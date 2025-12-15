Cos'è l'observability aziendale?

Per raggiungere l'observability, le aziende devono raccogliere enormi quantità di telemetria (da applicazioni, server, database e microservizi) e dati aziendali per una visibilità completa delle prestazioni aziendali.

La telemetria si riferisce alle metriche, ai log e alle tracce che costituiscono i "pilastri dell'observability". Le metriche sono misurazioni quantitative non elaborate, derivate o aggregate che riguardano le prestazioni e lo stato di salute del sistema (ad esempio, di un server o di un'API), in intervalli di tempo specifici.

I log sono registri testuali con timestamp che riportano ogni evento e azione che avviene all'interno della rete. Forniscono informazioni granulari su ciò che è accaduto, quando si è verificato e dove all'interno della rete, creando un contesto prezioso per la risoluzione dei problemi, il debug e l'analisi forense.

Le tracce catturano il flusso di dati attraverso la rete, fornendo insight in tempo reale sul percorso e sul comportamento dei pacchetti mentre attraversano più dispositivi e sistemi. Le tracce consentono ai team IT e DevOps di visualizzare l'intero percorso di una transazione, end-to-end, aiutando a individuare ritardi ed errori di routing all'interno di ambienti complessi e multilivello.

Metriche aziendali personalizzate completano il set di dati acquisendo KPI specifici per prodotto o dominio (tassi di iscrizione, ad esempio) da data warehouse, piattaforme di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e di customer relationship management (CRM), ticket di supporto clienti e sistemi per punti vendita(POS), tra le altre fonti.

Questi segnali vanno oltre lo stato di salute tecnica, integrando il contesto aziendale direttamente nei workflow di observability, aiutando i team a monitorare, correlare e ottimizzare le azioni che guidano l'impatto aziendale.