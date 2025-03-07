Qu’est-ce que l’optimisation des processus ?

L’optimisation des processus consiste à améliorer les processus métier à l’aide de méthodes et de technologies structurées, notamment l’automatisation et l’IA, afin de gagner en efficacité, d’améliorer la qualité et de générer de la valeur ajoutée.

L’optimisation des processus aide les entreprises à améliorer la gestion de projet et à rationaliser les opérations, à éviter les goulots d’étranglement et à produire une amélioration continue de multiples processus existants. Pour de nombreuses entreprises, il s’agit d’un élément clé des initiatives de transformation numérique, car elle utilise la technologie pour optimiser la performance et automatiser les processus.

Les processus actuels de la plupart des entreprises modernes pourraient bénéficier d’une optimisation progressive, notamment les opérations financières, le service client et l’intégration des employés. L’optimisation des processus est particulièrement importante compte tenu de la numérisation de nombreux services, où les actions se déroulent sur des applications et des sites Web.

L’optimisation des processus est un élément clé de l’optimisation des processus métier (business process optimization ou BPO), qui consiste à analyser et à améliorer les processus métier existants. La BPO fait partie intégrante de la gestion des processus métier (business process management ou BPM), une stratégie holistique de gestion des processus. Elle s’apparente à l’amélioration des processus métier dans la mesure où elle permet d’accroître l’efficacité opérationnelle.

La BPO est une sous-discipline de la BPM, une approche de gestion qui vise à comprendre et à contrôler tous les processus métier reproductibles de l’entreprise afin d’améliorer l’efficacité. Les praticiens de la BPI utilisent des méthodologies courantes d’amélioration des processus, telles que DMAIC, lean, Six Sigma et la méthode kaizen.