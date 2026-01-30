Kecerdasan Buatan Infrastruktur TI

Apa itu penyimpanan cerdas?

diterbitkan 30 Januari 2026
By Stephanie Susnjara , Ian Smalley

Definisi penyimpanan cerdas

Penyimpanan cerdas adalah pendekatan penyimpanan data yang menggunakan kecerdasan berbasis perangkat lunak, otomatisasi, dan machine learning (ML) untuk meningkatkan efisiensi, manajemen, dan kinerja keseluruhan.

Dengan kata lain, ini adalah lapisan perangkat lunak cerdas yang menyediakan manajemen penyimpanan yang luas di seluruh ekosistem perusahaan. Fitur-fitur utamanya antara lain adalah analisis prediktif, penjenjangan data otonom, pembaruan perangkat lunak otomatis, dan pemecahan masalah secara proaktif.

Banyak organisasi saat ini menghadapi beban kerja padat data yang terus meningkat, terutama karena adopsi kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) yang makin pesat. Mereka memodernisasi infrastruktur penyimpanan data untuk mendukung beban kerja analitik tingkat lanjut dan memanfaatkan peluang bisnis baru.

Kebutuhan akan penyimpanan cerdas meningkat pesat. Menurut Fortune Business Insights, pasar penyimpanan data global diproyeksikan tumbuh dari 298,54 miliar USD pada tahun 2026 menjadi 984,56 miliar USD pada tahun 2034, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 16,10%.¹

Ekspansi ini didorong oleh sejumlah besar data dari perangkat Internet of Things (IoT), komputasi cloud dan aplikasi AI, serta data pada lokasi edge yang membutuhkan kemampuan pemrosesan data lokal. Untuk mengelola kompleksitas ini, organisasi beralih ke solusi canggih seperti penyimpanan berbasis perangkat lunak (software-defined storage, SDS) dan sistem penyimpanan cerdas.

Gambaran umum penyimpanan data

Ada tiga jenis utama penyimpanan data:

  • File storage mengatur data dalam struktur hierarkis file, folder, dan direktori. Teknologi ini sangat tepat untuk kolaborasi, manajemen dokumen, dan situasi ketika data perlu dibagikan dengan mudah di antara pengguna. File storage biasanya digunakan dengan hard disk dan perangkat network-attached storage (NAS).
  • Block Storage membagi data menjadi beberapa blok berukuran tetap yang masing-masing memiliki pengenal unik, lalu menyimpannya secara independen. Block storage memberikan kinerja tinggi dan latensi rendah, sehingga sangat sesuai untuk beban kerja yang sangat penting, seperti database, kontainer, dan penyimpanan backend untuk mesin virtual (VM).
  • Object storage mengelola data sebagai objek diskret dengan pengenal unik dan metadata yang kaya. Dirancang untuk skalabilitas besar-besaran, object storage unggul dalam menangani data tidak terstruktur (misalnya, gambar, video, data sensor) dalam volume besar di berbagai lingkungan berbasis cloud yang terdistribusi. Penyimpanan ini sangat cocok untuk beban kerja AI/ML, data lake, dan aplikasi AI generatif.

Manajemen penyimpanan data tradisional mencakup proses-proses yang digunakan untuk menyimpan, menata, dan mengakses aset data dengan aman sekaligus mengoptimalkan sumber daya penyimpanan dan memberikan perlindungan data. Penyimpanan ini bergantung pada penyediaan, pemantauan, dan pengoptimalan manual, yang menjadi makin menantang seiring dengan pertumbuhan volume data dan diversifikasi beban kerja di berbagai lingkungan hybrid cloud.

Penyimpanan cerdas dibangun berdasarkan pendekatan ini dengan mengintegrasikan AI, ML, dan otomatisasi langsung ke dalam infrastruktur penyimpanan. Tidak lagi memerlukan intervensi manual, penyimpanan cerdas mengelola penempatan data, memprediksi kebutuhan kapasitas, mengoptimalkan kinerja, dan melindungi terhadap ancaman dalam sistem manajemen terpadu.

Penyimpanan cerdas versus penyimpanan AI

Meskipun terkait erat, penyimpanan cerdas dan penyimpanan AI tidaklah sama.

Penyimpanan AI merupakan sistem penyimpanan data yang dirancang untuk kumpulan data besar, akses data berkecepatan tinggi, dan komputasi intens yang diperlukan untuk beban kerja AI/ML. Sistem ini dirancang khusus untuk mendukung pelatihan AI, inferensi, dan kemampuan data lake demi memenuhi tuntutan kinerja aplikasi AI.

Penyimpanan cerdas menyematkan AI dan ML ke dalam sistem penyimpanan untuk mengotomatiskan manajemen dan mengoptimalkan kinerja di semua data organisasi. Sistem semacam ini menganalisis pola data, mengotomatiskan penjenjangan data, memprediksi kebutuhan kapasitas penyimpanan, dan mengurangi kompleksitas operasional di seluruh ekosistem TI.

Teknologi ini sering kali digunakan bersama dengan sistem penyimpanan cerdas yang juga dioptimalkan untuk beban kerja AI dan sistem penyimpanan AI yang menggabungkan fitur-fitur manajemen cerdas.

Evolusi penyimpanan cerdas

Teknologi penyimpanan perusahaan konvensional berpusat pada jaringan area penyimpanan (storage area network, SAN) monolitik untuk mengarsipkan data dan file. Namun, pemeliharaan SAN di organisasi menjadi makin mahal seiring meningkatnya kebutuhan penyimpanan data. Ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan akan server fisik dan infrastruktur TI lainnya untuk memenuhi permintaan mereka.

Penyimpanan cloud muncul dengan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan atau menurunkan skala volume data sesuai kebutuhan bisnis. Dengan menyimpan data di cloud, organisasi memanfaatkan pendekatan harga 'bayar sesuai penggunaan' yang membantu pengoptimalan biaya. Solusi berbasis cloud saat ini melibatkan pendekatan hybrid multicloud, di mana organisasi dapat menggabungkan penyimpanan dari berbagai penyedia cloud untuk memenuhi berbagai persyaratan, seperti persyaratan kinerja, biaya, dan kepatuhan.

Ketika teknologi AI dan ML matang dan menjadi lebih mudah diakses, menyematkan kecerdasan ini langsung ke infrastruktur penyimpanan menjadi mungkin dilakukan. Penyimpanan cerdas kini berevolusi sebagai solusi yang dioptimalkan untuk lingkungan padat data yang dapat diskalakan.

Penyimpanan cerdas melampaui solusi cloud tradisional, dengan fitur-fitur seperti analisis pola data berkelanjutan, penjenjangan data otomatis, dan pemeliharaan prediktif. Penyimpanan cerdas kini menjadi komponen penting dalam mendukung kebutuhan TI saat ini, yang meliputi beban kerja pelatihan AI, komputasi edge, dan pembuatan data bervolume besar dari perangkat IoT.

Bagaimana cara kerja penyimpanan cerdas?

Penyimpanan cerdas mengelola data di sepanjang siklus prosesnya dengan menggunakan beberapa teknologi inti:

  • Penyimpanan berbasis perangkat lunak (SDS): Penyimpanan berbasis perangkat lunak atau software-defined storage (SDS) berperan penting dalam penyimpanan cerdas dengan memisahkan perangkat lunak penyimpanan dari perangkat keras fisik, sehingga memungkinkan manajemen sumber daya otomatis yang fleksibel. Lapisan perangkat lunak ini mengelola fungsi penyimpanan inti (misalnya, konfigurasi RAID, alokasi sumber daya), sehingga organisasi dapat menskalakan sumber daya penyimpanan secara terpisah dari perangkat keras yang mendasarinya.
  • Kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML): AI dan ML menganalisis pola akses data, metrik kinerja, dan tren penggunaan dengan menggunakan metadata yang kaya untuk membuat prediksi cerdas tentang kebutuhan penyimpanan. Algoritma ML memperkirakan kebutuhan kapasitas, mendeteksi potensi kegagalan perangkat keras, serta secara otomatis mengoptimalkan penempatan, klasifikasi, dan penegakan kebijakan data.
  • Analisis real-time: Analisis real-time terus-menerus memantau kinerja sistem penyimpanan dan pola beban kerja, sehingga memungkinkan penyesuaian dinamis dan identifikasi anomali yang mungkin mengindikasikan ancaman keamanan atau masalah kinerja.
  • Penjenjangan dan caching otomatis: Algoritma caching cerdas berkecepatan tinggi menyimpan data yang sering diakses agar dapat diambil lebih cepat dan mengurangi waktu tunggu CPU, sekaligus secara otomatis memindahkan data antara jenjang penyimpanan berdasarkan pola akses. Data “panas” disimpan di penyimpanan flash berkinerja tinggi, sedangkan data “dingin” dialihkan ke opsi hemat biaya.
  • Teknologi reduksi data: Deduplikasi, kompresi, dan teknik lainnya meminimalkan jejak penyimpanan dan mengurangi biaya, sekaligus mempertahankan akses kinerja tinggi. Teknologi ini mengidentifikasi dan menghilangkan data yang berlebihan sehingga hanya menyimpan blok data unik untuk memaksimalkan efisiensi penyimpanan.
  • Pemeliharaan prediktif: Penyimpanan cerdas menggunakan model ML untuk menganalisis indikator kesehatan sistem dan memprediksi potensi kegagalan, sehingga memungkinkan pemeliharaan prediktif proaktif yang meminimalkan waktu henti. Sistem memicu peringatan, memulai prosedur failover, atau menjadwalkan pemeliharaan secara otomatis.
  • Keamanan dan ketahanan terintegrasi: Solusi penyimpanan ini mengintegrasikan deteksi dan respons ancaman otomatis bersama dengan pemulihan bencana dan redundansi bawaan untuk keamanan dan ketahanan yang kuat. Sistem penyimpanan cerdas dapat mengisolasi data yang disusupi, mengamankan jalur akses, dan menyimpan salinan cadangan yang tidak dapat diubah untuk memungkinkan pemulihan siber yang cepat.

Manfaat penyimpanan cerdas

Penyimpanan cerdas menawarkan manfaat yang membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis dan TI mereka, termasuk hal-hal berikut:

  • Menyediakan akses data lebih cepat: Memungkinkan organisasi menskalakan data sekaligus mempertahankan throughput tinggi, latensi rendah, dan akses data terkelola dengan waktu henti terbatas atau tanpa waktu henti.
  • Menyederhanakan operasi: Menghilangkan silo data, mengurangi kompleksitas, dan mempercepat waktu pencapaian hasil (time to value) untuk inisiatif transformasi digital dengan kompatibilitas tanpa batas di berbagai lingkungan.
  • Meningkatkan produktivitas: Mengotomatiskan manajemen secara keseluruhan, menghilangkan silo untuk membantu tim meningkatkan alur kerja, dan mengurangi fokus pada tugas manual.
  • Mengoptimalkan biaya: Mengurangi penyebaran aplikasi dan data untuk mendukung efisiensi biaya sekaligus memindahkan data yang jarang diakses ke tingkat penyimpanan yang lebih murah.
  • Mengurangi risiko: Melindungi aplikasi dan data dengan deteksi ancaman berbasis AI dan enkripsi otomatis, memungkinkan pemulihan cepat dari pelanggaran data dan serangan dengan fungsi perlindungan terintegrasi terhadap ransomware untuk ketahanan siber.
  • Memastikan keberlangsungan bisnis: Menggunakan replikasi data dan sinkronisasi untuk mencapai keberlangsungan bisnis dan mempertahankan salinan yang konsisten dan tersedia di berbagai lokasi untuk pemulihan cepat.
  • Mendukung kepatuhan: Mengelola kedaulatan data dan kebutuhan kepatuhan secara otomatis, sehingga organisasi dapat memenuhi persyaratan seperti GDPR.

Solusi penyimpanan cerdas

Organisasi dapat mengakses penyimpanan cerdas melalui beberapa opsi penerapan. Penyedia cloud publik besar (contohnya, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure) menawarkan kemampuan penyimpanan cerdas sebagai layanan yang terkelola sepenuhnya. Vendor penyimpanan perusahaan seperti Dell, Hewlett-Packard Enterprise, dan NetApp menyediakan platform penyimpanan cerdas yang dapat diterapkan di pusat data on premises atau diintegrasikan dengan lingkungan cloud.

Banyak organisasi mengadopsi strategi pengoptimalan penempatan data di infrastruktur hybrid terdistribusi berdasarkan persyaratan kinerja, kepatuhan, dan biaya. Solusi ini mendukung berbagai contoh penggunaan bisnis, termasuk data lake, komputasi kinerja tinggi (high-performance computing, HPC), infrastruktur desktop virtual (virtual desktop infrastructure, VDI), dan komputasi edge.

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
IBM® Storage Fusion

Platform berbasis container cloud hybrid yang menyediakan penyimpanan yang dapat diskalakan, perlindungan data, dan manajemen terpadu untuk beban kerja Kubernetes modern.

Solusi infrastruktur AI

IBM menyediakan solusi infrastruktur AI untuk mempercepat dampak di seluruh perusahaan Anda dengan strategi hybrid sesuai peruntukan.

Konsultasi dan layanan AI

Buka nilai data perusahaan dengan IBM Consulting, membangun organisasi berbasis insight yang memberikan keuntungan bisnis.

Catatan kaki

1 Data Storage and Market Size, Share and Industry Analysis, Fortune Business Insights, 5 Januari 2026