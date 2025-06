Attualmente, la maggior parte delle grandi novità nel campo dell'intelligenza artificiale (IA) riguarda lo sviluppo di nuove applicazioni di AI generativa (gen AI) all'avanguardia. Dall'aiuto nella stesura di documenti da parte degli studenti alla compilazione di RFP in pochi secondi, fino alla preparazione (deludente) di casi legali, i suoi successi e fallimenti sono stati ben documentati.

Che dire però dei compiti più prosaici? Alcune organizzazioni stanno sperimentando l'implementazione dell'AI per automatizzare aspetti dell'infrastruttura IT e delle operazioni, consentendo di dedicare preziose competenze umane altrove.

"L'AI generativa è fondamentale per il modo in cui le aziende moderne creano nuovi prodotti digitali per guadagnare", afferma Richard Warrick, Global Research Lead dell'IBM Institute for Business Value. "Ma cosa succederebbe se la stessa tecnologia potesse cambiare radicalmente i processi aziendali necessari per progettare, implementare, gestire e monitorare tali applicazioni?"

Dall'automazione di processi ad alta intensità di risorse come il provisioning dei data center e DevOps alla sostituzione del personale addetto alla sicurezza in loco, ecco come l'automazione intelligente dell'AI sta trasformando l'infrastruttura e le operazioni IT.