Nel 2022, il lancio di ChatGPT ha inaugurato una nuova era di innovazione nell'AI generativa, spingendo le Organizzazioni a cercare modi per utilizzare la Tecnologia per applicazioni aziendali. ChatGPT era un chatbot AI, addestrato su grandi modelli linguistici (LLM), che interagiva con gli utenti in modo conversazionale. Dal suo lancio, le organizzazioni hanno cercato di applicare la tecnologia sottostante a vari problemi aziendali, tra cui automazione, aumento della produttività e insight sui clienti.

Sono emersi anche vari rischi e sfide. Nel campo medico, ad esempio, pur avendo aiutato ad automatizzare alcune diagnosi, ha sollevato anche preoccupazioni sulla privacy e sulla sicurezza.1 Inoltre, una condizione nota come allucinazioni dell'AI rimane persistente e fa sì che alcuni modelli di AI generativa "inventino" i fatti quando non riescono a trovare la risposta a una domanda.

Ma mentre questi (e altri) problemi persistono, organizzazioni di tutte le dimensioni e di vari settori hanno Continua a investire pesantemente in questo settore, cercando nuovi modi per utilizzare la sua Power. Secondo Menlo Ventures, dal 2022 al 2023, gli investimenti delle imprese nell'AI generativa sono aumentati di sei volte, passando da 2,3 USD a. 13,8 miliardi.