Apa itu intelijen penjualan?

Intelijen penjualan adalah pengumpulan data untuk meningkatkan kinerja penjualan dan mendukung pengambilan keputusan. Proses ini mencakup pengumpulan sistematis data prospek, pelanggan, pesaing, dan kondisi pasar untuk membantu tim penjualan mengenali peluang, mempersonalisasi pendekatan, serta memanfaatkan data real-time agar kesepakatan lebih efektif.

Intelijen penjualan biasanya berupa data mentah, sedangkan sales analytics menghasilkan insight yang dapat ditindaklanjuti dalam proses penjualan. Idealnya, kedua proses ini berjalan beriringan, membantu tim penjualan merampingkan operasi dan bekerja lebih efisien.

Dengan menggunakan metode ini, tim penjualan menggunakan informasi yang spesifik dan relevan untuk menyesuaikan strategi dengan setiap prospek dan situasi. Pendekatan berbasis data ini membantu perwakilan penjualan memahami pain point audiens target, perilaku pembelian, dan proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya menghasilkan hasil yang lebih baik. Dengan analisis prediktif, tim penjualan dapat bersiap menghadapi perubahan kondisi pasar menggunakan berbagai alat penjualan.