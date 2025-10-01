Mentre le organizzazioni iniziano a guardare indietro al 2025 e a pianificare il futuro nel 2026, questo è un buon momento per prendere in esame le tendenze che hanno avuto il maggiore impatto. È anche un buon momento per considerare cosa potrebbero significare per il futuro.
In termini di trasformazione digitale, ovvero l'applicazione strategica della tecnologia digitale a tutti i livelli di un'organizzazione, è difficile immaginare un componente più critico dello sviluppo di applicazioni (app dev).
Da una startup improvvisata che cerca di creare una nuova app per dispositivi mobili a un'azienda Fortune 500 che necessita di sostituire i workflow legacy con nuovi framework e strumenti di automazione, lo sviluppo di applicazioni è fondamentale per il successo o il fallimento delle iniziative di trasformazione digitale. Le aziende che hanno successo nello sviluppo di applicazioni possono semplificare efficacemente i workflow, migliorare l'esperienza utente e ottenere un vantaggio competitivo.
Lo sviluppo di applicazioni è il processo di creazione, test e implementazione di applicazioni software per aziende, dispositivi mobili o per il web, un processo noto come ciclo di vita dell'applicazione. Con l'avvento di Internet e la diffusione dei dispositivi mobili, del lavoro da remoto e del cloud computing, lo sviluppo di applicazioni è diventato una capacità fondamentale delle aziende digitali di maggior successo.
Lo sviluppo di applicazioni è strettamente correlato a DevOps, un metodo di sviluppo software che accelera la distribuzione delle applicazioni attraverso l'automazione e ne segue da vicino il ciclo di vita.
I seguenti passaggi rappresentano il ciclo di vita dello sviluppo di applicazioni:
Lo sviluppo di app ha subito una rapida accelerazione, insieme ad alcuni dei progressi tecnologici più promettenti del nuovo secolo, tra cui dispositivi mobili, cloud computing e diffusione delle reti 5G.
Tecnologie più recenti come AI generativa (gen AI) e machine learning (ML) stanno trasformando il modo in cui i team di sviluppo creano, testano e implementano le applicazioni. Diamo uno sguardo ad alcune delle tendenze più importanti nello sviluppo di applicazioni e a come stanno trasformando lo sviluppo del software.
Una delle ultime tendenze che hanno avuto un impatto sullo sviluppo di applicazioni è stata la spinta a integrare le funzionalità di intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML) nei cicli di vita dello sviluppo.
Nell'ultimo anno, gli sviluppatori si sono affidati maggiormente agli strumenti basati su AI e agli algoritmi di machine learning, aggiungendo funzionalità avanzate come la personalizzazione dell'AI, l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e la codifica di gen AI. Questi nuovi strumenti AI automatizzano la codifica e riducono le attività ripetitive che hanno rallentato il processo di sviluppo in passato.
Gli strumenti di AI e ML stanno anche migliorando lo sviluppo di applicazioni in situazioni del mondo reale. Ad esempio, in settori come l'assistenza sanitaria, la vendita al dettaglio e la finanza, i chatbot basati su AI migliorano il coinvolgimento degli utenti, semplificano i processi e riducono il lavoro faticoso.
Le piattaforme low-code e no-code sono piattaforme di applicazioni intuitive che consentono a persone con poca o nessuna esperienza di sviluppo di creare applicazioni in grado di coinvolgere gli utenti.
Usando caratteristiche come interfacce e componenti drag and drop, le persone senza esperienza di programmazione possono utilizzare piattaforme low-code e no-code per creare e implementare applicazioni che risolvono vari problemi del mondo reale.
Grandi aziende globali come Microsoft e Salesforce hanno recentemente effettuato investimenti significativi nello spazio low-code o no-code. Questi investimenti consentono alle startup e alle piccole imprese di accelerare la distribuzione delle applicazioni per dispositivi mobili e di progetti di sviluppo web senza assumere dei team di sviluppo software.
Secondo un recente rapporto, la dimensione del mercato mondiale delle piattaforme di sviluppo low-code è stata valutata in 28,75 miliardi di dollari l'anno scorso. Si prevede che crescerà fino a 264 miliardi di dollari entro il 2032, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 32%.1
L'ascesa del cloud computing ha trasformato il modo in cui i team DevOps creano applicazioni e le gestiscono dopo il rilascio.
In particolare, lo sviluppo di applicazioni cloud-native (creazione di applicazioni con componenti discreti e riutilizzabili noti come microservizi) ha reso più facile per i team DevOps creare applicazioni scalabili, portatili e altamente resilienti.
Lo sviluppo di applicazioni cloud-native ha spostato le pratiche DevOps dalle architetture monolitiche e dalle pratiche manuali verso processi modulari, ottimizzati per il cloud, che enfatizzano la scalabilità, la flessibilità e l'innovazione continua.
Un'altra tendenza nella modernizzazione DevOps è stata l'introduzione di DevSecOps (sviluppo, sicurezza e operazioni), un approccio relativamente nuovo alla sicurezza nel ciclo di vita dello sviluppo di applicazioni.
Fino a poco tempo fa, le applicazioni venivano protette da un team separato dopo la loro creazione. DevSecOps utilizza le più recenti tecnologie e gli strumenti cloud-native per automatizzare e integrare le funzionalità di sicurezza durante il ciclo di vita dello sviluppo dell'app, garantendo un processo più fluido e risultati migliori.
Le applicazioni Internet of Things (IoT) sono applicazioni progettate per elaborare dati in tempo reale, raccolti da dispositivi e sensori connessi a Internet.
Lo sviluppo di applicazioni IoT è una tendenza che continua a superare i limiti di ciò che le applicazioni possono fare con i dati che raccolgono ed elaborano vicino alla fonte, utilizzando l'edge computing.
Secondo un recente rapporto, il mercato globale delle applicazioni IoT era valutato 595,73 miliardi di dollari nel 2023. Si prevede che raggiungerà 4.062,34 miliardi di dollari entro il 2032, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 24,3%.2
Lo sviluppo di app IoT riguarda un'ampia gamma di settori, tra cui tecnologie indossabili, elettrodomestici intelligenti e IoT industriale (IIoT), ovvero l'uso della tecnologia IoT per fini industriali o di produzione.
Le organizzazioni che sviluppano applicazioni nello spazio IoT si stanno concentrando su soluzioni scalabili e sicure che integrano potenti funzionalità IoT senza sacrificare sicurezza, funzionalità o scalabilità.
Le applicazioni web progressive (PWA) combinano la funzionalità delle applicazioni native (ovvero applicazioni create per sistemi operativi o piattaforme specifici) con la facilità e l'accessibilità di un semplice indirizzo web.
Le PWA in genere presentano notifica push e funzionalità offline per fornire prestazioni ininterrotte su una gamma di dispositivi mobili.
Le PWA sono diffuse tra le organizzazioni che non vogliono scegliere tra utenti iOS e Android, ma non vogliono nemmeno mantenere una base di codice separata per ogni istanza.
Le PWA consentono alle aziende di colmare il divario tra i diversi sistemi operativi e raggiungere gli utenti di entrambi utilizzando un'unica base di codice conveniente, senza ridurre le prestazioni o le funzionalità.
Mentre l'anno volge al termine e l'impatto che queste tendenze di sviluppo hanno avuto diventa più chiaro, diamo un'occhiata a come hanno influito sulle organizzazioni e sugli utenti.
I settori reagiscono in modo diverso alle ultime tendenze nello sviluppo di applicazioni, tuttavia ognuno ne sta prendendo atto e sta sperimentando nuovi modi per utilizzarle al meglio. Diamo uno sguardo, settore per settore, all'impatto delle tendenze nello sviluppo di applicazioni sulle aziende.
I retailer e le aziende di e-commerce sono stati quest'anno tra i primi settori a sperimentare alcune delle nuove tendenze nello sviluppo di applicazioni, principalmente utilizzando app, PWA e notifiche push. Gli strumenti basati su AI sono stati utili per creare motori di personalizzazione basati sulle ricerche dei clienti che consigliano prodotti pertinenti.
I dispositivi IoT vengono utilizzati per trasmettere dati in tempo reale tramite Internet, fornendo ai dipendenti in negozio un quadro aggiornato dell'inventario e persino automatizzando il rifornimento delle scorte e altri aspetti della gestione della supply chain.
Diverse tendenze di quest'anno hanno contribuito a far progredire l'IoT industriale (IIoT), ovvero l'incorporazione di tecnologie digitali come sensori e software nei sistemi industriali e di produzione. Le nuove applicazioni IoT, ad esempio, hanno consentito alle aziende di incorporare sensori e software ancora più a fondo nei processi di produzione rispetto a prima, aumentando il monitoraggio in tempo reale e le funzionalità di manutenzione predittiva.
Inoltre, le cuffie per la realtà aumentata (AR) che utilizzano funzionalità IIoT vengono utilizzate efficacemente nel campo della formazione. Secondo un recente rapporto dell'IBM Institute for Business Value (IBV), le aziende che utilizzano l'AR hanno riportato miglioramenti medi della produttività del 32%. Insieme, queste nuove funzionalità aiutano a semplificare le operazioni, aumentare l'efficienza e migliorare il processo decisionale basato sui dati in tutte le organizzazioni.
Quest'anno, i governi federali e locali hanno sperimentato framework di sviluppo mobile e web per aggiungere scalabilità e funzionalità a molti dei servizi che forniscono ai cittadini. In particolare, i governi hanno utilizzato nuove funzionalità di cybersecurity e automazione per semplificare i servizi e aggiungere nuove funzionalità.
Le ultime tendenze nello sviluppo di applicazioni hanno contribuito a rendere gli enti governativi più veloci, sicuri e reattivi. Gli esempi vanno da sistemi di pagamento più sicuri che consentono ai cittadini di pagare i servizi direttamente dai loro dispositivi mobili, agli avvisi sul traffico e sui disastri in tempo reale che accelerano la risposta alle emergenze.
Forse nessun settore ha implementato le ultime tendenze nello sviluppo di applicazioni in modo più efficace di quello sanitario. Dalle applicazioni che tracciano i parametri vitali del paziente agli algoritmi basati su AI che velocizzano la diagnostica, fino agli strumenti di AR e realtà virtuale (VR) che addestrano chirurghi e specialisti in traumatologia, l'assistenza sanitaria è in prima linea nell'innovazione.
Tuttavia, il settore sanitario non utilizza solo la tecnologia più recente per aggiungere funzionalità e aumentare l'efficacia. Le nuove funzionalità DevSecOps aiutano a garantire che le informazioni sui pazienti rimangano riservate e che la conformità alle leggi sulla sicurezza dei dati sia solida.
Lo sviluppo di applicazioni ha fatto molti passi avanti nel 2025, ma non c'è motivo di pensare che l'innovazione rallenti il prossimo anno. Grazie alle funzionalità di gen AI e IoT, è lecito aspettarsi che queste tecnologie saranno ancora in prima linea nel 2026.
Le aziende continueranno quindi a sviluppare le proprie strategie mobile-first, un approccio che dà priorità allo sviluppo per dispositivi mobili in ogni fase del ciclo di vita delle applicazioni e che utilizza piattaforme low-code e no-code per risparmiare sui costi.
Mentre le aziende e le startup continuano a espandere le tendenze che hanno plasmato i settori quest'anno, dobbiamo aspettarci una maggiore automazione nel ciclo di vita delle applicazioni, workflow più snelli e un'enfasi su esperienze ancora più straordinarie per gli utenti finali.
L'integrazione di AI e ML nello sviluppo di applicazioni ha avuto successo finora, automatizzando e semplificando gli aspetti del ciclo di vita delle applicazioni e consentendo agli sviluppatori di dedicare più tempo ed energie all'innovazione. Via via che AI e ML diventeranno più profondamente integrati nei framework, nei linguaggi di programmazione e nelle piattaforme, la composizione e le competenze dei team di sviluppo cambieranno, probabilmente con una maggiore attenzione ai ruoli che supportano le iniziative DevSecOps.
Infine, guardando indietro alle tendenze di maggior impatto nel 2025, è chiaro che sono state guidate dalle esigenze aziendali più che dal progresso tecnologico. È improbabile che la situazione cambi presto. I nuovi progressi tecnologici, per quanto possano apparire sbalorditivi, devono basarsi su una funzionalità di core business per avere un impatto duraturo.
