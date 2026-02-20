Più specificamente, gli HRMS sono un'architettura di reti neurali distinta che applica un algoritmo distinto per generare output e più algoritmi distinti per ottimizzare i parametri del modello durante l'addestramento. Sebbene siano tipicamente paragonati agli LLM in base alle prestazioni su alcuni benchmark che storicamente sono stati dominati dagli LLM ragionanti, si tratta di un confronto tra mele e pere. Gli HRMS sono modelli ristretti e specifici per attività, progettati esplicitamente per problemi di ragionamento, mentre gli LLM di ragionamento sono modelli generalisti che possono essere applicati a problemi di ragionamento (tra le altre attività).

Sebbene siano in grado di risolvere problemi complessi, gli HRMS non sono in grado di dialogare, generare codice, riassumere o svolgere altri compiti generalmente associati ai modelli di AI generativa. Un HRM deve essere addestrato direttamente sul tipo di problema che si desidera che risolva. Gli LLM, al contrario, vengono tipicamente pre-addestrati su una grande quantità e varietà di dati, per poi essere istruiti (tramite generazione di prompt few-shot) a risolvere problemi nuovi inferendo le regole.

Al centro del concetto di HRMS c'è una "gerarchia" di cicli ricorrenti che si ispirano al modo in cui il cervello umano elabora le informazioni a diversi livelli e frequenze. Un "ciclo interno" è costituito da un modulo che esegue rapidamente calcoli di basso livello e da un altro modulo più lento i cui calcoli di alto livello guidano il modulo di basso livello. Un "ciclo esterno" guida il ciclo interno a ripetere iterativamente i suoi calcoli per affinare e migliorare l'output del modello.

Gli HRMS sono stati introdotti per la prima volta come modello open source descritto in un articolo di Guan Wang et al nel giugno 2025. Con una dimensione di soli 27 milioni di parametri, il modello ha superato modelli molto più grandi, come l'o3 di OpenAI, il Claude 3.7 Sonnet di Anthropic e il DeepSeek-R1 (che ha 671 miliardi di parametri) in benchmark impegnativi come ARC-AGI, Sudoku-Extreme e Maze-Hard.

Il modello stesso è in gran parte sperimentale, e l'articolo sottolinea sia i vincoli pratici che le strade inesplorate per futuri miglioramenti. Tuttavia, il suo successo (specialmente considerando la sua estrema efficienza nei dati durante l'addestramento e una dimensione del modello letteralmente migliaia di volte più piccola rispetto alla maggior parte degli LLM) lo rende un'alternativa affascinante per scalare i sistemi di ragionamento. Le ricerche successive, come i modelli ricorrenti minuscoli (TRM), hanno raggiunto ulteriori progressi perfezionando l'approccio di base degli HRM e prendendo spunto dalle nuove tecniche che questi hanno introdotto.