Qu’est-ce qu’une passerelle fédérée ?

Dans la fédération de passerelles, le plan de contrôle central assure la gestion, la surveillance et la gouvernance, mais est généralement inaccessible aux clients. Les consommateurs d’API interagissent directement avec les passerelles qui composent le système fédéré (en interrogeant le point de terminaison responsable des services concernés), sans interroger le plan de contrôle. Ce dernier reçoit les métadonnées et les journaux une fois l’appel d’API effectué.

Si cette approche implique une certaine complexité opérationnelle, elle favorise également l’indépendance. Par exemple, elle permet aux équipes chargées de la plateforme de configurer leurs propres passerelles et services selon leurs besoins spécifiques, de choisir leurs propres protocoles et de procéder elles-mêmes aux déploiements progressifs. Les architectures fédérées sont également plus résilientes face aux problèmes de configuration et aux violations de sécurité. En effet, les erreurs sont isolées de la passerelle dont elles proviennent et ne risquent pas de se propager à d’autres passerelles du réseau.

Quant à la fédération GraphQL, les schémas de plusieurs services indépendants (subgraphs) sont regroupés pour former un schéma de supergraph unifié. Une passerelle (ou routeur) unique permet de disposer d’un point d’entrée unique pour les requêtes client et d’offrir une expérience API unifiée.

Le routeur divise intelligemment les requêtes en sous-requêtes. Il récupère les informations pertinentes à partir de plusieurs subgraphs et les compile pour fournir une réponse cohérente aux clients.

Prenons l’exemple d’une plateforme de santé qui propose des services distincts :

Patients : gestion de leurs informations, coordonnées et antécédents médicaux





gestion de leurs informations, coordonnées et antécédents médicaux Rendez-vous : planification et suivi des visites





planification et suivi des visites Facturation : gestion des factures et notifications associées

Au lieu d’interroger chacun de ces points de terminaison avec un appel d’API distinct, la fédération GraphQL présente une interface unifiée qui permet aux clients (dans notre cas, une application ou un tableau de bord destiné aux médecins ou aux patients) de consulter les antécédents médicaux du patient, de connaître son prochain rendez-vous, ainsi que le montant dû, le tout par le biais d’un seul appel d’API, et non de trois requêtes distinctes.

La fédération GraphQL permet de construire des API GraphQL évolutives dans un environnement distribué. Le cadre permet un développement et un déploiement indépendants, tout en fournissant une interface unifiée pour les requêtes client. Cependant, la fédération GraphQL peut poser des défis : coût, complexité, vulnérabilités, congestion et redondances.

Lancée en 2019, la fédération Apollo est une approche unique de la fédération GraphQL qui s’appuie sur des directives spéciales (telles que @key ou @extends) dans le langage de définition de schéma GraphQL pour définir les relations entre différents types à travers les subgraphs.

Bien que courante, Apollo n’est pas la seule option de fédération GraphQL disponible. Les alternatives les plus courantes sont Hive, Mesh, Indigo et WunderGraph Cosmo, qui offrent différents niveaux de personnalisation.

Si moins de 5 % des entreprises disposaient d’un système GraphQL fédéré en 2024, leur proportion devrait atteindre 30 % d’ici 2027, selon le cabinet d’études Gartner. Les principaux fournisseurs de cloud comme Amazon Web Services (AWS) et Microsoft Azure, ainsi que les référentiels de code comme GitHub, prennent également en charge les API GraphQL avec des outils d’observabilité et de validation intégrés.

La fédération GraphQL présente plusieurs avantages, notamment en raison de sa capacité à rationaliser l’accès client aux API. Les équipes peuvent conserver une certaine indépendance en déployant, en gérant et en dimensionnant leurs propres subgraphs.

Mais en tant que cadre centralisé, la fédération GraphQL est plus vulnérable aux failles de sécurité, ainsi qu’au risques de congestion et d’inefficacité. Elle est également tributaire des schémas GraphQL, tandis que la fédération de passerelles d’API est compatible avec plusieurs protocoles.

Pour élaborer leur stratégie d’API, les entreprises doivent décider si adopter un cadre ou utiliser un autre type d’architecture, comme REST.

Pour assurer une bonne gestion des fonctions, elles peuvent finir par choisir d’intégrer la fédération GraphQL, ainsi que d’autres styles architecturaux à leur système. Une configuration courante consiste à utiliser GraphQL en interne (avec des garde-fous stricts pour limiter les problèmes de sécurité, de coût ou de complexité), et un autre type d’architecture, comme REST (qui offre un niveau de contrôle plus élevé et facilite l’adoption) pour les API externes. Dans ce scénario, une passerelle d’API fédérée peut également être utilisée pour unifier ces types d’architecture disparates grâce au plan de contrôle central.