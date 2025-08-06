8 minutes
L’analyse du trafic réseau (NTA) est le processus qui consiste à collecter et à analyser les données provenant des réseaux informatiques afin de s’assurer qu’ils restent sécurisés et fonctionnent de manière optimale.
Elle consiste à examiner de près l’activité du réseau afin d’obtenir des informations sur le fonctionnement des systèmes et des appareils connectés via un réseau.
Les réseaux sont essentiels à la plupart des entreprises modernes, car ils permettent aux salariés de communiquer et de collaborer librement, et ils alimentent les applications et opérations critiques.
La NTA aide les entreprises à optimiser la performance de leur réseau, à lutter contre les menaces pesant sur la sécurité de ce dernier et à résoudre les problèmes avant qu’ils ne se propagent.
La mise en réseau, ou mise en réseau informatique, consiste à relier plusieurs appareils informatiques tels que les ordinateurs de bureau, les appareils mobiles et les routeurs, afin qu’ils puissent transmettre et recevoir des informations et des ressources.
Les appareils connectés à un réseau s’appuient sur différents types de connexions pour leurs fonctions, notamment Ethernet, sans fil (Wifi) et cellulaire. Ils doivent également respecter certains protocoles, qui régissent la façon dont ils communiquent entre eux et les types d’informations qu’ils échangent.
Le réseau le plus répandu et le plus connu est l’Internet, qui permet aux gens de communiquer, de travailler et de se divertir. Cependant, la propagation de l’Internet a également entraîné une augmentation de la fréquence et du coût des cybermenaces, qui sont des tentatives d’obtenir un accès non autorisé à un réseau.
L’année dernière, le coût moyen mondial d’une faille de sécurité de réseau était de 4,4 millions de dollars, selon le rapport 2025 d’IBM sur le coût d’une violation de données. Bien que toujours élevé, ce nombre est inférieur de 9 % à l’année précédente, ce qui montre que les entreprises prennent la NTA ainsi que la détection et la réponse aux menaces (TDR) plus au sérieux que par le passé.
La sécurité des réseaux est un domaine de cybersécurité qui se concentre sur la sécurisation des réseaux et des systèmes de communication sur lesquels les entreprises s'appuient contre les cyberattaques. À mesure que les entreprises adoptent de nouvelles technologies du type cloud computing, intelligence artificielle (IA) et l’ Internet des objets (IdO), elles étendent leurs capacités numériques. Cependant, cela accroît aussi la taille de leur surface d’attaque, une mesure de la vulnérabilité de leurs systèmes et réseaux aux cyberattaques.
Chaque année, les cyberattaques impliquant des logiciels malveillants et des ransomwares coûtent des millions aux entreprises, ce qui accroît la demande de solutions de sécurité réseau. En 2024, le marché mondial de la sécurité réseau était évalué à 24 milliards de dollars, les projections indiquant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14 % sur les 7 années suivantes.1
Le processus d’analyse du trafic réseau comporte généralement quatre étapes principales :
Voici un aperçu de chaque étape et des outils et techniques associés.
Afin de pouvoir analyser le trafic réseau, vous devez le collecter. Les entreprises s’appuient sur diverses sources de collecte de données, notamment des appareils simples, comme les routeurs et les commutateurs, et des outils de surveillance réseau plus complexes, capables de collecter et d’analyser les données en temps réel.
La capture de données, un sous-ensemble de la collecte de données, se concentre sur les données qui circulent sur un réseau et sont encore dans leur état le plus brut. Elle consiste à recueillir des données non structurées, souvent directement à partir d’une source, en s’appuyant sur des outils spécialisés tels que des analyseurs de réseau ou de paquets et des systèmes de détection d’intrusion (IDS).
Une fois recueillies, les données doivent être filtrées à travers des critères spécifiques pour déterminer si elles contiennent des informations pertinentes ou non, une technique appelée traitement des données. Les informations généralement évaluées au cours de la phase de traitement concernent les adresses IP, les ports et les protocoles courants tels que le protocole de transfert hypertexte (HTTP), le protocole de transfert de fichiers (FTP) et le serveur de noms de domaine (DNS).
L’objectif du traitement de données est de transformer les données brutes en données précieuses et exploitables plus faciles à analyser. L’étape de traitement est cruciale pour repérer les menaces potentielles pesant sur un réseau, optimiser les performances et résoudre les problèmes.
Une fois collectées et traitées, les données du réseau sont prêtes à être analysées. La NTA s’appuie sur cinq types courants d’analyse de données : comportementale, protocolaire, statistique, de charge utile et de flux.
Enfin, après avoir été collectées, traitées et analysées, les données de trafic réseau doivent être affichées d’une manière qui permette de les communiquer au sein de l’entreprise, une étape connue sous le nom de visualisation des données. Cette étape finale de la NTA comprend généralement des tableaux de bord, des graphiques, des diagrammes et d’autres méthodes de visualisation qui aident les équipes et les administrateurs à saisir ces informations et à élaborer une stratégie pour les traiter.
Face à la complexité croissante des réseaux, les entreprises s’appuient de plus en plus sur l’analyse du trafic réseau (NTA) pour surveiller le trafic réseau et repérer les menaces potentielles pour l’infrastructure informatique.
Qu’il s’agisse d’environnements sur site, cloud, hybrides ou même multicloud, les administrateurs de réseaux estiment que les solutions de point de terminaison, telles que les pare-feu et les logiciels antivirus, sont insuffisantes pour répondre à leurs besoins. Ils recourent donc davantage à la NTA. L’analyse du trafic réseau (NTA) offre plusieurs avantages clés pour les entreprises.
NTA aide les administrateurs à découvrir des informations sur les types de trafic qui circulent sur leurs réseaux et les itinéraires qu’il emprunte. En découvrant les modèles de trafic, la NTA contribue à optimiser les performances du réseau et à identifier les goulots d'étranglement potentiels où le trafic connaît des retards évitables.
Les solutions NTA modernes s'appuient sur l'IA et le ML pour automatiser l'identification et la résolution des problèmes. Les outils alimentés par l'IA améliorent la visibilité opérationnelle et aident les entreprises à accroître la performance du réseau et la rentabilité. Selon un sondage de IBM Institute for Business Value (IBV), 51 % des cadres automatisent déjà certains aspects des réseaux informatiques. Ce chiffre devrait atteindre 82 % au cours des 3 prochaines années.
La NTA peut révéler en temps réel le taux d’utilisation d’un réseau. Ces informations permettent aux administrateurs de répartir plus stratégiquement les workloads—définies comme le temps et les ressources informatiques requis pour une tâche donnée—et de s’assurer que leurs réseaux fonctionnent à leur capacité maximale.
Grâce à des mesures granulaires provenant des outils de surveillance d’IA et de ML, la NTA aide les administrateurs à détecter les changements soudains dans les conditions de réseau et les schémas de trafic et à prendre les mesures appropriées. Certaines solutions avancées ont même recours à l’IA générative pour accélérer le processus de classification du trafic et de suivi des incidents.
En comparant en permanence le trafic réseau aux indicateurs de référence, la NTA permet aux administrateurs d’identifier les applications qui utilisent le plus de bande passante et d’allouer les ressources réseau en conséquence.
Une NTA performante aide les équipes de sécurité à diversifier les types de données surveillées sur le réseau, afin de ne pas se fier à une seule source de données pour leurs informations. À titre d’exemple, les systèmes de gestion de réseau modernes combinent les données de flux, la capture de paquets et les données de journal pour fournir un aperçu complet du fonctionnement d’un réseau.
Les solutions avancées de NTA s’intègrent facilement à d’autres systèmes de gestion de réseau pour éviter qu’elles ne soient cloisonnées. Par exemple, de nombreuses entreprises modernes s’appuient sur des outils de gestion des incidents et des événements de sécurité (SIEM), qui peuvent être facilement associés à des solutions de NTA.
Alors que les entreprises modernes intensifient leurs efforts de transformation numérique pour suivre le rythme de l’innovation, la nécessité de surveiller et d’analyser de près le trafic réseau est plus grande que jamais.
Voici cinq des cas d’utilisation les plus populaires :
En utilisant les champs d’adresses IP, les solutions modernes d’analyse du trafic réseau (NTA) peuvent suivre le trafic réseau à partir d’emplacements qui ont été identifiés comme des sources probables de cybermenaces. Les outils de NTA peuvent être programmés pour repérer diverses violations courantes de géolocalisation, telles que le partage et la prise de contrôle de compte. Ils peuvent même détecter l’utilisation non autorisée de réseaux privés vérifiés (VPN) pour obtenir un accès non autorisé aux données.
La tunnellisation DNS est une technique permettant de violer la sécurité d’un réseau en dissimulant le trafic malveillant dans le trafic DNS normal et légitime. Les solutions de NTA peuvent inspecter minutieusement les paquets DNS pour vérifier que les requêtes et les réponses DNS contiennent uniquement du trafic légitime.
Avec l’essor du télétravail et de l’Internet des objets (IdO), le nombre d’appareils connectés via les réseaux a augmenté de manière exponentielle. Les solutions de NTA permettent de suivre l’activité de tous les appareils réseau autorisés et d’aider à découvrir les appareils non autorisés qui accèdent à un réseau afin de les supprimer.
En raison de la complexité accrue du cloud, les environnements informatiques modernes disposent de vastes surfaces d’attaque et de nombreux points d’entrée pour les logiciels malveillants, les ransomwares et autres cybermenaces courantes. Une bonne NTA fournit des renseignements sur les menaces en temps réel et permet de repérer et d’atténuer ces menaces, quelle que soit la complexité du réseau.
Les entreprises internationales ont souvent des données transitant sur leurs réseaux qui sont soumises à la réglementation de plusieurs territoires. Des solutions complètes NTA aident à garantir que les données circulant sur un réseau restent conformes à toutes les règles et réglementations applicables pendant leur transit.
