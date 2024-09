Quando iniziò a esplorare la tecnologia AI di ottimizzazione dei costi sul cloud ibrido, il team IT di Rabobank gestiva un ambiente ibrido VMware-Hyper-V che era complesso in un panorama già in rapida evoluzione. Il team aveva bisogno di ottimizzare le prestazioni di 20.000 macchine virtuali (VM, Virtual Machine) esistenti, pur mantenendo la capacità di continuare a innovare. Era doveroso dare risposte alle richieste di un mercato in continua evoluzione utilizzando l'ambiente che c'era, ma aumentare eccessivamente le forniture non era un’opzione sostenibile. Pur essendo un team di alte prestazioni, Rabobank IT non poteva mantenere manualmente i tempi di risposta prefissati. Inoltre, poiché si affidava a strumenti diversi per monitorare l'ambiente, non poteva essere certo al 100% di cosa implicassero le decisioni di reperire le risorse se non dopo averle implementate. L’allocazione delle risorse era un problema che andava oltre le dimensioni umane.