Quest'anno, i governi federali e locali hanno sperimentato framework di sviluppo mobile e web per aggiungere scalabilità e funzionalità a molti dei servizi che forniscono ai cittadini. In particolare, i governi hanno utilizzato nuove funzionalità di cybersecurity e automazione per semplificare i servizi e aggiungere nuove funzionalità.

Le ultime tendenze nello sviluppo di applicazioni hanno contribuito a rendere gli enti governativi più veloci, sicuri e reattivi. Gli esempi vanno da sistemi di pagamento più sicuri che consentono ai cittadini di pagare i servizi direttamente dai loro dispositivi mobili, agli avvisi sul traffico e sui disastri in tempo reale che accelerano la risposta alle emergenze.