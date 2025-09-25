Cos'è la gestione dei container?

La gestione dei container è costituita da best practice, processi e strumenti che supportano l'implementazione e il funzionamento dei workload containerizzati durante tutto il loro ciclo di vita.
Quando le organizzazioni adottano applicazioni basate su container a livello aziendale, una gestione efficace diventa essenziale per mantenere prestazioni, sicurezza ed efficienza operativa in tutti gli ambienti (on-premise, cloud e multicloud ibrido.
Sebbene i container semplifichino l'implementazione delle applicazioni, la loro gestione su larga scala introduce delle complessità, in particolare per quanto riguarda l'orchestrazione e la scalabilità. In uno studio di Grandview Research, si stima che la dimensione del mercato globale dei container raggiungerà i 31,50 miliardi di dollari entro il 2030, crescendo a un tasso annuo composto (CAGR) del 33,5% dal 2025-2030.1
Questa crescita, guidata da tecnologie cloud-native, pratiche DevOps e architettura di microservizi, ha reso la gestione dei container fondamentale per le organizzazioni.
La containerizzazione racchiude le applicazioni software con tutte le loro dipendenze in unità isolate e portatili chiamate container. A differenza delle macchine virtuali (VM) che richiedono un sistema operativo (OS) completo, i container condividono il kernel del sistema operativo host mantenendo l'isolamento dell'applicazione attraverso caratteristiche come cgroup e namespace Linux.
Ogni container include il codice dell'applicazione, il tempo di esecuzione, gli strumenti di sistema, le librerie e le impostazioni necessarie per l'esecuzione, tutti confezionati come immagini del container, ovvero modelli di sola lettura che fungono da blueprint per la creazione dei container. Questo approccio può garantire prestazioni costanti, indipendentemente dal fatto che venga implementato sul laptop di uno sviluppatore, in un ambiente di test, in un data center di produzione o in un'infrastruttura hybrid cloud.
Il concetto di containerizzazione e isolamento dei processi esiste da decenni, tuttavia l'arrivo di Docker nel 2013 ha trasformato il panorama. Docker ha fornito agli sviluppatori strumenti semplici di livello aziendale e un approccio universale al packaging che ha accelerato l'adozione su larga scala.
Dopo il successo di Docker, Kubernetes è emersa quale principale piattaforma di orchestrazione dei container, originariamente sviluppata da Google e donata come progetto open source alla Cloud Native Computing Foundation (CNCF) nel 2014.
Questo stack rappresenta la base su cui vengono creati gli strumenti e le pratiche di gestione dei container. I container engine come Docker sono progettati per gestire l'esecuzione del runtime. Una piattaforma di orchestrazione come Kubernetes gestisce la complessità operativa della pianificazione e dell'automazione dell'implementazione, gestione e scalabilità di centinaia di migliaia di applicazioni basate su container.
La potente combinazione di Docker e Kubernetes ha favorito l'adozione diffusa da parte delle aziende. Un sondaggio IBM del 2021 ha rilevato che il 61% dei rispondenti aveva incorporato i container in almeno la metà delle nuove applicazioni nei due anni precedenti. Il sondaggio ha anche rivelato che il 64% prevede tassi di adozione simili per lo sviluppo futuro.
La gestione dei container opera attraverso una combinazione di orchestrazione tecnica, processi organizzativi e pratiche di governance che si combinano per gestire workload containerizzati su larga scala.
La base tecnica è basata su piattaforme di orchestrazione dei container come Kubernetes che pianificano e distribuiscono i container tra le risorse disponibili. Queste piattaforme forniscono implementazione, scalabilità, bilanciamento del carico e manutenzione automatizzati dei workload basati su container, con ingegneria della piattaforma integrata che riavvia i container guasti quando necessario.
La gestione delle risorse aumenta o riduce automaticamente i container in base alla domanda, mentre il monitoraggio in tempo reale tiene traccia delle prestazioni. Il livello di orchestrazione gestisce l'intero ciclo di vita del container, dall'implementazione agli aggiornamenti, fino alla terminazione.
Oltre all'orchestrazione tecnica, la gestione dei container comprende processi operativi che garantiscono che i container funzionino in modo affidabile e sicuro. Questo approccio include le pratiche di gestione del ciclo di vita, la scansione della sicurezza e il monitoraggio continuo della conformità.
I team implementano l'integrazione CI/CD, procedure di test automatizzate e pipeline di implementazione che mantengono operazioni coerenti, dal processo di sviluppo alla produzione.
La gestione dei container include anche la creazione di framework di governance che definiscono il modo in cui i container operano all'interno dei confini dell'organizzazione. I team sviluppano policy che regolano la condivisione delle risorse, le configurazioni di sicurezza e i requisiti di conformità.
Queste policy determinano quando i container possono o non possono condividere host, stabiliscono limiti di allocazione delle risorse e definiscono i controlli degli accessi in diversi ambienti.
Dalle startup alle grandi imprese, le soluzioni di gestione dei container offrono significativi vantaggi operativi e aziendali, tra cui:
La moderna gestione dei container si basa su piattaforme e strumenti completi che soddisfano le esigenze di orchestrazione, monitoraggio, sicurezza e operatività in ambienti on-premise e cloud. Questi strumenti includono:
Kubernetes funge da base per l'esecuzione dei container su larga scala da parte delle organizzazioni. Le soluzioni commerciali come Red Hat OpenShift, VMware Tanzu e SUSE Rancher aggiungono strumenti di sviluppo integrati, caratteristiche di sicurezza avanzate e interfacce di gestione semplificate. Queste soluzioni forniscono inoltre l'accesso a nuove funzionalità e al supporto aziendale.
I provider di cloud (come Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud) offrono cluster completamente in hosting con costi operativi ridotti.
Ad esempio, Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), Google Kubernetes Engine (GKE), Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS) e Red Hat OpenShift on IBM Cloud si occupano della gestione dei cluster, degli aggiornamenti e dell'integrazione profonda dell'infrastruttura all'interno dei loro sistemi di piattaforma cloud.
In aggiunta ai comuni servizi Kubernetes gestiti, i provider di cloud offrono anche soluzioni più astratte. Le piattaforme Container as a service (CaaS) semplificano ulteriormente l'implementazione consentendo ai team di eseguire container senza gestire direttamente Kubernetes. Questi servizi mantengono la piena compatibilità con Kubernetes, offrendo al contempo piani di controllo gestiti, scalabilità automatizzata e integrazione con gli strumenti cloud-native.
Gli strumenti di monitoraggio e sicurezza dei fornitori (ovvero Sysdig, Aqua Security) forniscono funzionalità specializzate per la visibilità dei container, il rilevamento delle minacce e la gestione della conformità. Spesso si integrano con le piattaforme di orchestrazione per fornire protezione end-to-end per i workload containerizzati.
