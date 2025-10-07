Cos’è la gestione degli asset infrastrutturali?

L'Infrastructure Asset Management (IAM) è un sistema integrato e multidisciplinare di gestione delle risorse per sostenere sistemi infrastrutturali pubblici come impianti di trattamento delle acque reflue, reti di telecomunicazioni, linee fognarie, strade, reti di servizi, ponti e ferrovie. L'IAM è il processo di gestione dell'intero ciclo di vita, dalla progettazione allo smantellamento/smaltimento) di infrastrutture critiche e risorse fisiche.

Solo nel 2022, gli Stati Uniti hanno speso più di 36 miliardi di dollari per progetti infrastrutturali, trasferendo altri 94,5 miliardi di dollari ai governi statali.1 Dalle strade e dai ponti su cui guidiamo, alle reti elettriche che alimentano le nostre case e i nostri luoghi di lavoro, l'infrastruttura è fondamentale per la vita quotidiana. Se non gestite correttamente, le conseguenze possono essere costose e gravi, da interruzioni del servizio a guasti catastrofici che provocano la perdita di vite umane e/o danni alle proprietà.

Ma l'IAM non riguarda solo la manutenzione e la riparazione delle risorse. Consente inoltre alle organizzazioni di ottimizzare le risorse e le offerte di servizi incoraggiando il processo decisionale strategico e pratiche mirate di gestione del rischio. Gestendo gli asset dell'infrastruttura in modo strategico e sistematico, le organizzazioni possono migliorare l'erogazione dei servizi, estendere la durata delle risorse, ridurre i costi del ciclo di vita e minimizzare i rischi associati ai guasti.