Dopo aver analizzato varie offerte, Biorasi ha scelto IBM Watson Health e IBM Clinical Development.

"Abbiamo trovato molti punti in comune tra la nostra organizzazione e ciò che offre IBM, compresi interessi condivisi negli ambiti che riteniamo importanti per la ricerca clinica", afferma Roberto Silberwasser, Vice President of Data Sciences and Biometrics presso Biorasi.

Gli interessi condivisi includevano l’adattamento a processi e tecnologie migliori per fornire ai pazienti le cure di cui hanno bisogno.

Subito dopo l'implementazione di IBM Clinical Development, il team di Biorasi si è reso conto della comodità dei nostri processi di compilazione.

"IBM Clinical Development è molto intuitivo", afferma Sara Vaidya, Director of Data Management presso Biorasi. "Tutti i nostri utenti, dai team di gestione dei dati e i team clinici, fino ai team di gestione dei progetti, sfruttano IBM Clinical Development al massimo delle sue potenzialità, grazie alla sua facilità d'uso."

La preparazione all'acquisizione elettronica dei dati (EDC) include l'inserimento di dati dei test clinici in diverse forme e la convalida dei dati per tutte le fasi del processo. Più la piattaforma di gestione dei dati clinici è intuitiva, più i dati dei test clinici possono essere inseriti e analizzati rapidamente. Tuttavia, molte soluzioni non sono intuitive, risultano disgiunte nella fase di compilazione e possono richiedere competenze di programmazione speciali. Solitamente, per compilare e rilasciare uno studio basato sulle acquisizioni sono necessari 73 giorni, secondo Biorasi. Queste operazioni, in alcuni database che utilizzano altre applicazioni per l'EDC, possono richiedere ancora più tempo, a volte quasi 80 giorni.

Grazie a IBM Clinical Development, il team di Biorasi è stato in grado di completare la compilazione dello studio più rapidamente, riducendo il processo di implementazione dell'EDC a un periodo di tempo compreso tra 4 e 6 settimane.

Inoltre, Vaidya apprezza i workflow di progettazione, perché il nostro prodotto è stato ideato per aiutare i team a soddisfare le proprie esigenze e i propri requisiti specifici.

"Quando qualcuno mi chiede perché utilizziamo IBM Clinical Development, rispondo sempre che ci sono diversi motivi", afferma Vaidya. "È una piattaforma completamente adattabile, personalizzabile e scalabile che ci offre la possibilità di supportare tutti i tipi di test."

"L'interfaccia non richiede la programmazione manuale per le funzioni supplementari", aggiunge. Secondo Biorasi, IBM Clinical Development ha aiutato il loro team a "lavorare in modo più veloce e più intelligente", il che è critico quando si compilano database di studi, perché si risparmia tempo e denaro.