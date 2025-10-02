Cos'è un gateway federato?

Nei sistemi centralizzati, un singolo gateway (a sua volta connesso a più API e responsabile della loro gestione) gestisce tutte le query dei client. La federazione dei gateway consente invece a un'organizzazione di utilizzare una rete distribuita di API gateway, ciascuno responsabile del proprio insieme distinto di servizi.

In un sistema gateway federato, i team possono aggiungere servizi secondo necessità senza influire sull'intero sistema, rendendo più efficienti l'utilizzo delle risorse e la gestione del traffico. Anche i singoli reparti possono utilizzare protocolli diversi per gestire i rispettivi gateway. Il framework offre ai team la libertà di gestire le proprie API, migliorando la flessibilità, la resilienza operativa e molto altro.

Questo approccio aiuta anche a evitare i rallentamenti del traffico e altri problemi associati agli API gateway e può offrire benefici implementando le funzioni del gateway più vicine agli utenti finali. Le strategie di federazione dei gateway possono essere applicate a vari stili architettonici e protocolli API, tra cui REST, gRPC e SOAP, ognuno dei quali offre benefici e svantaggi.

Dal punto di vista IT, un gateway federato è utile perché consente ai team DevOps di sviluppare e implementare le proprie API, mantenendo l'aderenza alle policy di governance, sicurezza e gestione della piattaforma API a livello aziendale. I team possono lavorare rapidamente e indipendentemente per completare i progetti nel proprio dominio (facilitando l'innovazione e accelerando il time to market) preservando gli standard a livello di organizzazione e trovando un equilibrio tra autonomia del team e supervisione centralizzata.

La federazione GraphQL è costituita da un concetto e un approccio architettonico alternativi, utilizzati per creare un'API GraphQL unificata. È basata su GraphQL, un linguaggio di query in grado di indirizzare con precisione le risorse di più servizi con una singola query API.

La federazione GraphQL collega diversi servizi (noti come sottografi), ciascuno con il proprio schema che definisce i dati che gestisce, a uno schema unificato noto come supergrafo. Un unico gateway espone questo schema supergrafo alle applicazioni client, unisce più servizi e campi sottostanti e indirizza tutte le query API. Al contrario, la federazione dei gateway collega più API gateway attraverso un piano di controllo centrale, dove ogni API gateway risponde alle proprie query.