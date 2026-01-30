Apa itu penyimpanan cerdas?

Penyimpanan cerdas adalah pendekatan penyimpanan data yang menggunakan kecerdasan berbasis perangkat lunak, otomatisasi, dan machine learning (ML) untuk meningkatkan efisiensi, manajemen, dan kinerja keseluruhan.
Dengan kata lain, ini adalah lapisan perangkat lunak cerdas yang menyediakan manajemen penyimpanan yang luas di seluruh ekosistem perusahaan. Fitur-fitur utamanya antara lain adalah analisis prediktif, penjenjangan data otonom, pembaruan perangkat lunak otomatis, dan pemecahan masalah secara proaktif.
Banyak organisasi saat ini menghadapi beban kerja padat data yang terus meningkat, terutama karena adopsi kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) yang makin pesat. Mereka memodernisasi infrastruktur penyimpanan data untuk mendukung beban kerja analitik tingkat lanjut dan memanfaatkan peluang bisnis baru.
Kebutuhan akan penyimpanan cerdas meningkat pesat. Menurut Fortune Business Insights, pasar penyimpanan data global diproyeksikan tumbuh dari 298,54 miliar USD pada tahun 2026 menjadi 984,56 miliar USD pada tahun 2034, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 16,10%.¹
Ekspansi ini didorong oleh sejumlah besar data dari perangkat Internet of Things (IoT), komputasi cloud dan aplikasi AI, serta data pada lokasi edge yang membutuhkan kemampuan pemrosesan data lokal. Untuk mengelola kompleksitas ini, organisasi beralih ke solusi canggih seperti penyimpanan berbasis perangkat lunak (software-defined storage, SDS) dan sistem penyimpanan cerdas.
Ada tiga jenis utama penyimpanan data:
Manajemen penyimpanan data tradisional mencakup proses-proses yang digunakan untuk menyimpan, menata, dan mengakses aset data dengan aman sekaligus mengoptimalkan sumber daya penyimpanan dan memberikan perlindungan data. Penyimpanan ini bergantung pada penyediaan, pemantauan, dan pengoptimalan manual, yang menjadi makin menantang seiring dengan pertumbuhan volume data dan diversifikasi beban kerja di berbagai lingkungan hybrid cloud.
Penyimpanan cerdas dibangun berdasarkan pendekatan ini dengan mengintegrasikan AI, ML, dan otomatisasi langsung ke dalam infrastruktur penyimpanan. Tidak lagi memerlukan intervensi manual, penyimpanan cerdas mengelola penempatan data, memprediksi kebutuhan kapasitas, mengoptimalkan kinerja, dan melindungi terhadap ancaman dalam sistem manajemen terpadu.
Meskipun terkait erat, penyimpanan cerdas dan penyimpanan AI tidaklah sama.
Penyimpanan AI merupakan sistem penyimpanan data yang dirancang untuk kumpulan data besar, akses data berkecepatan tinggi, dan komputasi intens yang diperlukan untuk beban kerja AI/ML. Sistem ini dirancang khusus untuk mendukung pelatihan AI, inferensi, dan kemampuan data lake demi memenuhi tuntutan kinerja aplikasi AI.
Penyimpanan cerdas menyematkan AI dan ML ke dalam sistem penyimpanan untuk mengotomatiskan manajemen dan mengoptimalkan kinerja di semua data organisasi. Sistem semacam ini menganalisis pola data, mengotomatiskan penjenjangan data, memprediksi kebutuhan kapasitas penyimpanan, dan mengurangi kompleksitas operasional di seluruh ekosistem TI.
Teknologi ini sering kali digunakan bersama dengan sistem penyimpanan cerdas yang juga dioptimalkan untuk beban kerja AI dan sistem penyimpanan AI yang menggabungkan fitur-fitur manajemen cerdas.
Teknologi penyimpanan perusahaan konvensional berpusat pada jaringan area penyimpanan (storage area network, SAN) monolitik untuk mengarsipkan data dan file. Namun, pemeliharaan SAN di organisasi menjadi makin mahal seiring meningkatnya kebutuhan penyimpanan data. Ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan akan server fisik dan infrastruktur TI lainnya untuk memenuhi permintaan mereka.
Penyimpanan cloud muncul dengan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan atau menurunkan skala volume data sesuai kebutuhan bisnis. Dengan menyimpan data di cloud, organisasi memanfaatkan pendekatan harga 'bayar sesuai penggunaan' yang membantu pengoptimalan biaya. Solusi berbasis cloud saat ini melibatkan pendekatan hybrid multicloud, di mana organisasi dapat menggabungkan penyimpanan dari berbagai penyedia cloud untuk memenuhi berbagai persyaratan, seperti persyaratan kinerja, biaya, dan kepatuhan.
Ketika teknologi AI dan ML matang dan menjadi lebih mudah diakses, menyematkan kecerdasan ini langsung ke infrastruktur penyimpanan menjadi mungkin dilakukan. Penyimpanan cerdas kini berevolusi sebagai solusi yang dioptimalkan untuk lingkungan padat data yang dapat diskalakan.
Penyimpanan cerdas melampaui solusi cloud tradisional, dengan fitur-fitur seperti analisis pola data berkelanjutan, penjenjangan data otomatis, dan pemeliharaan prediktif. Penyimpanan cerdas kini menjadi komponen penting dalam mendukung kebutuhan TI saat ini, yang meliputi beban kerja pelatihan AI, komputasi edge, dan pembuatan data bervolume besar dari perangkat IoT.
Penyimpanan cerdas mengelola data di sepanjang siklus prosesnya dengan menggunakan beberapa teknologi inti:
Penyimpanan cerdas menawarkan manfaat yang membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis dan TI mereka, termasuk hal-hal berikut:
Organisasi dapat mengakses penyimpanan cerdas melalui beberapa opsi penerapan. Penyedia cloud publik besar (contohnya, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure) menawarkan kemampuan penyimpanan cerdas sebagai layanan yang terkelola sepenuhnya. Vendor penyimpanan perusahaan seperti Dell, Hewlett-Packard Enterprise, dan NetApp menyediakan platform penyimpanan cerdas yang dapat diterapkan di pusat data on premises atau diintegrasikan dengan lingkungan cloud.
Banyak organisasi mengadopsi strategi pengoptimalan penempatan data di infrastruktur hybrid terdistribusi berdasarkan persyaratan kinerja, kepatuhan, dan biaya. Solusi ini mendukung berbagai contoh penggunaan bisnis, termasuk data lake, komputasi kinerja tinggi (high-performance computing, HPC), infrastruktur desktop virtual (virtual desktop infrastructure, VDI), dan komputasi edge.
1 Data Storage and Market Size, Share and Industry Analysis, Fortune Business Insights, 5 Januari 2026