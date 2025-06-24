Cognitive computing e AI: differenze chiave

Al livello più elementare, i sistemi AI sono progettati per "pensare" e decidere in modo indipendente. Allo stesso tempo, il cognitive computing è utilizzato per simulare processi mentali più simili a quelli umani, al fine di informare il processo decisionale umano, anziché sostituirlo.



Possiamo ad esempio pensare all'AI come a uno strumento che può servire a uno scopo specifico. Al contrario, un computer cognitivo si comporta più come un assistente digitale che aiuta a raggiungere un obiettivo più ampio, informando il processo decisionale complessivo.

Se un'AI è un GPS in grado di fornire il percorso più veloce tra A e B, un computer cognitivo è più simile a una guida turistica. L'AI può fare riferimento alle mappe e ai dati sul traffico esistenti per fornire quello che "ritiene" il percorso migliore.

Tuttavia, un sistema cognitivo lavora con un utente per apprendere le sue preferenze e rispondere a informazioni più dipendenti dal contesto. Potrebbe evidenziare luoghi interessanti lungo il percorso o scegliere un percorso più panoramico quando il tempo è bello e la semplice efficienza non è la priorità assoluta.

In generale, l'AI può essere considerata uno strumento specializzato per la risoluzione dei problemi. I sistemi AI eccellono nell'analisi rapida di grandi quantità di dati per riconoscere i pattern e decidere in base a regole predefinite. I sistemi cognitivi, progettati per pensare più come le persone, si basano sulle funzionalità di AI, ma sono più bravi a comprendere dati complessi e non strutturati. Imparano dalle interazioni e forniscono spiegazioni e consigli.

Il termine generico AI è più comunemente utilizzato per riferirsi a tipi specifici di modelli informatici limitati, come le reti neurali e i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Al contrario, è più corretto considerare il cognitive computing come una metodologia ibrida. Combina le scienze cognitive e l'informatica per creare sistemi che aiutano ad aumentare e informare il processo decisionale umano.

I sistemi cognitivi spesso utilizzano tecnologie AI come il machine learning (ML) o il deep learning per migliorare il riconoscimento dei pattern o le capacità di riconoscimento vocale. Inoltre, questi tipi di sistemi sono progettati per elaborare, inserire e rispondere a grandi quantità di dati in tempo reale. Ricavano informazioni da un'ampia gamma di dati o fonti di input potenziali, come spunti visivi, gestuali o uditivi.

Sebbene l'ambito di ogni singolo modello AI possa essere limitato, mettendolo in difficoltà al di fuori dell'intervallo previsto, i sistemi di cognitive computing sono progettati in modo diverso. Sono adatti per affrontare problemi complessi che comportano ambiguità, incertezza o risposte non specifiche.

In altre parole l'AI, così come la conosciamo oggi, ha lo scopo di colmare le lacune, fornendo scorciatoie per attività banali o impegnative. Il cognitive computing è più un tentativo di rafforzare la cognizione umana per prendere decisioni più informate. Il cognitive computing combina l'AI con discipline complementari come l'interazione uomo-computer, il dialogo e le tecniche di generazione narrativa per creare macchine in grado di apprendere, ragionare e comprendere come gli umani. Questo approccio aiuta gli utenti a prendere decisioni migliori.

Sebbene alcuni modelli AI possano essere molto efficienti, anche più delle capacità umane, anche i sistemi AI più avanzati sono progettati solo per eseguire una gamma ristretta di attività. Sebbene i sistemi AI più utilizzati possano sembrare estremamente abili, le istruzioni basate su regole impediscono loro di cogliere la flessibilità e le sfumature della cognizione umana.

Nelle attività che coinvolgono il contesto, come la comprensione del linguaggio naturale o il riconoscimento di oggetti specifici, l'AI non può sostituire o replicare l'intelligenza umana, almeno non ancora.

Il cognitive computing non ha lo scopo di sostituire il processo decisionale umano. Cerca invece di imitare i tipi di sistemi cognitivi responsabili dei processi del pensiero umano per migliorare il processo decisionale degli utenti.