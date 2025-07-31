Apa itu pipeline penjualan?

Saluran penjualan berfungsi sebagai representasi visual dari posisi setiap prospek dalam siklus penjualan. Ini memberi anggota tim penjualan pandangan yang jelas tentang alur penjualan mereka dan membantu mereka merencanakan langkah selanjutnya.
Sebagian besar pipeline mengikuti serangkaian tahapan yang mencerminkan bagaimana prospek bergerak dari kontak pertama ke penjualan akhir. Setiap tahap dari pipeline penjualan mewakili langkah spesifik yang diperlukan untuk mengubah prospek menjadi pelanggan. Langkah-langkah ini biasanya dimulai dengan mencari prospek, kemudian menghubungi mereka, melakukan percakapan, membuat penawaran, dan akhirnya menutup penjualan. Pipeline ini membantu tenaga penjualan dan manajer melacak kemajuan dan fokus pada peluang yang tepat.
Saluran penjualan sering disalahartikan dengan corong penjualan. Keduanya berguna, tetapi mereka melayani tujuan yang berbeda. Pipeline melacak langkah-langkah yang diambil tenaga penjualan untuk memproses kesepakatan. Ini berfokus pada tindakan dan status kesepakatan. Corong penjualan menunjukkan berapa banyak prospek yang berhasil melewati setiap tahap, dengan angka turun saat transaksi jatuh.
Sementara pipeline membantu mengelola transaksi aktif, corong memberikan pandangan yang lebih luas tentang tingkat konversi dan kinerja secara keseluruhan.
Pipeline juga membantu tim tetap terorganisir, memantau kemajuan, dan merencanakan ke depan. Mengetahui jumlah transaksi di setiap tahap yang berbeda akan memudahkan untuk memperkirakan penjualan di masa depan dan menemukan hambatan dan masalah lebih awal. Jika kesepakatan terhenti di salah satu bagian dari proses, itu mungkin pertanda bahwa ada sesuatu yang perlu diubah.
Pipeline penjualan bisa sederhana atau terperinci tergantung pada bisnisnya. Beberapa tim menggunakan alat bantu dasar seperti spreadsheet, sementara yang lain mengandalkan perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM) yang mengotomatiskan pelacakan dan pengorganisasian prospek. Alat-alat ini sering kali menyertakan fitur-fitur seperti templat, alur kerja, dan integrasi yang membantu merampingkan proses. Tidak peduli sistemnya, pipeline memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana proses penjualan berjalan.
Agar efektif, pipeline harus tetap terkini. Tenaga penjualan harus memperbaruinya secara teratur, sehingga mencerminkan aktivitas real-time dan mendukung pengambilan keputusan yang cerdas. Pipeline yang kuat adalah alat yang membantu menutup lebih banyak transaksi, mendapatkan pelanggan baru, dan mengembangkan bisnis.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Pipeline penjualan penting karena membantu tim penjualan tetap teratur dan bekerja lebih efektif. Ini menunjukkan di mana setiap prospek atau pelanggan potensial berdiri, sehingga tidak ada peluang penjualan yang hilang atau dilupakan. Pipeline memberikan arahan yang jelas, sehingga tim penjualan tidak menebak tentang siapa yang harus dihubungi selanjutnya atau apa yang harus difokuskan.
Hal ini juga membantu dengan perencanaan dan strategi penjualan. Alat seperti lead scoring dapat membantu tim fokus pada peluang yang paling menjanjikan. Dengan melihat berapa banyak transaksi di setiap tahap, pengambil keputusan dapat memperkirakan penjualan di masa depan dan menetapkan target penjualan dan pendapatan. Jika tahap tertentu memperlambat segalanya, mereka dapat mencari tahu mengapa dan memperbaikinya. Ini membantu menjaga kesepakatan terus maju.
Pipeline memudahkan pengelolaan waktu dan sumber daya. Tenaga penjualan dapat fokus pada prospek yang paling mungkin ditutup alih-alih menghabiskan energi untuk yang salah. Ini juga membantu pemimpin penjualan dan manajer melihat siapa yang mungkin membutuhkan dukungan atau kesepakatan mana yang berisiko.
Pipeline penjualan bukan hanya tentang menutup kesepakatan; ini tentang membangun sistem yang membantu menutup lebih banyak. Dengan satu, aktivitas penjualan yang sukses menjadi lebih dapat diulang dan lebih mudah untuk diskalakan.
Pipeline penjualan yang efektif memecah proses penjualan menjadi langkah-langkah yang jelas yang mencerminkan bagaimana prospek menjadi pelanggan. Setiap langkah mewakili tahap dalam perjalanan pembeli, dari kontak pertama hingga penjualan akhir. Saat prospek bergerak melalui alur, tenaga penjualan mengambil tindakan spesifik untuk memandu proses ke depan.
Pipa bertindak seperti peta. Ini membantu tim penjualan melihat posisi setiap kesepakatan dan apa yang perlu terjadi selanjutnya. Misalnya, jika seorang prospek telah menunjukkan ketertarikan namun belum menerima proposal, tenaga penjual tahu bahwa inilah saatnya untuk mempersiapkannya. Jika kesepakatan terjebak dalam satu tahap terlalu lama, tim dapat masuk dan mencari tahu apa yang salah.
Pipeline penjualan membantu menetapkan tujuan penjualan, menemukan masalah sejak dini dan menemukan cara untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Pipeline ini dapat dilacak dengan berbagai cara. Apa pun alatnya, idenya tetap sama - memberi tim tampilan penuh atas transaksi aktif mereka dan memudahkan pengelolaannya.
Meskipun namanya dapat bervariasi, tahapan pipeline penjualan sebagian besar sama di seluruh bisnis. Setiap langkah memberi tim penjualan kesempatan untuk mengambil tindakan tertentu dan melacak kemajuan.
Tahap ini adalah di mana tim menemukan pembeli potensial. Prospeksi penjualan mungkin melibatkan panggilan dingin, email, media sosial, atau melihat melalui referensi. Tujuannya di sini adalah untuk membuat daftar orang atau bisnis yang mungkin cocok untuk produk atau layanan yang dijual.
Tidak setiap prospek layak dikejar. Pada tahap ini, tenaga penjual memutuskan apakah calon pelanggan memiliki kebutuhan nyata, anggaran, dan wewenang untuk melakukan pembelian. Prospek yang memenuhi syarat akan bergerak maju, sementara yang lain mungkin dihapus atau disimpan untuk nanti.
Penjual menghubungi, seringkali dengan panggilan telepon, email, atau pertemuan langsung. Langkah ini adalah awal dari hubungan. Fokusnya adalah pada pengasuhan prospek—memahami kebutuhan prospek dan mulai membangun kepercayaan.
Di sini, penjual menawarkan solusi (produk atau layanan) dan menjelaskan nilainya. Mereka mungkin mengirim penawaran, proposal formal, atau melakukan demonstrasi atau webinar.
Fase ini adalah di mana kedua belah pihak membahas harga, syarat atau ketentuan. Pemimpin mungkin memiliki pertanyaan atau kekhawatiran. Tujuannya adalah untuk setuju sehingga kedua belah pihak bahagia.
Tahap ini adalah saat kesepakatan menjadi final. Kontrak ditandatangani, atau pembayaran dilakukan. Prospek menjadi pelanggan. Di banyak jaringan pipa, ada juga langkah purnajual yang mencakup orientasi, tindak lanjut, atau dukungan pelanggan untuk membantu menjaga hubungan tetap kuat. Fase ini juga merupakan waktu yang tepat untuk mencari peluang upsell dan memperdalam hubungan.
Organisasi yang lebih baik: Pipeline penjualan menyimpan semua transaksi di satu tempat dan menunjukkan dengan tepat di mana posisi masing-masing transaksi. Pendekatan ini membantu tenaga penjualan tetap fokus dan meneruskan prospek ke tahap berikutnya.
Prioritas yang lebih jelas: Dengan pipeline, akan lebih mudah untuk melihat prospek mana yang hampir ditutup dan mana yang membutuhkan lebih banyak upaya. Metode ini membantu tim menghabiskan waktu di tempat yang paling penting.
Perkiraan penjualan yang ditingkatkan: Pipeline penjualan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang berapa banyak transaksi yang kemungkinan akan segera ditutup. Ini membantu menetapkan target penjualan, merencanakan sumber daya, dan membuat keputusan bisnis.
Penyelesaian masalah yang lebih cepat: Ketika sebuah kesepakatan terhenti, pipeline memudahkan Anda untuk menemukan masalahnya. Tim dapat melangkah masuk dengan cepat, menyesuaikan pendekatan mereka, dan membuat segalanya terus berjalan.
Hasil yang lebih dapat diulang: Dengan mengikuti proses yang konsisten, tim penjualan dapat mempelajari apa yang berhasil dan apa yang tidak. Proses ini memudahkan untuk melatih perwakilan penjualan baru dan mengembangkan bisnis dari waktu ke waktu.
Menggunakan perpaduan yang tepat dari alat bantu ini akan memudahkan Anda untuk mengelola prospek, melacak kemajuan, dan menutup lebih banyak kesepakatan dengan lebih sedikit usaha.
Mulailah dengan memecah proses penjualan Anda menjadi langkah-langkah yang jelas dan sederhana. Langkah-langkah ini harus mencerminkan bagaimana prospek berproses dari kontak pertama ke penutupan. Pastikan setiap tahap didasarkan pada tindakan, bukan hanya waktu atau tebakan.
Ketahui kepada siapa Anda menjual. Fokus pada prospek yang sesuai dengan profil pelanggan terbaik Anda, sering didefinisikan melalui persona pembeli. Anda ingin pipeline Anda diisi dengan peluang berkualitas, bukan hanya volume.
Jangan menunggu sampai kosong. Terus mencari dan menambahkan prospek baru secara teratur. Aliran yang stabil di bagian atas pipeline membantu menghindari "kekeringan" di kemudian hari.
Lacak transaksi dengan cermat dan ambil tindakan untuk menjaganya tetap berjalan. Jika prospek terjebak terlalu lama pada satu tahap, cari tahu penyebabnya. Buat pengingat untuk menindaklanjuti dan tetap mengikuti langkah selanjutnya.
Sistem CRM penjualan yang baik mendukung manajemen pipeline penjualan. Ini membuat semuanya diperbarui, menyimpan informasi kontak, melacak email, dan membantu tim tetap sinkron. Banyak platform juga membantu tim pemasaran dan tim penjualan tetap selaras saat mereka bekerja menuju tujuan bersama.
Lihatlah data sesering mungkin. Pelajari metrik saluran penjualan seperti ukuran transaksi rata-rata, jumlah prospek yang memenuhi syarat, dan tingkat konversi. Periksa tahapan pipeline mana yang paling lama, di mana sebagian besar transaksi hilang dan pola apa yang muncul. Gunakan informasi tersebut untuk mengoptimalkan proses Anda.
Setiap langkah dalam pipeline harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan pembeli pada saat itu. Jangan terburu-buru, tetapi jangan kehilangan momentum juga. Tetap fokus untuk membantu mereka membuat keputusan yang baik.
Menggunakan perpaduan yang tepat dari alat bantu ini akan memudahkan Anda untuk mengelola prospek, melacak kemajuan, dan menutup lebih banyak kesepakatan dengan lebih sedikit usaha.
Perangkat lunak CRM: CRM adalah alat utama untuk mengelola pipeline penjualan. Ini menyimpan detail kontak, melacak tahap setiap kesepakatan dan menunjukkan riwayat lengkap interaksi. Dengan CRM, tim dapat mengatur prospek, menetapkan pengingat, dan mendapatkan laporan tentang kinerja penjualan. Alat seperti Salesforce, HubSpot dan Pipedrive adalah pilihan umum dan sering dilengkapi dengan fungsi tambahan seperti otomatisasi tugas, pelaporan bawaan, dan integrasi dengan alat lain.
Email dan alat komunikasi: Alat pelacakan email menunjukkan kapan prospek membuka pesan atau mengeklik tautan. Alat ini membantu tenaga penjualan menindaklanjuti pada waktu yang tepat. Banyak sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) menyertakan fitur email, tetapi alat seperti plug-in Gmail atau add-on Outlook juga dapat membantu.
Alat perolehan prospek: Alat ini membantu menemukan prospek baru dan menambahkannya ke pipeline. Mereka mungkin mencari database, mengumpulkan informasi kontak, atau memenuhi syarat prospek secara otomatis. Contohnya termasuk LinkedIn Sales Navigator dan ZoomInfo.
Alat analisis dan pelaporan penjualan: Untuk meningkatkan pipeline, tim perlu mengetahui apa yang berhasil dan apa yang tidak. Alat pelaporan memecah hal-hal seperti tingkat kemenangan, ukuran kesepakatan, dan waktu yang dihabiskan di setiap tahap. Banyak CRM menawarkan analitik bawaan, sementara yang lain menggunakan platform terpisah seperti Tableau.
Manajemen tugas dan kalender: Alat-alat ini membantu menjadwalkan panggilan, menetapkan tenggat waktu, dan mengelola daftar tugas. Melacak waktu adalah kunci dalam penjualan. Kalender Google, Outlook, dan pengelola tugas seperti Trello atau Asana dapat membantu menjaga semuanya sesuai jadwal.
IBM watsonx Orchestrate mengotomatiskan tugas-tugas penjualan yang berulang dengan AI percakapan, sehingga meluangkan waktu bagi tim penjualan untuk membangun hubungan dengan pelanggan.
IBM iX membantu perusahaan mengubah metodologi penjualan dan operasi pendapatan dengan inisiatif berbasis data.
Meningkatkan pendapatan dan produktivitas dengan tampilan 360 derajat untuk aktivitas penjualan.
IBM watsonx Orchestrate yang dilengkapi dengan teknologi AI generatif dan otomatisasi dapat membantu tim penjualan Anda menggunakan potensi mereka secara maksimal.
1 AI-powered productivity: Sales, IBM Institute for Business Value (IBV), ©Hak Cipta IBM Corporation 2025.
2 AI for sales prospecting, IBM, 21 Februari 2025.