Apa itu penyimpanan cerdas?

Dengan kata lain, ini adalah lapisan perangkat lunak cerdas yang menyediakan manajemen penyimpanan yang luas di seluruh ekosistem perusahaan. Fitur-fitur utamanya antara lain adalah analisis prediktif, penjenjangan data otonom, pembaruan perangkat lunak otomatis, dan pemecahan masalah secara proaktif.

Banyak organisasi saat ini menghadapi beban kerja padat data yang terus meningkat, terutama karena adopsi kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) yang makin pesat. Mereka memodernisasi infrastruktur penyimpanan data untuk mendukung beban kerja analitik tingkat lanjut dan memanfaatkan peluang bisnis baru.

Kebutuhan akan penyimpanan cerdas meningkat pesat. Menurut Fortune Business Insights, pasar penyimpanan data global diproyeksikan tumbuh dari 298,54 miliar USD pada tahun 2026 menjadi 984,56 miliar USD pada tahun 2034, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 16,10%.¹

Ekspansi ini didorong oleh sejumlah besar data dari perangkat Internet of Things (IoT), komputasi cloud dan aplikasi AI, serta data pada lokasi edge yang membutuhkan kemampuan pemrosesan data lokal. Untuk mengelola kompleksitas ini, organisasi beralih ke solusi canggih seperti penyimpanan berbasis perangkat lunak (software-defined storage, SDS) dan sistem penyimpanan cerdas.