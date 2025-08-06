La mise en réseau, ou mise en réseau informatique, consiste à relier plusieurs appareils informatiques tels que les ordinateurs de bureau, les appareils mobiles et les routeurs, afin qu’ils puissent transmettre et recevoir des informations et des ressources.

Les appareils connectés à un réseau s’appuient sur différents types de connexions pour leurs fonctions, notamment Ethernet, sans fil (Wifi) et cellulaire. Ils doivent également respecter certains protocoles, qui régissent la façon dont ils communiquent entre eux et les types d’informations qu’ils échangent.

Le réseau le plus répandu et le plus connu est l’Internet, qui permet aux gens de communiquer, de travailler et de se divertir. Cependant, la propagation de l’Internet a également entraîné une augmentation de la fréquence et du coût des cybermenaces, qui sont des tentatives d’obtenir un accès non autorisé à un réseau.

L’année dernière, le coût moyen mondial d’une faille de sécurité de réseau était de 4,4 millions de dollars, selon le rapport 2025 d’IBM sur le coût d’une violation de données. Bien que toujours élevé, ce nombre est inférieur de 9 % à l’année précédente, ce qui montre que les entreprises prennent la NTA ainsi que la détection et la réponse aux menaces (TDR) plus au sérieux que par le passé.