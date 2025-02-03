10 principes Lean Agile qui révolutionnent votre entreprise

Les principes, outils et méthodologies Lean Agile transforment votre entreprise en moteur d’innovation en réduisant le gaspillage et en maximisant la valeur.
Toute entreprise doit rester compétitive, puis accélérer pour devancer la concurrence. Pour ce faire, votre équipe doit être plus productive afin d’accomplir ses tâches plus rapidement. Mais comment améliorer la productivité ?
Pour augmenter votre productivité, vous devez adopter la méthodologie Lean Agile. L’innovation Lean Agile a suscité un grand engouement. En effet, ces méthodes permettent aux équipes d’aujourd’hui de mieux apprécier leur travail, de contribuer à la satisfaction des clients et d’accomplir leurs tâches beaucoup plus rapidement qu’elles ne le feraient avec les processus traditionnels.
Les entreprises adoptent le Lean Agile pour limiter les gaspillages liés à l’adoption d’une méthodologie Agile à l’échelle. Les équipes qui utilisent le Lean Agile sont plus satisfaites de leur travail et apportent de la valeur à leurs clients plus rapidement et plus efficacement.
Le Lean Agile est un ensemble de principes et de pratiques qui minimisent les déchets (Lean) et maximisent la valeur (Agile). Le Lean Agile aide les équipes à obtenir des résultats plus rapidement en réduisant la quantité de travail en cours (WIP, work in process) et en gérant le flux pour améliorer la concentration, réduire les changements de contexte et éliminer le gaspillage : tâches, temps et argent gaspillés.
Les équipes Agile sont encouragées à gérer le flux en créant des équipes interfonctionnelles qui travaillent ensemble pour livrer une itération à la fois. En réunissant les deux, « Lean et agile », vous mettez en place une méthodologie Agile tout en tenant compte des valeurs et des pratiques Lean. La méthodologie Agile vise à améliorer le produit lui-même ; la méthodologie Lean vise à améliorer le processus de livraison des produits.
Initialement destiné à la fabrication, le Lean a ensuite été reconnu comme approprié et applicable au développement de logiciels. Lorsque vous utilisez le Lean, l’objectif est de minimiser le gaspillage tout en maximisant la valeur pour le client.
Dans le développement logiciel, la gestion de projet Lean signifie supprimer les défauts, les fonctionnalités, les révisions et autres éléments inutiles, tandis que la méthodologie Agile favorise l’adaptabilité et la collaboration dans les environnements incertains.
En 2001, 17 développeurs de renom, qualifiés d’« anarchistes organisationnels », se sont réunis à Snowbird, dans l’Utah ; parmi eux figurait Jeff Sutherland, créateur de « Scrum ». Le groupe comprenait des partisans de nombreuses approches compétitives, telles que le développement logiciel adaptatif (ASD), la programmation extrême (XP), la méthode de développement de systèmes dynamiques (DSDM) et le développement axé sur les fonctionnalités (FDD). Ces approches étaient qualifiées de « cadres légers », car elles impliquaient des moyens plus simples et moins nombreux de s’adapter à de nouveaux environnements qui changent rapidement.
Le groupe a choisi un nom pour son mouvement : « Agile ». Le groupe a élaboré 12 principes de fonctionnement, qu’ils ont appelés « Principes à la base du Manifeste Agile ».
Avec l’évolution des méthodes Agile, les chercheurs du MIT ont étudié celles qui sous-tendent les systèmes de production japonais, notamment le système de production Toyota. Ils ont inventé le terme « Lean » parce qu’il décrivait la méthodologie/les principes du Lean visant à améliorer la productivité en éliminant le gaspillage grâce à la réduction des workflows destructeurs, surchargés et inégaux. Les partisans du Lean se concentraient davantage sur la collaboration avec le client, mais finalement, la mise en œuvre du Lean Agile s’est imposée comme une application valable des principes et des valeurs du Lean Agile.
Plutôt que de livrer des logiciels en grandes quantités, les équipes Agile s’efforcent de livrer des logiciels fonctionnels aussi rapidement que possible en adoptant une approche itérative. Les équipes qui pratiquent la méthodologie Agile utilisent le déploiement fréquent de code pour recevoir rapidement les commentaires des clients et les utiliser pour influencer leur travail à venir. Elles peuvent ainsi mettre en œuvre les modifications nécessaires même plus tard dans le processus de développement. Ces principes de développement itératif s’alignent sur les principes Lean pour différer l’engagement et livrer rapidement.
Le Lean contribue à améliorer la concentration et à réduire les changements de contexte en gérant le flux afin de limiter le travail en cours et accélérer la livraison. Les membres de l’équipe Agile gèrent le flux en travaillant de manière transversale pour livrer une répétition à la fois. Cela procure aux utilisateurs Lean l’agilité nécessaire pour prendre des décisions plus éclairées en s’appuyant sur les informations les plus récentes et les plus pertinentes.
Les boucles de commentaires courtes permettent également aux équipes de travailler sur les exigences métier mises à jour. La coopération quotidienne entre les développeurs et les parties prenantes permet aux membres de l'équipe d'éliminer les éléments qui n'apportent pas de valeur au client tout en hiérarchisant les tâches en fonction des objectifs de l'entreprise.
Chaque entreprise souhaite respecter les délais le plus rapidement possible. L’approche Lean Agile est un processus adaptatif qui utilise le principe du découpage en phases pour procéder une phase à la fois. C’est un élément essentiel du Scaled Agile Framework (SAFe). Les équipes de développement produit utilisent le cadre SAFe pour améliorer la productivité, le délai de mise sur le marché, l’engagement des employés et la qualité de la solution finale.
Il existe 10 grands principes fondamentaux qui contribuent à une gestion efficace des entreprises :
Cette vision économique est obtenue en livrant souvent et rapidement. Pour ce faire, appliquez le cadre suivant :
Il est important de comprendre l’objectif du système, car il offre une approche holistique pour développer des solutions aux problèmes en intégrant tous les aspects du système : conception, déploiement, développement et maintenance.
Les principaux aspects du système sont les suivants :
Les principes Lean Agile offrent des possibilités pour de futures options de conception. Les options de conception convergeront et s’ouvriront en fonction de la situation et conduiront à des résultats économiques optimaux.
Réduisez les risques en permettant aux clients de visualiser les compilations incrémentielles. La compilation incrémentielle permet un cycle d’apprentissage rapide. Utilisez ces points d’intégration pour les systèmes complexes afin de vérifier chaque système et vous assurer qu’ils remplissent leurs obligations.
Les principes Lean Agile remplacent les méthodes traditionnelles par une conception basée sur des ensembles. Ces incréments permettent de mettre en place rapidement des cycles d'apprentissage intégrés. Par conséquent, un jalon intervient à chaque étape, couvrant l’ensemble du cycle de vie du développement logiciel (SDLC),depuis les exigences de test et créant un incrément de valeur.
La visualisation du WIP permet de le limiter en réduisant la taille des lots et en gérant la longueur de la file d’attente. Pour obtenir un flux continu et déployer rapidement de nouvelles fonctionnalités système, suivez les trois méthodes :
Principes de cadence du flux :
Ces lignes directrices suggérées par les principes Lean Agile visent à motiver les travailleurs qualifiés :
Répartissez le processus de prise de décision afin de réduire les délais et améliorer le flux de développement pour permettre un retour d’information plus rapide avec des solutions innovantes.
Créez une nouvelle organisation basée sur les valeurs en suivant ces étapes :
Réorganisez en fonction des valeurs.
Les entreprises peinent à mettre en œuvre les bonnes pratiques d’équipe Agile lorsque des équipes cloisonnées n’ont pas de visibilité sur les autres flux de travaux, ce qui conduit au financement de travaux non stratégiques ou redondants. Sans transparence financière dans l’ensemble de l’entreprise, le coût des défauts de production est caché au sein des équipes individuelles, ce qui réduit le financement de nouveaux flux de travaux tout en augmentant les écarts budgétaires.
Les équipes continuent d’utiliser de nombreux outils différents et de se heurter à l’absence d’une source d’information unique qui regroupe les données au niveau de l’équipe, du programme, du portefeuille et de l’entreprise. L’intégration à la planification financière est manuelle, ce qui ralentit considérablement le processus et empêche la mise en place d’un véritable modèle de flux de valeur avec des décisions de financement dynamiques.
IBM Targetprocess est une solution de gestion Agile d’entreprise de premier plan qui permet aux organisations de se développer rapidement, d’adopter des pratiques agiles et d’accélérer leur agilité opérationnelle. En reliant la stratégie à l’exécution, Targetprocess est la seule solution qui s’intègre directement à la plateforme de gestion financière IBM Apptio, leader du secteur. Cette intégration permet aux entreprises de suivre le ROI complet de leurs innovations et de prendre des décisions plus éclairées concernant leurs investissements technologiques.
Découvrez comment IBM Targetprocess vous aide à gérer de manière dynamique le travail, les ressources et les portefeuilles tout en assurant une harmonisation continue avec la stratégie commerciale.