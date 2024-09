La trasformazione lean di IEHP, guidata dagli esperti in materia di gestione sanitaria (PMI) di Simpler, ha avuto un impatto di vasta portata sui servizi per i fornitori, sui servizi per i membri, sui servizi clinici e sul coinvolgimento dei dipendenti in tutta l'organizzazione.

I leader e i membri del team di IEHP hanno abbracciato l'idea di un cambiamento costante per migliorare le cose per i propri membri e fornitori. I dipendenti si sentono più responsabilizzati e ora possiedono processi lean individuali.

Oltre a raggiungere l'obiettivo iniziale di IEHP di risolvere i processi interrotti e inefficienti, l'organizzazione ha ottenuto molto di più.

"Lean ci ha aiutato a migliorare i nostri processi, il che ha portato a punteggi più elevati di soddisfazione da parte di membri e fornitori," afferma McNaughton. "Questo è molto importante per noi perché, per la maggior parte, la nostra comunità è composta dai nostri stessi membri. Influendo positivamente sui nostri membri, in definitiva ciò contribuisce in qualche modo alla comunità più ampia.

Quelli che seguono sono solo alcuni degli esempi più significativi di miglioramenti misurabili derivanti da nuove pratiche di lean management in tutta l'organizzazione:

• I punteggi di soddisfazione dei fornitori sono ora al 99° percentile nel paese.

• In alcuni casi, i tempi di approvazione delle autorizzazioni sono passati da settimane a ore.

• I tassi di riammissione sono scesi dal 16% al 15%.

• IEHP ha riscontrato un miglioramento di oltre il 50% nel coinvolgimento dei dipendenti nel reparto credenziali del fornitore in soli due anni.

• Il processo critico di accreditamento delle credenziali per il fornitore nei servizi al fornitore che prima richiedeva 194 giorni, o più di sei mesi, ora richiede 20 giorni, o meno di tre settimane: una riduzione del tempo del 90%.

• L'IEHP ha migliorato significativamente la risoluzione alla prima chiamata nell'area dei servizi ai membri, dal 65% all'81%. Ciò si riflette anche in un livello più elevato di soddisfazione dei membri: 97% nel 2017.

Infine, i risparmi sui costi sono elevati in tutta l'organizzazione. Ad esempio, IEHP ora risparmia 41 milioni di dollari all’anno.

Anche se i risultati sono stati straordinari per l'IEHP, è il futuro la cosa più entusiasmante per il suo gruppo dirigente.

"I risultati sono fantastici", afferma McNaughton. "Ma il vero pezzo del puzzle che penso che il team di Simpler ci abbia aiutato a ricordare è che, affinché il cambiamento non solo avvenga e sia sostenibile, non è necessariamente una questione di numeri, ma di cultura."

Continua: "Bisogna essere intenzionali nel percorso di lean. Non è solo un'iniziativa, non è solo parte del tuo piano. Significa incorporare una nuova cultura e rendere la cultura gli elementi costitutivi — la vera pietra angolare — di tutto ciò che fai. E questo è ciò che il team di Simpler ci ha aiutato a fare. Devi esserlo, viverlo e credere veramente in quello che stai facendo."

IEHP continuerà a consolidare il sistema lean instillato da Simpler in modo da contribuire a sostenere i risultati di miglioramento. Tuttavia, fedele alla sua missione, l'IEHP lavorerà per sfruttare gli sforzi di lean nella comunità per aiutare i fornitori e gli ospedali e diventare una risorsa lean per i partner della comunità.