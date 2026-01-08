Perusahaan memodernisasi infrastruktur penyimpanan data mereka untuk memanfaatkan potensi bisnis dari AI, ML, dan analitik tingkat lanjut. Namun, mereka ditantang oleh data dan beban kerja yang didistribusikan di beberapa wilayah, peningkatan waktu yang diperlukan untuk pelatihan AI dan beban kerja inferensi. Untuk masalah ini, ditambah lagi dengan biaya dan kelangkaan sumber daya sesuai permintaan seperti unit pemrosesan grafis (GPU).

Menurut studi IBM Institute for Business Value (IBV), 62% eksekutif berharap untuk menggunakan AI di seluruh organisasi mereka dalam waktu 3 tahun. Namun, hanya 8% yang mengatakan bahwa infrastruktur TI mereka memenuhi semua kebutuhan AI mereka.

Melihat ke masa depan, hanya 42% dari mereka yang disurvei percaya bahwa infrastruktur ini dapat mengelola volume data dan tuntutan komputasi model AI canggih. Demikian pula, hanya 46% yang mengharapkannya untuk mendukung inferensi real-time dalam skala besar.

Beban kerja AI membutuhkan sistem yang dapat mengurangi kemacetan pemrosesan data, yang memperlambat pelatihan model, penyempurnaan, dan inferensi. Mereka juga membutuhkan penyimpanan yang dapat diskalakan untuk menangani kumpulan data yang terus berkembang, terutama yang terkait dengan AI generatif dan beban kerja Model Bahasa Besar (LLM).

Untuk memenuhi tuntutan ini, penyimpanan AI dapat terintegrasi secara mulus dengan sumber terbuka dan kerangka kerja ML dan pembelajaran mendalam melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API). Kemampuan ini mempercepat pelatihan LLM, pengembangan model, dan meningkatkan kinerja keseluruhan di seluruh sistem AI.

Untuk mempelajari lebih lanjut, baca: "Infrastructure for AI: Why storage matters."