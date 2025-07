Qu’est-ce que l’observabilité SRE ?

L’observabilité est essentielle pour assurer la disponibilité, la performance et la sécurité des systèmes logiciels modernes et des environnements de cloud computing.

Le terme « observabilité » est issu de la théorie du contrôle, une discipline de l’ingénierie qui s’intéresse à l’automatisation de la régulation de systèmes dynamiques (par exemple, contrôler le débit d’eau dans un tuyau en fonction des données transmises par un système de régulation).

L’observabilité offre une visibilité approfondie sur les piles technologiques modernes et distribuées, permettant l’identification et la résolution automatisées de problèmes en temps réel. Plus un système est observable, plus les équipes informatiques peuvent déterminer rapidement et précisément la cause racine des problèmes de performance, souvent sans tests ou codage supplémentaires.

Mettre en place et entretenir un système observable requiert des outils logiciels capables d’agréger, de corréler et d’analyser les flux constants de données de performance provenant des applications, du matériel et des réseaux sur lesquels elles sont exécutées. Les équipes informatiques peuvent ensuite utiliser les données pour surveiller, dépanner et déboguer chaque composant du réseau, aidant leur entreprise à améliorer l’expérience client et à respecter ses accords de niveau de service (SLA).

L’observabilité est souvent confondue avec l’analyse des performances des applications (APM) et la gestion des performances réseau (NPM). Cependant, les outils d’observabilité représentent une évolution naturelle des méthodes de collecte de données APM et NPM, mieux adaptées aux réseaux distribués et aux déploiements d’applications cloud natives.