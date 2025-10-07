Che cos'è l'infrastruttura di misurazione avanzata?

Data la nostra crescente necessità di energia efficiente, economica e sostenibile dal punto di vista ambientale e la proliferazione di tecnologie smart, non sorprende che l'infrastruttura di misurazione avanzata (AMI) sia diventata una tecnologia chiave in un'evoluzione più ampia.

AMI è un sistema integrato di rete fissa che consente la comunicazione bidirezionale tra i servizi di pubblica utilità e i clienti. Il sistema raccoglie, memorizza, analizza e presenta i dati di consumo energetico, fornendo alle aziende di servizi pubblici la possibilità di monitorare in tempo reale l'utilizzo di elettricità, gas e acqua.

L'AMI può aiutare le aziende di servizi pubblici a raccogliere una vasta gamma di dati, tra cui l'indicazione delle manomissioni, i dati sugli intervalli, i dettagli sui periodi di interruzione e la qualità dell'alimentazione, oltre a funzionalità avanzate specifiche per gli endpoint di misurazione elettrica.

I servizi pubblici idrici, ad esempio, si affidano ai contatori AMI per fornire dati di flusso completi. Se i punti dati indicano modelli di utilizzo eccessivo dell'acqua, che possono segnalare una perdita, l'azienda può informare il cliente e/o effettuare le riparazioni necessarie.

Diversamente dalla tradizionale lettura automatica dei contatori (AMR), il modello di comunicazione bidirezionale di AMI consente una raccolta dati più completa e aiuta le aziende a gestire da remoto le funzionalità dei contatori. Qui discuteremo di come funzionano i sistemi AMI e di come le aziende possono sfruttarli per operazioni di servizi pubblici più efficienti e sostenibili.