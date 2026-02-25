Apa itu penyimpanan persisten untuk kontainer?

Kontainerisasi mencakup pengemasan kode perangkat lunak dengan hanya pustaka sistem operasi (OS) dan dependensi yang diperlukan untuk menjalankannya. Dependensi ini umumnya berbasis Linux. Proses tersebut menciptakan satu unit ringan, seperti kontainer, yang dapat berjalan secara konsisten di infrastruktur mana pun.

Seiring beralihnya organisasi dari mesin virtual (VM) ke kontainer, kebutuhan untuk mengelola beban kerja dalam kontainer dalam skala besar makin meningkat. Docker, yang diperkenalkan pada tahun 2013, menjadikan kontainer dapat diakses secara luas dengan menawarkan cara yang terstandardisasi bagi pengembang untuk membangun dan membagikannya. Namun, orkestrasi ratusan bahkan ribuan kontainer di beragam lingkungan hybrid multicloud membutuhkan cara untuk menangani kompleksitas. Oleh karena itu, Kubernetes dikembangkan untuk mengotomatiskan penerapan, penskalaan, dan manajemen aplikasi dalam kontainer.

Dibuat oleh Google pada tahun 2014, Kubernetes adalah platform sumber terbuka yang dikelola oleh Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Penyedia cloud besar seperti AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, dan IBM Cloud mendukung platform ini.

Kubernetes menjalankan kontainer dalam pod, yang diterapkan di seluruh node dalam klaster Kubernetes. Kubernetes mengelola konfigurasi dan komunikasi antarkomponen melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk mendukung orkestrasi otomatis di berbagai sistem. Saat ini, Kubernetes adalah platform standar yang digunakan secara luas untuk orkestrasi kontainer.

Dalam kaitannya dengan penyimpanan data, aspek penting dari cara kerja Kubernetes adalah pemahaman terhadap perbedaan antara aplikasi stateless dan stateful. Aplikasi stateless (misalnya, server web yang menangani permintaan API) menangani setiap permintaan secara independen. Dengan demikian, aplikasi stateless tidak menyimpan data di antara sesi. Sebaliknya, aplikasi stateful (misalnya, database) menyimpan data dan bergantung pada informasi dari interaksi sebelumnya agar dapat berfungsi dengan baik.

Selain itu, kontainer dan pod di Kubernetes bersifat sementara, dapat dihentikan, dimulai ulang, atau dijadwalkan ulang kapan saja. Untuk aplikasi stateless, perilaku ini tidak menjadi masalah. Namun, pada aplikasi stateful, ketika kontainer berhenti, semua data yang disimpan di dalamnya akan hilang. Di sinilah penyimpanan persisten berperan penting pada lingkungan dalam kontainer, dengan memisahkan data dari siklus proses kontainer.

Selain beralihnya aplikasi tradisional ke kontainer, kini makin banyak beban kerja padat data seperti database, kecerdasan buatan (AI), dan machine learning (ML) yang beralih ke cloud. Beban kerja tersebut memerlukan penyimpanan persisten untuk memastikan data tetap ada saat kontainer berhenti, sehingga mempertahankan kondisi dalam sistem terdistribusi serta menyediakan kinerja dengan throughput tinggi dan latensi rendah yang dibutuhkan dalam pelatihan model.