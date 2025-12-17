Apa itu perkiraan permintaan?

Proses perkiraan permintaan meningkatkan akurasi forecasting secara real-time, membantu organisasi mengelola tingkat inventaris mereka dan memandu keputusan bisnis berbasis data. Organisasi yang berpikiran maju beralih ke alat kecerdasan buatan (AI), machine learning (ML), analisis prediktif, dan otomatisasi dalam pendekatan perkiraan permintaan mereka.

Dengan memanfaatkan teknologi baru yang terus berkembang, organisasi terdorong untuk mengelola rantai pasoknya secara lebih proaktif dan mampu memprediksi kebutuhan pelanggan dengan lebih tepat. Pendekatan perkiraan berubah dan berkembang karena area organisasi lain dipengaruhi oleh AI, termasuk analitik berbasis AI, kecerdasan penjualan, dan manajemen inventaris yang didukung AI.

Laporan IBM® Institute for Business Value baru-baru ini menyoroti peran penting yang akan dimainkan oleh AI dalam operasi rantai pasokan di tahun-tahun mendatang. Faktanya, 64% dari Chief Supply Chain Officers (CSCO) yang disurvei mengatakan bahwa AI generatif sepenuhnya mengubah alur kerja rantai pasokan mereka. Laporan tersebut juga memprediksi bahwa asisten digital akan meningkatkan volume pengambilan keputusan sebesar 21% pada tahun 2026.

“Ini bukan hanya tentang menjelaskan bagaimana bahan akan masuk dari titik A ke titik B. Asisten digital juga mengukur biaya rantai pasokan dari setiap keputusan bisnis—dan memastikan biaya tersebut dipertimbangkan sejak awal,” kata laporan itu.