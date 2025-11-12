Apa itu memori flash NAND?

Istilah “NAND” menggabungkan “NOT” dan “AND”, mengacu pada gerbang logika yang mengontrol struktur internal sel NAND.

Di luar kepadatan penyimpanan tinggi dan non-volatilitasnya, memori flash NAND menonjol karena kecepatan transfer data yang cepat, daya tahan, dan konsumsi daya yang rendah. Karakteristik ini telah menjadikan memori flash NAND sebagai solusi penyimpanan dominan untuk elektronik pribadi sehari-hari—dari ponsel pintar hingga kamera digital, konsol game, dan komputer tablet.

Pada tingkat perusahaan dan industri, contoh penggunaan NAND meliputi pusat data, sistem mobil bawaan, peralatan pencitraan medis, dan infrastruktur telekomunikasi.

Didorong oleh meningkatnya permintaan penyimpanan data di seluruh aplikasi konsumen dan perusahaan, ukuran pasar memori flash NAND diperkirakan akan tumbuh dari 55,73 miliar dolar AS pada tahun 2025 menjadi 72,60 miliar dolar AS pada tahun 2030. Pertumbuhan ini mencerminkan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) 5,43% selama periode tersebut.1 Pertumbuhan didorong oleh investasi infrastruktur AI, peningkatan adopsi SSD dalam perangkat elektronik konsumen dan teknologi chip 3D yang menurunkan biaya penyimpanan.

Memori flash NAND juga memainkan peran penting dalam adopsi AI generatif di tingkat perusahaan. Aplikasi Gen AI memerlukan penyimpanan dalam jumlah besar untuk data pelatihan dan konten, termasuk teks, gambar, dan video, yang disimpan pada SSD yang didukung oleh chip memori flash NAND.