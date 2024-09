Con l’aumento delle attività edilizie e di costruzione, l’incremento della domanda di prodotti alimentari e bevande e l’espansione di numerosi altri settori industriali a livello globale, la necessità di fusti in acciaio è in rapida crescita.I beni industriali possono essere pesanti, ingombranti, sensibili all'atmosfera esterna e pericolosi all'ambiente, e le aziende devono trovare modi sicuri e sostenibili per conservare e trasportare il materiale.

Nel 2007, la famiglia Stavig ha condiviso la sua visione di gestire un'azienda innovativa e sostenibile e ha acquisito Myers Container. La famiglia di imprenditori con sede a Portland, nell'Oregon, è diventata leader nella produzione e ricondizionamento di contenitori industriali negli Stati Uniti.Volendo anticipare la concorrenza, la dirigenza di Myers Container ha iniziato a valutare i punti di forza e di debolezza dell'azienda prima di espandere ulteriormente l'attività.



"Man mano che crescevamo, eravamo sempre più incerti sulla nostra capacità di gestire la crescita futura", spiega Cody Stavig, vice presidente (VP) delle operazioni.“Nella competizione per le acquisizioni, la nostra riluttanza a formulare offerte più competitive derivava direttamente dalla nostra incapacità di migliorare in modo affidabile le operazioni”.



L'azienda faticava a gestire più strutture in tutto il paese, a definire il programma di sviluppo per i manager, a migliorare la sicurezza degli impianti e a scalare l'attività.Senza un sistema efficiente per formare adeguatamente il personale, Myers Container non riusciva a stabilire un modo coerente per gestire diverse fabbriche in varie giurisdizioni con più manager.La pressione iniziava a salire e la leadership di Myers Container temeva che i suoi concorrenti fossero più avanti nell'affrontare con successo le trasformazioni del Miglioramento Continuo (CI).



"Ci svegliavamo ogni mattina cercando di capire come migliorare e come superare i nostri concorrenti", aggiunge Kyle Stavig, Chief Executive Officer (CEO) di Myers Container.“Abbiamo un potere limitato in termini di determinazione dei prezzi e della catena di fornitura, ma se le nostre operazioni funzionano in modo efficiente, riusciremo a incidere in modo significativo sulla redditività della nostra azienda”.



Per la famiglia Stavig era giunto il momento di cercare un aiuto esterno.Myers Container si era precedentemente rivolta a una società di consulenza locale più piccola che la aiutasse ad espandersi, ma aveva bisogno di una nuova società con un'ampia rete di contatti che apportasse un livello più elevato di professionalità e profondità di talenti e conoscenze.