Apa itu manajemen penyimpanan?

Komikus Steven Wright memiliki bakat untuk menyuntikkan kejanggalan yang mencengangkan ke dalam humornya. Salah satu pengamatan klasiknya mengena langsung ke manajemen penyimpanan: "Anda tidak bisa memiliki segalanya. Di mana Anda akan meletakkannya?”

Satu kalimat dari Wright merangkum kedua sisi dari masalah manajemen penyimpanan yang dihadapi oleh banyak perusahaan yang semakin banyak jumlahnya. Inilah masalah utamanya: Dalam hal data komputer, organisasi telah dituntun untuk meyakini bahwa mereka bisa memiliki segalanya—atau setidaknya semua data yang mereka inginkan. Tentu saja, industri TI mendukung upaya ini dengan menghasilkan produk baru untuk memenuhi setiap kebutuhan organisasi, seperti penyimpanan. Jadi sekarang, ada aplikasi untuk ini, dan platform untuk itu. Akibatnya, ledakan data komputer bertepatan dengan ledakan jumlah aplikasi, program, dan platform yang dirancang oleh penyedia layanan untuk membantu mengelola, membedah, dan menganalisis data komputer yang merajalela ini.

Jadi itulah situasinya. Ada lebih banyak kumpulan data yang dibuat sekarang. Perusahaan mengumpulkan data ini secara konstan. Sekarang ada data yang mengevaluasi data, yang mempelajari data yang terkumpul dari berbagai sudut untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin darinya. Hal ini membawa kita langsung ke bagian kedua dari "persamaan" Wright: Setelah Anda memiliki semua data di dunia, di mana Anda akan menyimpannya?

Ada banyak jawaban potensial karena seiring dengan peningkatan manajemen data dan perangkat lunak pemrosesan data, sekarang ada beberapa jenis sumber daya penyimpanan dan sangat banyak tempat untuk menyimpan data. Tapi itu tidak semudah memutuskan solusi penyimpanan apa pun. Perangkat lunak manajemen tidak boleh dilihat sebagai pernyataan “satu ukuran cocok untuk semua”. Perusahaan yang berbeda memiliki kebutuhan penyimpanan data yang berbeda.

Dan kemudian masalah uang. Penyimpanan menghadirkan banyak peluang, tetapi sangat sedikit yang ditawarkan secara gratis. Apakah solusi penyimpanan tergantung pada investasi server on premises dan jenis perangkat keras penyimpanan lainnya, atau apakah perangkat lunak manajemen penyimpanan sedang digunakan, atau apakah opsi penyimpanan cloud sedang diburu, selalu ada aspek harga yang harus dipertimbangkan.

Plus, ada pertanyaan kunci lain untuk ditanyakan pada diri sendiri di luar pertanyaan seputar biaya:

T: Tidak semua solusi penyimpanan berfungsi sama, terutama dalam hal akses data. Apakah beberapa lingkungan penyimpanan menawarkan pengambilan informasi gudang yang lebih cepat daripada yang lain?

J: Ya. Secara umum, manajemen penyimpanan berkinerja tinggi mencerminkan komitmen untuk memaksimalkan efisiensi, yang dimanifestasikan oleh pengoptimalan sistem, penurunan latensi, throughput tinggi, dan kecepatan akses data yang lebih cepat.

T: Jenis fungsionalitas berbasis kecerdasan buatan (AI) apa saja yang bisa diterapkan pada data yang disimpan dan seberapa mudah untuk melakukannya?

J: Berbagai jenis AI dapat diterapkan pada data yang disimpan, seperti data tiering, deteksi anomali (untuk meningkatkan upaya keamanan), deduplikasi data, dan optimalisasi penggunaan penyimpanan. Kemudahan penggunaan bervariasi menurut produk perangkat lunak manajemen.

T: Seberapa aman informasi yang disimpan dan apakah data itu akan tetap tahan dari waktu ke waktu? Atau apakah data yang tersimpan memiliki "tanggal kedaluwarsa" berdasarkan siklus hidup unik yang mencakup penurunan yang tak terelakkan hingga kehilangan data?

J: Sangat disayangkan, tetapi data memang akan rusak seiring waktu. Semua data tunduk pada pembusukan data yang membuatnya menjadi semakin kurang dapat diandalkan dan berguna. Hal ini menjadi semakin penting bagi organisasi untuk menjaga aset data mereka melalui program manajemen penyimpanan yang kuat.

Seperti yang akan kita lihat, biasanya ini bukan hanya masalah menemukan cara untuk mengatasi batas kapasitas penyimpanan atau membuat ketentuan untuk mendapatkan ruang penyimpanan tambahan. Kuncinya adalah menemukan solusi penyimpanan yang paling sesuai dengan kebutuhan penyimpanan organisasi, baik saat ini maupun pada masa mendatang.