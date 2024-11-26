L'intelligenza artificiale risale a decenni fa. Negli anni Cinquanta, ad esempio, IBM stava già addestrando alcune delle prime reti neurali, usando scacchi e backgammon per addestrare macchine a battere i grandi maestri. Ma il rilascio di ChatGPT, con la sua interfaccia semplice e gratuita in linguaggio naturale, ha segnato una svolta importante.

"ChatGPT era diverso perché offriva ai consumatori un'esperienza fantastica e permetteva a persone senza competenze tecniche di usare l'AI per cose incredibili", afferma Chris Hay, IBM Distinguished Engineer.

L'effetto è stato quello di mettere una tecnologia potente (prima accessibile principalmente alle aziende più ricche) nelle mani di chiunque avesse un computer e una connessione internet. Nel frattempo, la mossa di OpenAI ha costretto altre aziende a rilasciare i propri potenti strumenti, sostenendo l'ascesa di una nuova classe di programmatori e imprenditori focalizzati sull'innovazione AI in tutto il mondo.

"Il landscape economico globale cambia radicalmente quando l'AI diventa accessibile quanto l'elettricità", afferma Shobhit Varshney, vicepresidente e Senior Partner presso IBM Consulting. Un segnale di questo cambiamento, dice Varshney, è il numero senza precedenti di programmatori che si uniscono a GitHub da tutto il mondo, con Python, un linguaggio di programmazione usato principalmente per AI e machine learning, che è diventato il linguaggio più popolare sulla piattaforma.

"Ora le persone possono utilizzare questi strumenti senza dover investire milioni di dollari", dice. "Presto vedremo unicorni composti da una sola persona."