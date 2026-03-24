I certificati digitali, chiamati anche certificati X.509, dallo standard X.509 che ne definisce il formato, sono documenti elettronici utilizzati per Verify le identità digitali. I certificati sono utilizzati principalmente da identità non umane e automatiche come server, software, computer ed endpoint dell'Internet of Things (IoT).

I certificati dipendono da un framework chiamato infrastruttura a chiave pubblica (PKI), che utilizza la crittografia asimmetrica per convalidare le identità delle entità e proteggere le comunicazioni tra loro.

Più specificamente, i sistemi crittografici asimmetrici utilizzano due chiavi diverse, una chiave pubblica e una chiave privata, per crittografare e decriptare i dati. Chiunque può utilizzare una chiave pubblica per crittografare i dati. Tuttavia, solo i titolari della chiave privata corrispondente possono decrittografare quei dati.

I certificati digitali dimostrano che una particolare chiave privata appartiene a una particolare entità e il possesso di un certificato autentico viene spesso considerato come prova dell'identità di quell'entità.

In un certo senso, un certificato è un po' come l'atto di proprietà di una casa: registra a chi appartiene un bene (la chiave) e, se qualcuno possiede l'atto, probabilmente è il legittimo proprietario di quella proprietà.

Ma questa analogia rivela anche i limiti dei certificati e l'importanza di garantirli. Se un malintenzionato ruba un certificato, può fingere di essere un'entità affidabile e gli altri utenti potrebbero credergli, con conseguenze potenzialmente disastrose.

Ad esempio, supponiamo che un attore di minacce rubi o falsifichi una copia del certificato di un sito web legittimo. L'aggressore crea quindi una copia dannosa del sito web progettata per rubare le credenziali degli utenti. Poiché l'aggressore ha un certificato apparentemente autentico, i browser web penseranno che il loro sito di phishing sia autentico e gli utenti non riceveranno alcun avviso che il sito sia falso.

Per mitigare i rischi di cadere nelle mani sbagliate, la maggior parte dei certificati è valida solo per un periodo di tempo limitato. La scadenza del certificato è una misura cybersecurity, proprio come la normale rotazione delle credenziali. Anche se gli aggressori metteranno le mani su un certificato valido, sarà di utilità limitata, ovvero se il vero proprietario non lo revoca prima.