riparazione delle risorse. Consente inoltre alle organizzazioni di ottimizzare le risorse e le offerte di servizi incoraggiando il processo decisionale strategico e pratiche mirate di gestione del rischio. Gestendo gli asset dell'infrastruttura in modo strategico e sistematico, le organizzazioni possono migliorare l'erogazione dei servizi, estendere la durata delle risorse, ridurre i costi del ciclo di vita e minimizzare i rischi associati ai guasti.
Il processo di gestione delle risorse infrastrutturali è un ecosistema complesso di componenti e pratiche, tra cui:
Naturalmente, le strategie di gestione degli asset varieranno da un'organizzazione all'altra, a seconda delle esigenze specifiche di ciascuna struttura. Tuttavia, il ciclo di vita dell'IAM comprende circa sette passaggi:
Il processo IAM inizia con l'identificazione delle esigenze delle risorse (ad esempio, nuovi requisiti e/o sostituzione di risorse), tenendo presente gli obiettivi strategici dell'organizzazione e il modo in cui gli asset li serviranno. La fase di pianificazione comporta anche un'analisi del rapporto tra costi e benefici, studi di fattibilità e lo sviluppo di una progettazione iniziale delle risorse.
Il passaggio successivo nel ciclo di vita dell'IAM è progettare l'asset e procurarsi le risorse necessarie per costruirlo. Questo passaggio dovrebbe includere la creazione di progetti e specifiche dettagliati, la determinazione di tutti i materiali e le risorse necessari, l'individuazione di tali risorse e lo sviluppo delle stime dettagliate dei costi.
In questa fase, l'organizzazione crea o acquisisce la risorsa, implementando i piani di progettazione e le specifiche della fase precedente. Questa fase include anche il test della risorsa per garantire che soddisfi le specifiche di progettazione e le esigenze organizzative.
Una volta che la risorsa è stata costruita e installata, passa alla fase operativa, in cui viene utilizzata per lo scopo previsto. Le organizzazioni devono effettuare un monitoraggio regolare delle risorse per assicurarsi che funzionino come previsto per tutta la durata della loro vita.
La manutenzione delle risorse è una parte fondamentale del ciclo di vita dell'IAM. La manutenzione è un processo continuo che include la manutenzione preventiva programmata per mantenere la risorsa in funzione in modo efficiente ed efficace, nonché la manutenzione reattiva per riparare eventuali problemi che si presentano inaspettatamente insieme ad aggiornamenti e miglioramenti per migliorare le prestazioni della risorsa o prolungarne la durata.
Alla fine, ogni risorsa raggiunge il fine vita. Inoltre, con il tempo, le risorse possono diventare meno efficaci o addirittura obsolete. Quando ciò accade, la risorsa viene rinnovata - quando viene sottoposta a riparazioni o ristrutturazioni importanti per estendere la sua vita utile - oppure sostituita - comportando lo smantellamento e lo smaltimento in sicurezza della risorsa precedente e l'installazione di una nuova.
La fase finale del processo IAM prevede la revisione e l'audit dell'intero processo per identificare eventuali aree di miglioramento, garantendo una continua ottimizzazione del ciclo di vita IAM.
Le organizzazioni di una vasta gamma di settori del settore pubblico e privato si affidano all'IAM per ottenere il massimo dalle risorse infrastrutturali. Alcuni casi d'uso degni di nota per l'IAM includono:
Le città e i comuni sono responsabili di un gran numero di opere pubbliche, tra cui strade, ponti, immobili pubblici, parchi, sistemi di approvvigionamento idrico e fognario e altro ancora. Utilizzano l'IAM per gestire queste risorse in modo sistematico. Ad esempio, una città potrebbe utilizzare l'IAM per assegnare priorità alle riparazioni stradali in base a fattori quali condizioni stradali, volume di traffico e budget disponibile, garantendo che le riparazioni più urgenti vengano completate per prime. L'IAM può anche aiutare i governi statali e locali a implementare iniziative di sviluppo sostenibile, poiché le popolazioni iniziano a cambiare e a trasferirsi a causa del cambiamento climatico.
Le aziende di servizi pubblici gestiscono ampie reti infrastrutturali che offrono servizi essenziali come elettricità, gas e acqua. Si affidano all'IAM per garantire un servizio di pubblica utilità affidabile e ridurre al minimo le interruzioni e i tempi di inattività. Un'azienda idrica può utilizzare l'IAM per prevedere quando è probabile che una conduttura idrica si guasti e programmare la manutenzione preventiva per evitare costose interruzioni.
Le agenzie di trasporto gestiscono autostrade, ferrovie, aeroporti e porti. Queste organizzazioni utilizzano l'IAM per mantenere le risorse e garantire trasporti sicuri ed efficienti. In un sistema autostradale, ad esempio, l'IAM può aiutare a gestire tutto, dalle condizioni della pavimentazione alla segnaletica, dalla funzionalità delle barriere di sicurezza all'efficienza delle aree di sosta.
Nel settore energetico, l'IAM svolge un ruolo fondamentale nella gestione di risorse quali centrali elettriche, turbine eoliche, pannelli solari, trasmissione di energia elettrica e reti di distribuzione. Ad esempio, la manutenzione predittiva, una componente chiave dell’IAM, può aiutare le aziende energetiche ad anticipare e mitigare i guasti nelle infrastrutture di produzione e trasmissione di energia. Identificando i potenziali problemi prima che si verifichino, le aziende possono evitare i blackout e garantire un approvvigionamento energetico affidabile alle parti interessate.
Strutture sanitarie come ospedali e cliniche si affidano all'infrastruttura per fornire servizi critici. Tali servizi includono non solo gli edifici stessi, ma anche le complesse apparecchiature mediche, i sistemi HVAC e le reti IT utilizzate dal personale medico e amministrativo. Utilizzando l'IAM, queste organizzazioni possono garantire l'affidabilità e la disponibilità delle risorse, migliorando così l'assistenza ai pazienti e i risultati sanitari.
Scuole, college e università possiedono e gestiscono un'ampia gamma di beni, dalle classi e laboratori alle biblioteche e alle strutture sportive. Queste istituzioni utilizzano l'IAM per garantire la sicurezza e la corretta manutenzione di queste strutture, fornendo un ambiente favorevole all'apprendimento e all'attività. Con un IAM efficace, le scuole possono pianificare le future esigenze di capacità, gestire i programmi di manutenzione e riparazione per ridurre al minimo le interruzioni e garantire la conformità con gli standard di sicurezza e altri standard normativi.
L'implementazione dei programmi IAM può anche rivelarsi vantaggiosa nei data center che ospitano l'infrastruttura IT delle aziende. La gestione di risorse quali server, dispositivi di archiviazione, apparecchiature di rete e sistemi di alimentazione e raffreddamento è fondamentale per le prestazioni di queste strutture. I data center possono sfruttare l'IAM per monitorare le condizioni delle risorse dati in tempo reale e aiutare i manager a ottimizzare la connettività e l'utilizzo delle risorse.
Gli impianti di gestione dei rifiuti (ad esempio discariche, centri di riciclaggio e impianti di termovalorizzazione) utilizzano le risorse infrastrutturali per gestire e trattare i rifiuti. L'IAM può aiutare queste strutture a ottimizzare le risorse, gestire i rischi, rispettare le normative e garantire la sostenibilità e la sicurezza ambientale delle pratiche di gestione dei rifiuti.
Guardando al futuro, le tecnologie dell’Industria 4.0 come l’AI, l’apprendimento automatico e l’Internet delle cose, insieme all’innovazione dei processi, avranno un profondo impatto sulle pratiche di gestione delle risorse, rendendo l’automazione dei processi e la standardizzazione la norma del settore.
Le tecnologie avanzate possono contribuire ad automatizzare e migliorare vari aspetti dell'IAM. Ad esempio, i sistemi informativi geografici (GIS) acquisiscono, memorizzano, analizzano e visualizzano dati geospaziali (ad es. mappe, immagini satellitari, fotografie aeree, dati di rilevamento, ecc.). L'integrazione dei GIS con i sistemi IAM aggiunge contesto spaziale ai dati delle risorse, aiutando i manager a comprendere meglio la relazione tra le risorse, la loro posizione e l'ambiente circostante.
Inoltre, paesi e regioni di tutto il mondo (come Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito, tra gli altri) hanno iniziato ad adottare standard internazionali e best practice per una gestione efficace delle risorse. La serie ISO 55000, ad esempio, fornisce linee guida e framework per i processi di gestione delle risorse, aiutando le organizzazioni di tutto il mondo a stabilire pratiche IAM costantemente efficaci.
L'IAM è fondamentale per garantire un utilizzo sostenibile ed efficiente delle risorse infrastrutturali. E il settore è destinato a diventare ancora più sofisticato, aprendo la strada a sistemi infrastrutturali più intelligenti e resilienti che ci saranno utili anche in futuro.
Gestione delle risorse intelligente, monitoraggio, manutenzione predittiva e affidabilità in un'unica piattaforma.
Migliora il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni per fornire il contesto necessario a risolvere più rapidamente gli incidenti.
Ottieni il massimo valore dai tuoi asset enterprise con Maximo Application Suite. È un'unica piattaforma integrata basata sul cloud che utilizza IA, IoT e analitica per ottimizzare le prestazioni, prolungare il ciclo di vita dell'asset e ridurre il fermo e i costi operativi.