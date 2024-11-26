Due anni fa, OpenAI, una startup di San Francisco fondata come organizzazione no-profit nel 2015 da Sam Altman, Greg Brockman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba e John Schulman, ha aperto il suo ai chatbot per i test. Il rilascio ha suscitato entusiasmo, domande e anche qualche esperimento (ricordi questo episodio di The Daily?). A novembre 2024, ChatGPT conta ora più di 200 milioni di utenti attivi settimanali, mentre OpenAI continua ad espandersi grazie alle partnership con giganti tecnologici come Microsoft e Apple.
Quindi, in che modo il rilascio di ChatGPT ha cambiato il landscape dell'AI? Abbiamo parlato con gli esperti IBM di come l'AI si è evoluta negli ultimi due anni e di come continua a trasformarsi.
L'intelligenza artificiale risale a decenni fa. Negli anni Cinquanta, ad esempio, IBM stava già addestrando alcune delle prime reti neurali, usando scacchi e backgammon per addestrare macchine a battere i grandi maestri. Ma il rilascio di ChatGPT, con la sua interfaccia semplice e gratuita in linguaggio naturale, ha segnato una svolta importante.
"ChatGPT era diverso perché offriva ai consumatori un'esperienza fantastica e permetteva a persone senza competenze tecniche di usare l'AI per cose incredibili", afferma Chris Hay, IBM Distinguished Engineer.
L'effetto è stato quello di mettere una tecnologia potente (prima accessibile principalmente alle aziende più ricche) nelle mani di chiunque avesse un computer e una connessione internet. Nel frattempo, la mossa di OpenAI ha costretto altre aziende a rilasciare i propri potenti strumenti, sostenendo l'ascesa di una nuova classe di programmatori e imprenditori focalizzati sull'innovazione AI in tutto il mondo.
"Il landscape economico globale cambia radicalmente quando l'AI diventa accessibile quanto l'elettricità", afferma Shobhit Varshney, vicepresidente e Senior Partner presso IBM Consulting. Un segnale di questo cambiamento, dice Varshney, è il numero senza precedenti di programmatori che si uniscono a GitHub da tutto il mondo, con Python, un linguaggio di programmazione usato principalmente per AI e machine learning, che è diventato il linguaggio più popolare sulla piattaforma.
"Ora le persone possono utilizzare questi strumenti senza dover investire milioni di dollari", dice. "Presto vedremo unicorni composti da una sola persona."
Chris Hay dice che il suo momento "aha" con ChatGPT è arrivato poche settimane dopo il rilascio del chatbot, quando stava cercando di lavorare sul proprio linguaggio di programmazione. Ben presto è ritrovato a chiedere un feedback a GPT.
"In quel momento ho pensato: "Porca miseria! Sto avendo una conversazione seria sulla progettazione del mio linguaggio di programmazione. Ho un collaboratore!"
Due anni dopo, il 92% dei leader aziendali intervistati dall'IBM Institute for Business Value afferma che integrerà l'AI nei propri workflow entro il 2025. C'è già stato uno sforzo per integrare l'AI in servizi e prodotti rivolti al consumatore, come Apple Intelligence, Adobe e Meta AI.
"Ora, tutto ciò che tocchiamo è gen AI," dice Hay.
Gli LLM iniziavano con il testo. Ma da allora il settore ha iniziato a muoversi verso modelli multimodali, in grado di integrare ed elaborare più tipi di dati, tra cui immagini, audio, video, testo o codice.
I modelli possono ora interagire ed elaborare diversi tipi di dati che vanno oltre la parola scritta, e questo sta aprendo un mondo completamente nuovo di applicazioni per AI, come la scoperta di farmaci e il monitoraggio del clima.
"Non deve essere solo testo o codice, quindi c'è stata un'enorme esplosione delle diverse modalità che i modelli AI possono comprendere, rappresentare e quindi creare", dice Varshney.
Gli esseri umani uniscono tutti i sensi per prendere una decisione, ed è proprio lì che si sta dirigendo l'AI, dice.
Uno sviluppo importante di quest'anno è stata la comparsa dei cosiddetti "modelli di ragionamento". Questi modelli, come la serie o1 di OpenAI, applicano il ragionamento chain-of-thought , ovvero possono rispecchiare il ragionamento umano e usare deduzioni logiche per risolvere problemi complessi.
"Quello che vediamo ora è che i modelli stanno iniziando a pensare di più e a trovare una risposta", dice Hay. "Non è ancora ragionamento umano, e 'ragionamento' è un termine abusato, ma almeno riesce a riflettere su ciò che fa e a trovare una risposta di qualità superiore investendo più tempo."
Il GPT-3 originale vantava 175 miliardi di parametri. Oggi, modelli più piccoli (alcuni con anche solo 2 miliardi di parametri) stanno superando i migliori modelli di 18 mesi fa.
"I modelli diventano sempre più piccoli e più capaci perché vengono addestrati meglio", afferma Hay. "Questo è il percorso che voglio vedere: più un modello è grande, più è lento. Voglio modelli che funzionino sul mio dispositivo."
L'AI sta raggiungendo il suo limite? La domanda è sempre incombente e un recente articolo di Reuters che cita un co-fondatore di OpenAI sul pre-addestramento e il ridimensionamento dell'AI ha suscitato molti commenti pubblici sui ritardi nella formazione di nuovi modelli linguistici per utilizzare modi di "pensare" più simili a quelli umani.
Ma Varshney ritiene che valutare AI in termini di capacità umane sia fuorviante.
"L'AI non dovrebbe essere giudicata in base ai livelli di intelligenza umana, perché gli esseri umani sono bravi in alcune cose e terribili in altre", afferma. "Non vogliamo che l'AI replichi gli esseri umani; vogliamo che l'AI sia davvero brava in ciò che fa".
Come esempio, cita la storia di un comune elettrodomestico. "Non ci aspettavamo che una lavastoviglie si alzasse in piedi e iniziasse a lavare i piatti come fa un essere umano", afferma. Ritiene che servano modi migliori per valutare ciò che l'AI è effettivamente in grado di fare.
Ben lungi dall'essere arrivata a un punto morto, Hay ritiene che l'intelligenza artificiale abbia ancora molto spazio per crescere, grazie in gran parte ai dati sintetici. "Avremo bisogno di meno dati per addestrare i modelli, e i modelli saranno incentrati su diversi tipi di modifiche architettoniche", afferma. "Ci saranno delle scoperte e l'hardware migliorerà. "Quindi non credo che ci sarà un limite."
OpenAI è ancora considerato un leader nella corsa all'innovazione e all'implementazione dell'AI. Varshney ritiene che OpenAI non abbia ancora un serio concorrente, due anni dopo il rilascio di ChatGPT. Hay è d'accordo, soprattutto perché ritiene che OpenAI offra ancora la migliore esperienza utente per i consumatori.
"Uso ancora ChatGPT, perché è un'esperienza migliore per il consumatore", afferma. Tuttavia, riconosce che il campo si sta muovendo rapidamente. Già diversi ex leader e scienziati di OpenAI hanno fondato nuove aziende, come Anthropic e Safe Superintelligence Inc., e il mercato continua ad essere invaso da nuove caratteristiche e funzionalità.
"Chi vincerà la gara? Spero nessuno", afferma Hay. "In un mondo in cui [solo] un'azienda vince la gara e perdiamo tutti, mentre [quando] c'è una sana concorrenza, tutti abbiamo accesso a importanti innovazioni AI".