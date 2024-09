Grazie alla sua affiliazione con un prestigioso istituto di ricerca e alla sua posizione privilegiata nella regione Asia-Pacifico, la George Clinical ha registrato un'impennata nella crescita. "Collaborare con IBM Clinical Development ci ha aiutato a supportare i nostri clienti in termini di velocità, precisione e coerenza," afferma Arabhavi. "Questi sono i principali vantaggi di questa piattaforma di acquisizione elettronica dei dati (EDC), insieme alla sua facilità d'uso."

All'inizio, la George Clinical ha scoperto un altro vantaggio competitivo di IBM Clinical Development che ha contribuito ad aggiudicarsi i contratti per gli studi clinici. "Lavorare con una piattaforma unificata con tutti i moduli necessari ci ha aiutato, così come i prezzi flessibili," afferma Arabhavi. "Questo ci dà l'agilità di offrire veicoli a basso costo per gestire progetti per clienti accademici e organizzazioni più piccole e per sostenere le sperimentazioni nei Paesi in via di sviluppo."

"Ad esempio, se uno sponsor conduce uno studio in India, il costo sarà un problema sensibile," afferma Arabhavi. “La flessibilità dei nostri tariffari con IBM Clinical Development ci offre un vantaggio rispetto ad altri fornitori che potrebbero non disporre di tariffari specifici per area geografica. IBM offre inoltre un tariffario accademico significativamente meno costoso rispetto alle tariffe commerciali."

Uno dei passaggi più critici in un qualsiasi studio clinico è la convalida degli endpoint, in cui esperti medici e organismi di regolamentazione determinano se gli endpoint definiti dal protocollo sono stati raggiunti. Il processo di convalida degli endpoint è fondamentale per il piano generale di monitoraggio della sicurezza per studi clinici complessi su farmaci e dispositivi. "IBM Clinical Development supporta la convalida degli endpoint, cosa che poche altre piattaforme EDC forniscono," afferma Arabhavi.

"IBM Clinical Development ci sta aiutando a espanderci in nuovi mercati e a sostenere gli studi clinici in campi in rapida crescita come l'oncologia," afferma Arabhavi. “Affrontare le modifiche del protocollo che portano ad aggiornamenti nel corso dello studio, tipici degli studi oncologici, non è mai facile. Tuttavia, IBM ci ha fornito la possibilità di gestire questi cambiamenti in modo efficiente. Riteniamo che IBM Clinical Development sia più affidabile di altri strumenti EDC per gli studi in fase avanzata con progetti di studio complessi."