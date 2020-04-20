Infrastruktur untuk AI: Mengapa penyimpanan penting

Mungkin organisasi Anda baru-baru ini memutuskan untuk membeli node dan memulai penggunaan AI. Ada banyak aspek infrastruktur TI dan lingkungan teknologi Anda yang harus diperhatikan saat Anda mempersiapkan beban kerja AI, termasuk, dan mungkin juga yang terpenting, sistem penyimpanan Anda. AI didorong oleh data, dan bagaimana data Anda disimpan dapat secara signifikan memengaruhi hasil proyek AI Anda. Tidak hanya itu, tetapi empat tahap AI yang berbeda (penyerapan, persiapan, pelatihan, dan inferensi), yang masing-masing memiliki kebutuhan penyimpanan dan persyaratan yang berbeda.

Sayangnya, beberapa organisasi fokus pada sisi komputasi AI dan mengabaikan sisi penyimpanan. Fokus tunggal ini dapat, dan kadang-kadang terjadi, menyebabkan gangguan atau kegagalan total proyek AI. Sejumlah besar data diperlukan untuk memfasilitasi tahap pelatihan AI. Data ini perlu dicerna, disimpan, dan disiapkan sehingga dapat “diumpankan” ke tahap pelatihan. Tanpa kemampuan untuk menyerap, toko dan mengkonsumsi data yang diperlukan untuk pelatihan, proyek akan berisiko gagal.

Proyek AI menuntut infrastruktur penyimpanan dengan kinerja, skalabilitas, dan fleksibilitas yang sangat baik. Kabar baiknya adalah bahwa sistem penyimpanan saat ini dapat dibangun khusus untuk memenuhi kebutuhan proyek AI. Dua contoh hebat dari ini adalah beberapa superkomputer paling kuat di dunia, Sierra dan Summit.

Sekarang, mari kita lihat beberapa persyaratan.