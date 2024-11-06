Apa itu manajemen penyimpanan?

Manajemen penyimpanan adalah proses gabungan yang digunakan untuk menyimpan aset data yang dihasilkan oleh pengguna sistem atau komputer dengan aman dan mudah diakses. Ini mengoptimalkan aset data dan memberikan perlindungan data untuk perangkat penyimpanan. Manajemen penyimpanan data melindungi data penting dan memanfaatkan virtualisasi, penyediaan, dan otomatisasi.
Ada 3 bentuk utama penyimpanan data:
Manajemen penyimpanan adalah konsep dasar sehingga tidak mengherankan jika ada arti lain dari frasa tersebut. Jenis lain dari “manajemen penyimpanan” berkaitan dengan industri yang sedang berkembang yang menyediakan penyimpanan fisik tambahan pada properti pribadi ketika orang memiliki lebih banyak harta daripada penyimpanan di tempat tinggal mereka. Fakta bahwa fasilitas penyewaan penyimpanan seperti itu bermunculan di mana-mana menyampaikan fakta bahwa semakin banyak orang mengumpulkan lebih banyak benda dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan pada benda-benda tersebut.
Situasi ini serupa dengan meningkatnya jumlah beban kerja data yang dihadapi sebagian besar organisasi. Seperti orang yang dikepung oleh kotak-kotak berisi barang-barang pribadi mereka yang sudah ketinggalan zaman, beberapa perusahaan sering kali tersandung karena mengumpulkan semakin banyak data. Kemudian, yang juga sering terjadi, perusahaan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan data ekstra ini. Terkadang, data ini bahkan tidak terpantau sama sekali oleh radar mereka dan organisasi kehilangan jejak kumpulan data yang telah mereka investasikan.
Penyebab manajemen penyimpanan didukung dengan baik oleh berbagai jenis perangkat dan sistem penyimpanan:
Ketika organisasi mendapati diri mereka tenggelam dalam data dan tidak memiliki strategi manajemen penyimpanan yang efektif, 2 skenario bermasalah akan terjadi secara bersamaan. Pertama adalah peluang yang hilang yang terjadi ketika sumber daya data yang diperoleh tidak berkembang. Tidak ada yang tahu berapa banyak kehilangan yang dialami perusahaan karena tidak menggunakan data yang dikumpulkan dengan memadai. Di suatu tempat di dalam kumpulan data itu bisa jadi merupakan kunci bagi masa depan organisasi atau jalan menuju penghematan pendapatan yang inovatif.
Ada juga alasan penting lainnya mengapa tidak disarankan untuk menyimpan persediaan data yang tidak digunakan dalam jumlah besar. Data memiliki nilai tertentu dan itu menjadikannya target ancaman siber.
Data dapat rusak, baik karena hancur dengan sendirinya atau sebagai bagian dari serangan siber pada perusahaan dan sistem operasinya. Jadi, setiap data yang disimpan harus dijaga agar tidak menjadi kewajiban tetap.
Komikus Steven Wright memiliki bakat untuk menyuntikkan kejanggalan yang mencengangkan ke dalam humornya. Salah satu pengamatan klasiknya mengena langsung ke manajemen penyimpanan: "Anda tidak bisa memiliki segalanya. Di mana Anda akan meletakkannya?”
Satu kalimat dari Wright merangkum kedua sisi dari masalah manajemen penyimpanan yang dihadapi oleh banyak perusahaan yang semakin banyak jumlahnya. Inilah masalah utamanya: Dalam hal data komputer, organisasi telah dituntun untuk meyakini bahwa mereka bisa memiliki segalanya—atau setidaknya semua data yang mereka inginkan. Tentu saja, industri TI mendukung upaya ini dengan menghasilkan produk baru untuk memenuhi setiap kebutuhan organisasi, seperti penyimpanan. Jadi sekarang, ada aplikasi untuk ini, dan platform untuk itu. Akibatnya, ledakan data komputer bertepatan dengan ledakan jumlah aplikasi, program, dan platform yang dirancang oleh penyedia layanan untuk membantu mengelola, membedah, dan menganalisis data komputer yang merajalela ini.
Jadi itulah situasinya. Ada lebih banyak kumpulan data yang dibuat sekarang. Perusahaan mengumpulkan data ini secara konstan. Sekarang ada data yang mengevaluasi data, yang mempelajari data yang terkumpul dari berbagai sudut untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin darinya. Hal ini membawa kita langsung ke bagian kedua dari "persamaan" Wright: Setelah Anda memiliki semua data di dunia, di mana Anda akan menyimpannya?
Ada banyak jawaban potensial karena seiring dengan peningkatan manajemen data dan perangkat lunak pemrosesan data, sekarang ada beberapa jenis sumber daya penyimpanan dan sangat banyak tempat untuk menyimpan data. Tapi itu tidak semudah memutuskan solusi penyimpanan apa pun. Perangkat lunak manajemen tidak boleh dilihat sebagai pernyataan “satu ukuran cocok untuk semua”. Perusahaan yang berbeda memiliki kebutuhan penyimpanan data yang berbeda.
Dan kemudian masalah uang. Penyimpanan menghadirkan banyak peluang, tetapi sangat sedikit yang ditawarkan secara gratis. Apakah solusi penyimpanan tergantung pada investasi server on premises dan jenis perangkat keras penyimpanan lainnya, atau apakah perangkat lunak manajemen penyimpanan sedang digunakan, atau apakah opsi penyimpanan cloud sedang diburu, selalu ada aspek harga yang harus dipertimbangkan.
Plus, ada pertanyaan kunci lain untuk ditanyakan pada diri sendiri di luar pertanyaan seputar biaya:
T: Tidak semua solusi penyimpanan berfungsi sama, terutama dalam hal akses data. Apakah beberapa lingkungan penyimpanan menawarkan pengambilan informasi gudang yang lebih cepat daripada yang lain?
J: Ya. Secara umum, manajemen penyimpanan berkinerja tinggi mencerminkan komitmen untuk memaksimalkan efisiensi, yang dimanifestasikan oleh pengoptimalan sistem, penurunan latensi, throughput tinggi, dan kecepatan akses data yang lebih cepat.
T: Jenis fungsionalitas berbasis kecerdasan buatan (AI) apa saja yang bisa diterapkan pada data yang disimpan dan seberapa mudah untuk melakukannya?
J: Berbagai jenis AI dapat diterapkan pada data yang disimpan, seperti data tiering, deteksi anomali (untuk meningkatkan upaya keamanan), deduplikasi data, dan optimalisasi penggunaan penyimpanan. Kemudahan penggunaan bervariasi menurut produk perangkat lunak manajemen.
T: Seberapa aman informasi yang disimpan dan apakah data itu akan tetap tahan dari waktu ke waktu? Atau apakah data yang tersimpan memiliki "tanggal kedaluwarsa" berdasarkan siklus hidup unik yang mencakup penurunan yang tak terelakkan hingga kehilangan data?
J: Sangat disayangkan, tetapi data memang akan rusak seiring waktu. Semua data tunduk pada pembusukan data yang membuatnya menjadi semakin kurang dapat diandalkan dan berguna. Hal ini menjadi semakin penting bagi organisasi untuk menjaga aset data mereka melalui program manajemen penyimpanan yang kuat.
Seperti yang akan kita lihat, biasanya ini bukan hanya masalah menemukan cara untuk mengatasi batas kapasitas penyimpanan atau membuat ketentuan untuk mendapatkan ruang penyimpanan tambahan. Kuncinya adalah menemukan solusi penyimpanan yang paling sesuai dengan kebutuhan penyimpanan organisasi, baik saat ini maupun pada masa mendatang.
Konsep kunci yang bekerja dalam sistem penyimpanan data tidak terlalu rumit untuk dipahami. Pada dasarnya, cara kerjanya seperti ini: Sebuah organisasi memiliki aset data yang perlu disimpan dengan aman namun mudah diakses jika anggota staf perlu mengambil informasi tersebut. Aset ditransfer atau disalin ke array penyimpanan (kadang-kadang disebut array disk) yang berbasis di fasilitas fisik yang disebut pusat data. Array penyimpanan adalah sistem penyimpanan terpusat yang mengandalkan beberapa disk drive untuk menyimpan data untuk digunakan dalam server dan aplikasi.
Setelah ditempatkan dalam penyimpanan, data tersebut perlu diatur sedemikian rupa untuk mendukung data cepat. Sistem file melayani tujuan ini dengan memaksakan suatu keteraturan yang menggunakan metode standar (seperti pengaturan sesuai abjad atau penggunaan diagram percabangan) yang mudah ditelusuri oleh pengguna dan diatur secara logis, sehingga OS komputer dapat dengan mudah menggunakannya. Sistem file ditemukan di solid-state drive (SSD), hard-disk drive (HDD) atau bahkan media penyimpanan lain milik organisasi, seperti flash drive, pita magnetik, atau disk optik.
Penggunaan antarmuka pemrograman aplikasi (API) adalah cara lain untuk membantu tujuan manajemen penyimpanan. API memungkinkan pengguna mengakses dan bekerja dengan penyimpanan data yang disimpan dalam sistem berbasis cloud dari aplikasi lokal. API membantu proses dengan berbagai cara, termasuk mengaktifkan otomatisasi, teknik ekstraksi data, dan berbagi data antara sistem perangkat lunak yang berbeda.
Selain itu, API membantu tugas pengembangan, meningkatkan skalabilitas dan meningkatkan keamanan dengan bertindak sebagai penjaga pintu dan mengelola permintaan akses penyimpanan dari lalu lintas browser. Sebagai contoh, API Windows Storage Management berfungsi sebagai jembatan antara manajemen penyimpanan dan OS Windows Microsoft.
Layanan penyimpanan adalah pilihan lain bagi organisasi yang ingin menghindari investasi signifikan dalam perangkat keras penyimpanan atau perangkat lunak penyimpanan dan pengeluaran tenaga kerja perusahaan. Sebaliknya, bisnis ini berlangganan layanan penyimpanan, yang beroperasi seperti layanan berlangganan online. Ketika sebuah perusahaan memiliki prioritas, perusahaan dapat menggunakan infrastruktur vendor untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Layanan penyimpanan berlangsung di lingkungan cloud virtual dan memanfaatkan utilitas mesin virtual (VM), yang secara rutin mengakses ruang penyimpanan dari kumpulan penyimpanan bersama. Perangkat lunak manajemen penyimpanan mempertahankan kontrol atas VM dan bagaimana mereka beroperasi.
Ketika manajemen penyimpanan dijalankan dengan cermat, maka buka banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh, sehingga akan sangat membantu untuk mengategorikan dan mengelompokkannya.
Apakah kebutuhan manajemen penyimpanan organisasi dipenuhi melalui perangkat keras atau melalui penyimpanan awan, ada penghematan biaya yang cukup besar yang bisa direalisasikan melalui manajemen penyimpanan.
Di sisi perangkat keras, manajemen penyimpanan pintar dapat menyelamatkan perusahaan dari keharusan melakukan peningkatan yang mahal pada peralatan mereka. Jika organisasi mendasarkan penyimpanannya pada strategi cloud, manajemen penyimpanan menawarkan penghematan dengan mengoptimalkan penyimpanan cloud, yang dapat memiliki efek langsung pada pengurangan biaya tersebut.
Manfaat kinerja manajemen penyimpanan terutama berkisar pada kecepatan operasional. Ini berarti akses data yang lebih cepat bagi staf yang memerlukan kemampuan untuk mengambil informasi.
Selain itu, manfaat kinerja termasuk kecepatan transfer data yang lebih cepat, yang semakin diperlukan karena kumpulan data menjadi lebih penuh dengan aset. Manfaat kinerja lain yang diidentifikasi dengan penyimpanan cloud adalah skalabilitas fleksibel dan rasa kolaborasi bersama yang dipupuk antara anggota tim.
Keamanan menjadi (dan akan terus menjadi) bagian yang semakin penting dari manajemen penyimpanan karena ancaman dari penjahat siber berkembang. Data membutuhkan perlindungan konstan dan penyimpanan data terpusat memberikan perlindungan nilai yang efektif terhadap kehilangan data dengan membangun perlindungan terhadap pelanggaran data. Jika hal terburuk terjadi dan perusahaan kehilangan data penting, manajemen penyimpanan yang efektif dapat membantu upaya pemulihan bencana dengan menyimpan data di lokasi utama, membantu memastikan redundansi.
Penyimpanan sebagai layanan (STaaS) beroperasi melalui cloud untuk menyediakan akses ke banyak sumber daya penyimpanan dan komputasi. Melalui STaaS, sebuah organisasi masih bisa mendapatkan berbagai manfaat dari layanan cloud tanpa harus mengeluarkan investasi penuh untuk perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi keduanya.
Jenis model berlangganan untuk penyimpanan menawarkan manfaat lain, seperti kemudahan penggunaan, hanya dikenakan biaya untuk penyimpanan yang benar-benar digunakan, dan peningkatan skalabilitas sesuai kebutuhan. Selain itu, layanan penyimpanan memiliki fleksibilitas tinggi, yang dibuktikannya selama aktivitas pemulihan bencana, ketika data replication menjadi hal yang paling penting.
Banyak vendor menawarkan produk bertema STaaS, termasuk Dell, Hewlett Packard Enterprise (HPE), IBM, NetApp, dan Pure Storage.
Selain itu, ada vendor cloud publik seperti Microsoft Azure dan Amazon Web Services (AWS) yang menyediakan layanan cloud.
Namun opsi lain—model hybrid cloud—memberi perusahaan yang terbaik dari dua jenis penyimpanan ini dengan memungkinkan penggunaan penyimpanan cloud pribadi dan publik, sehingga mereka dapat menyimpan berbagai jenis data di beberapa cloud.
Kabar baiknya, ada beberapa prinsip utama yang bisa Anda ingat untuk membantu Anda meluncurkan rencana yang efektif untuk manajemen penyimpanan perusahaan. Kabar buruknya adalah bahwa mereka semua mewajibkan semacam partisipasi berkelanjutan. Tidak cukup hanya memindahkan aset ke area penyimpanan yang lebih besar atau beradaptasi dengan jenis baru perangkat lunak manajemen data, meskipun itu biasanya merupakan langkah-langkah yang tidak boleh diabaikan atau diberi prioritas yang lebih rendah.
Berikut ini adalah beberapa ide yang patut diperhatikan.
Pelajari manajemen penyimpanan dari perspektif "gambaran menyeluruh". Pertimbangkan siklus hidup data Anda dan berapa lama organisasi Anda benar-benar perlu menyimpan informasi itu.
Selain itu, Anda perlu menilai seberapa cepat perusahaan Anda perlu memulihkan atau mengganti data jika hilang dalam pelanggaran data atau peristiwa katastropik lainnya. Dan bagaimana dengan tingkat pengambilan data normal? Sangat penting bahwa strategi manajemen penyimpanan Anda selaras dengan waktu akses data yang realistis.
Tingkat penggunaan disk harus dipantau secara teratur dan manajemen penyimpanan harus dipertimbangkan dari berbagai sudut, dengan koreksi strategis yang dibuat sesuai kebutuhan. Koreksi tersebut biasanya mencakup penghapusan file yang dianggap tidak diperlukan untuk tindakan pada masa mendatang, yang sering kali berarti penghapusan file cache, informasi cadangan yang sudah tidak ada, atau file sementara. Dengan token yang sama, program yang tidak lagi dianggap layak disimpan harus dibuang untuk membebaskan ruang penyimpanan.
Setelah menyingkirkan bahan yang tidak perlu, upaya selanjutnya adalah memastikan bahan yang disimpan dalam kondisi terbaiknya. Hal ini dapat dicapai dengan terlebih dahulu membuat file dapat ditemukan, dan hal ini dilakukan dengan menggunakan suatu jenis struktur yang terorganisir untuk menaunginya.
Setelah berhasil dipindahkan, aset tersebut dapat dikompresi untuk menghemat ruang penyimpanan. Data juga harus dilindungi melalui enkripsi dan dilindungi melalui cadangan data.
